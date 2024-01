Vous avez besoin d'un VPN ou d'un DNS ? Essayez ExpressVPN maintenant

La protection avancée d’ExpressVPN offre des fonctions de sécurité supplémentaires pour vous et votre foyer. Lorsqu’elle est activée, celle-ci permet de bloquer les publicités intrusives, les traqueurs, les sites dangereux et les contenus pour adultes.

Nous utilisons un bloqueur de trafic basé sur le DNS qui fonctionne sur l’appareil de l’utilisateur pour empêcher toutes les applications et les sessions de navigation de communiquer avec des tiers figurant sur nos listes de blocage. Cette approche est plus simple et plus sûre que l’exécution d’un bloqueur de trafic côté serveur.

La suite complète de fonctionnalités de protection avancées comprend notre gestionnaire de menaces » Threat Manager « , un bloqueur de publicités et un contrôle parental, et est disponible sur l’appli ExpressVPN pour Android, iOS, Mac, Windows et Linux, ainsi que notre routeur ExpressVPN Aircove.

Important : Les fonctionnalités de protection avancées ne fonctionnent que lorsque le VPN est activé et que le protocole Lightway est utilisé. Les utilisateurs qui souhaitent utiliser ces fonctions sans activer le VPN peuvent le faire via Aircove.

Quelles sont les fonctionnalités de protection avancées ?

La protection avancée est un groupe de paramètres de sécurité qui comprend le gestionnaire de menaces Threat Manager, le blocage des publicités et le contrôle parental.

Threat Manager

De nombreuses applis et sites web que vous visitez enregistrent votre activité et la partagent avec des sociétés tierces, notamment des traqueurs, des escrocs et des sites de logiciels malveillants.

Threat Manager s vous permet de mieux contrôler ce que les entreprises savent de vous et de ce que vous faites en ligne. Il empêche toutes les applications et les sites internet que vous visitez de suivre vos activités en ligne, tout en bloquant les sites dangereux afin de vous protéger contre les logiciels espions et les domaines de phishing.

Threat Manager est disponible dans les applis ExpressVPN pour Android, iOS, Windows, Mac et Linux, ainsi que dans Aircove.

Bloqueur de publicité

Le bloqueur de publicité empêche la plupart des publicités de s’afficher lorsque vous naviguez sur internet.

Actuellement, le bloqueur de publicité est disponible dans les applis ExpressVPN pour Android, iOS, Mac, Windows et Linux, ainsi que dans Aircove.

Contrôle parental

Grâce au contrôle parental d’ExpressVPN, vous pouvez empêcher quiconque, y compris vos enfants, d’accéder à la plupart des sites pour adultes.

Notre liste de blocage des sites pour adultes est compilée à partir de listes de sites pour adultes connus, accessibles au public et open-source. Nous révisons et mettons à jour régulièrement ces listes de blocage afin que vous puissiez rester protégé contre les menaces les plus récentes.

En outre, le contrôle parental pour Aircove vous permet de bloquer internet à certaines heures. Cette fonction est très utile pour réduire le temps passé en ligne par votre enfant.

Le contrôle parental est disponible dans les applis ExpressVPN pour Android, iOS, Mac, Windows et Linux, ainsi que dans Aircove.

Comment activer (ou désactiver) les fonctionnalités de protection avancée

Les fonctionnalités de protection avancées sont désactivées par défaut. Pour les activer, suivez les instructions correspondant à votre appareil :

Windows

Connectez-vous au VPN et utilisez le protocole Automatique ou Lightway. Cliquez sur ; Options ; Protection avancée. Cochez les cases correspondantes.

Android

Connectez-vous au VPN et utilisez le protocole Automatique ou Lightway. Appuyez sur Options ; Réglages ; Protection avancée. Activer les paramètres.

Mac

Vérifiez que vous vous êtes déconnecté du VPN. Cliquez sur ; Préférences ; Protection avancée. Cochez ou décochez les cases des fonctions de protection avancées en fonction de vos besoins. Reconnectez-vous au VPN pour appliquer les modifications.

iOS

Connectez-vous au VPN et utilisez le protocole Automatique ou Lightway. Appuyez sur Options ; Réglages ; Protection avancée. Activer les paramètres.

Aircove

Dans un groupe d'appareils, sélectionnez . Sélectionnez Protection avancée. Activer ou désactiver les paramètres. Sélectionnez Enregistrer.

Linux

Pour activer toutes les fonctionnalités de protection avancées en même temps : Ouvrez la fenêtre du Terminal. Veillez à vous connecter au VPN et à utiliser le protocole Automatique ou Lightway. Pour activer toutes les fonctions de protection avancées, saisissez la commande :

expressvpn preferences set block_all true

Pour désactiver toutes les fonctions de protection avancées, saisissez la commande :

expressvpn preferences set block_all off Appuyez sur Entrée pour confirmer. Vous pouvez également activer et désactiver les fonctions de protection avancée individuellement : Bloquer les traqueurs Ouvrez la fenêtre du Terminal. Veillez à vous connecter au VPN et à utiliser le protocole Automatique ou Lightway. Pour bloquer les traqueurs, saisissez la commande :

expressvpn preferences set block_trackers true

Pour désactiver, saisissez la commande :

expressvpn preferences set block_trackers off Appuyez sur Entrée pour confirmer. Bloquer les sites malveillants Ouvrez la fenêtre du Terminal. Veillez à vous connecter au VPN et à utiliser le protocole Automatique ou Lightway. Pour bloquer les sites malveillants, saisissez la commande :

expressvpn preferences set block_malicious true

Pour désactiver, saisissez la commande :

expressvpn preferences set block_malicious off Appuyez sur Entrée pour confirmer. Bloquer les publicités Ouvrez la fenêtre du Terminal. Veillez à vous connecter au VPN et à utiliser le protocole Automatique ou Lightway. Pour activer le bloqueur de publicité, saisissez la commande :

expressvpn preferences set block_ads true

Pour désactiver, saisissez la commande :

expressvpn preferences set block_ads off Appuyez sur Entrée pour confirmer. Bloquer les sites pour adultes Ouvrez la fenêtre du Terminal. Veillez à vous connecter au VPN et à utiliser le protocole Automatique ou Lightway. Pour bloquer les sites pour adultes, saisissez la commande :

expressvpn preferences set block_adult true

Pour désactiver, saisissez la commande :

expressvpn preferences set block_adult off Appuyez sur Enter pour confirmer.