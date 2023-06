La présente garantie limitée s’applique si et seulement si vous avez acheté l’ExpressVPN Aircove AX1800 directement auprès d’ExpressVPN ou via des partenaires autorisés répertoriés sur le site Web d’ExpressVPN. Un ExpressVPN Aircove acheté auprès de toute autre source ou expédié en dehors du pays où il a été acheté n’est pas couvert par cette garantie. Pour toute question ou commentaire concernant Aircove, veuillez contacter notre support à l’adresse suivante : https://www.expressvpn.com/support.

Dans le cadre de la présente garantie limitée, Express Technologies Limited garantit que, au moment de l’achat, chaque nouvel ExpressVPN Aircove est exempt de défauts de fabrication liés aux matériaux et à la main-d’œuvre dans des conditions normales d’utilisation, telles que définies à l’adresse suivante : https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. La présente garantie limitée est valable pendant un an à compter de la date d’achat initiale. Express Technologies Limited ne garantit pas l’usure normale, ni les dommages causés par un accident ou une utilisation abusive. Aux fins de la présente assurance, ce produit est destiné à être vendu et utilisé aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne. Express Technologies Limited ne peut garantir que le produit est compatible dans d’autres pays ou qu’il répondra aux exigences de certification d’autres pays pour des équipements similaires.

La présente garantie devient nulle et non avenue si une partie du routeur a été modifiée, y compris une modification, une réparation ou un démontage non autorisés. La garantie est également rendue nulle et non avenue par l’utilisation de tout micrologiciel autre que celui d’ExpressVPN ou par toute utilisation inappropriée, y compris, mais sans s’y limiter : une entrée de tension inappropriée, une chute dans un liquide ou sur une surface dure, une utilisation à des températures situées au-delà de la norme 0-40 ° C ou un stockage à des températures situées au-delà de la norme -20~70 ° C.

Informations réglementaires sur Aircove

ID FCC : 2A5HJ-AX1800

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et

Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou toute modification non expressément approuvés par ExpressVPN peuvent annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement. Remarque : cet équipement a été testé et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique de classe B, conformément aux spécifications de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et peut émettre de l’énergie sous forme de radiofréquences ; et s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans le cadre d’une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des ondes radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en l’éteignant et en le rallumant, l’utilisateur est invité à tenter de corriger ces interférences en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

Augmenter la distance séparant l’équipement et le récepteur.

Brancher l’équipement sur une prise d’alimentation faisant partie d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Déclaration d’exposition aux rayonnements

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements radio fréquence FCC/CE/UKCA fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l’élément rayonnant et le corps. Cet émetteur ne doit pas être proche d’une autre antenne ou d’un autre émetteur ou fonctionner en conjonction avec ceux-ci.

Le manuel d’utilisation des dispositifs LE-LAN doit contenir des instructions relatives aux restrictions mentionnées dans les sections ci-dessus, notamment :

Cet appareil fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz ne doit être utilisé qu’en intérieur afin de réduire les risques d’interférences nuisibles pour les systèmes satellitaires mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les fonctions des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux radio locaux (WAS/RLAN) dans la bande 5150-5350 MHz pour cet appareil, sont limitées à une utilisation en intérieur uniquement dans tous les pays de l’Union européenne.

Par la présente, Express Technologies Limited déclare que le type d’équipement radio (ExpressVPN Aircove AX1800) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Bandes de fréquences : 2.4G WIFI : 2,412-2,472 GHz ; 5G WIFI : 5,15-5,25 GHz 5,725-5,85 GHz

Puissance de sortie maximale : 2.4G Wifi : 19,9 dBm ; 5G wifi : 22,8 dBm ; 5.8G Wifi : 13,9 dbm

Informations sur l’adaptateur secteur

Fabricant de l’adaptateur secteur AC Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd. Modèle de l’adaptateur secteur AC ICP30A-120-1500 Tension d’entrée 100-240 V~ Fréquence d’entrée AC 50/60 Hz Tension de sortie DC 12,0 V Courant de sortie 1,5 A Puissance de sortie 18,0 W Efficacité active moyenne 87,0 % Efficacité à faible charge (10 %) 82,0 % Consommation à vide 0,09 W

Fabricant : Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques