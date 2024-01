Precisa de VPN/DNS para o dispositivo? Assine a ExpressVPN Agora

Um bloqueador de tráfego baseado em DNS é executado no dispositivo do usuário, impedindo que todos os aplicativos e sessões de navegação se comuniquem com terceiros presentes nas nossas listas de bloqueio. Essa abordagem é mais simples e segura do que executar o bloqueador de tráfego no lado do servidor.

O conjunto completo de recursos avançados de proteção inclui o Threat Manager, um bloqueador de anúncios e controles parentais, e está disponível no aplicativo ExpressVPN para Android, iOS, Mac, Windows e Linux, bem como no ExpressVPN Aircove.

Importante: Os recursos de proteção avançada só funcionam quando a VPN está ativada e o protocolo Lightway está em uso. Os usuários que desejam usar esses recursos sem ativar a VPN podem fazê-lo através do Aircove.

Quais são os recursos de proteção avançada?

Threat Manager

Muitos dos aplicativos e sites que você visita registram e compartilham sua atividade com empresas terceiras, incluindo rastreadores, golpistas e sites de malware.

O Threat Manager oferece mais controle sobre o que as empresas sabem sobre você e o que você faz online. Ele impede que todos os aplicativos e sites que você visita rastreiem suas atividades online, além de bloquear sites maliciosos para protegê-lo de spyware e domínios de phishing.

O Threat Manager está disponível nos aplicativos ExpressVPN para Android, iOS, Windows, Mac e Linux, além do Aircove.

Bloqueador de anúncios

O bloqueador de anúncios evita que a maioria dos anúncios exibidos seja mostrada a você durante a navegação na web.

Atualmente, o bloqueador de anúncios está disponível nos aplicativos ExpressVPN para Android, iOS, Mac, Windows e Linux, além do Aircove.

Controle parental

Com o controle parental da ExpressVPN, você pode impedir que qualquer pessoa, incluindo seus filhos, acesse a maioria dos sites adultos.

Nossa lista de bloqueio de sites adultos é compilada a partir de listas públicas e de código aberto de sites adultos conhecidos. Revisamos e atualizamos regularmente essas listas de bloqueio para que você possa ficar protegido contra as ameaças mais recentes.

Além disso, o controle parental do Aircove permite bloquear a internet em determinados horários. Isso é muito útil para reduzir o tempo que seu filho passa online.

O controle parental está disponível nos aplicativos ExpressVPN para Android, iOS, Mac, Windows e Linux, além do Aircove.

Como ativar (ou desativar) os recursos de proteção avançada

Os recursos de proteção avançada estão desativados por padrão. Para ativá-los, siga as instruções correspondentes ao seu dispositivo:

Windows

Conecte-se à VPN e use o protocolo Automático ou Lightway. Clique em > Opções > Proteção Avançada. Marque as caixas dos recursos que deseja ativar.

Android

Conecte-se à VPN e use o protocolo Automático ou Lightway. Toque em Opções > Configurações > Proteção Avançada. Ative as configurações desejadas.

Mac

Certifique-se de estar desconectado da VPN. Clique em > Preferências… > Proteção Avançada. Marque ou desmarque as caixas dos recursos de proteção avançada de acordo com suas necessidades. Reconecte-se à VPN para aplicar as alterações.

iOS

Conecte-se à VPN e use o protocolo Automático ou Lightway. Toque em Opções > Configurações > Proteção Avançada. Ative as configurações desejadas.

Aircove

Em um grupo de dispositivos, selecione . Selecione Proteção Avançada. Ative ou desative as configurações desejadas. Selecione Salvar.

Linux

Para ativar todos os recursos de proteção avançada ao mesmo tempo: Abra a janela do Terminal. Conecte-se à VPN e use o protocolo Automático or Lightway. Para ativar todos os recursos de proteção avançada, digite o comando:

expressvpn preferences set block_all true

Para desativar todos os recursos de proteção avançada, digite o comando:

expressvpn preferences set block_all off Pressione Enter para confirmar. Você também pode ativar e desativar cada recurso de proteção avançada individualmente: Bloquear rastreadores Abra a janela do Terminal. Conecte-se à VPN e use o protocolo Automático or Lightway. Para bloquear rastreadores, digite o comando:

expressvpn preferences set block_trackers true

Para desativar o bloqueio de rastreadores, digite o comando:

expressvpn preferences set block_trackers off Pressione Enter para confirmar. Bloquear sites maliciosos Abra a janela do Terminal. Conecte-se à VPN e use o protocolo Automático or Lightway. Para bloquear sites maliciosos, digite o comando:

expressvpn preferences set block_malicious true

Para desativar o bloqueio de sites maliciosos, digite o comando:

expressvpn preferences set block_malicious off Pressione Enter para confirmar. Bloquear anúncios Abra a janela do Terminal. Conecte-se à VPN e use o protocolo Automático or Lightway. Para ativar o bloqueador de anúncios, digite o comando:

expressvpn preferences set block_ads true

Para desativar o bloqueio de anúncios, digite o comando:

expressvpn preferences set block_ads off Pressione Enter para confirmar. Bloquear sites adultos Abra a janela do Terminal. Conecte-se à VPN e use o protocolo Automático or Lightway. Para bloquear sites adultos, digite o comando:

expressvpn preferences set block_adult true

Para desativar o bloqueio de sites adultos, digite o comando:

expressvpn preferences set block_adult off Pressione Enter para confirmar.