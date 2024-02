Trenger du et VPN eller DNS for enheten din? Skaff deg ExpressVPN nå

ExpressVPNs avanserte beskyttelse tilbyr ekstra trygghets- og sikkerhetsfunksjoner for deg og din familie. Når den er aktivert, kan den blokkere påtrengende annonser, sporere, ondsinnede nettsteder og voksent innhold.

Vi kjører en DNS-basert trafikkblokkering som kjører på brukerens enhet for å stoppe alle apper og nettleserøkter fra å kommunisere med tredjeparter på våre blokkeringslister. Denne tilnærmingen er enklere og sikrere enn å kjøre trafikkblokkering på serversiden.

Den komplette pakken med avanserte beskyttelsesfunksjoner inkluderer Threat Manager, en annonseblokkering og foreldrekontroll, som er tilgjengelig på ExpressVPN-appen for Android, iOS, Mac, Windows og Linux, samt ExpressVPN Aircove.

Viktig: De avanserte beskyttelsesfunksjonene fungerer bare når VPN er slått på, og når Lightway-protokollen er i bruk. Brukere som ønsker å bruke disse funksjonene uten å slå på VPN-et kan gjøre det via Aircove.

Hva er de avanserte beskyttelsesfunksjonene?

Avansert beskyttelse er en gruppe trygghets- og sikkerhetsinnstillinger som inkluderer Threat Manager, annonseblokkering og foreldrekontroll.

Threat Manager

Mange av appene og nettstedene du besøker holder oversikt over og deler aktiviteten din med tredjepartsselskaper, inkludert sporere, svindlere og skadevaresider.

Threat Manager gir deg mer kontroll over hva selskaper vet om deg og hva du gjør på nettet. Den forhindrer alle apper og nettsteder du besøker fra å spore aktivitetene dine på nettet, samtidig som den blokkerer ondsinnede nettsteder for å beskytte deg mot spionprogrammer og phishing-domener.

Threat Manager er tilgjengelig i ExpressVPN-appene for Android, iOS, Windows, Mac og Linux, samt Aircove.

Annonseblokkering

Annonseblokkering forhindrer at de fleste sannonsene vises til deg når du surfer på nettet.

For øyeblikket er annonseblokkering tilgjengelig i ExpressVPN-appene for Android, iOS, Mac, Windows og Linux, samt Aircove.

Foreldrekontroll

Med ExpressVPNs foreldrekontroll kan du forhindre at noen, inkludert barna dine, får tilgang til de fleste voksne nettsteder.

Vår blokkeringsliste for voksne nettsteder er satt sammen fra offentlig tilgjengelige og åpne kildekodelister over kjente nettsteder for voksne. Vi gjennomgår og oppdaterer regelmessig disse blokkeringslistene slik at du kan holde deg beskyttet mot de nyeste truslene.

I tillegg lar foreldrekontroller for Aircove deg blokkere internett til bestemte tider. Dette er veldig nyttig for å redusere barnets tid nettet.

Foreldrekontroll er tilgjengelig i ExpressVPN-appene for Android, iOS, Mac, Windows og Linux, samt Aircove.

Hvordan aktivere (eller deaktivere) avanserte beskyttelsesfunksjoner

Avanserte beskyttelsesfunksjoner er deaktivert som standard. For å aktivere dem, følg instruksjonene som tilsvarer enheten din:

Windows

Koble til VPN-et og bruk den Automatiske eller Lightway-protokollen. Klikk > Alternativer > Avansert beskyttelse. Merk av i boksene.

Android

Koble til VPN og bruk den Automatiske eller Lightway-protokollen. Trykk på Alternativer > Innstillinger > Avansert beskyttelse. Slå på innstillingene.

Mac

Sørg for at du har koblet fra VPN. Klikk > Innstillinger… > Avansert beskyttelse. Merk av eller fjern avmerkingen for de avanserte beskyttelsesfunksjonene som passer dine behov. Koble på nytt til VPN-et for å bruke endringene.

iOS

Koble til VPN og bruk den Automatiske eller Lightway-protokollen. Trykk på Alternativer >Innstillinger > Avansert beskyttelse. Slå på innstillingene.

Aircove

I en enhetsgruppe velger du . Velg Avansert beskyttelse. Slå innstillingene på eller av. Velg Lagre.

Linux

Slik aktiverer du alle avanserte beskyttelsesfunksjoner samtidig: Åpne Terminal-vinduet. Sørg for å koble til VPN-et og bruk den Automatiske eller Lightway-protokollen. For å aktivere alle avanserte beskyttelsesfunksjoner, skriv inn kommandoen:

expressvpn-preferanser satt block_all true

For å deaktivere alle avanserte beskyttelsesfunksjoner, skriv inn kommandoen:

expressvpn-preferanser deaktivert block_all Trykk Enter for å bekrefte. Du kan også aktivere og deaktivere hver avansert beskyttelsesfunksjon individuelt: Blokkeringssporere Åpne Terminal-vinduet. Sørg for å koble til VPN-et og bruk den Automatiske eller Lightway-protokollen. For å blokkere sporere, skriv inn kommandoen:

expressvpn-preferanser satt block_trackers true

For å deaktivere, skriv inn kommandoen:

expressvpn-preferanser slår block_trackers av Trykk Enter for å bekrefte. Blokker skadelige nettsteder Åpne Terminal-vinduet. Sørg for å koble til VPN-et og bruk den Automatiske eller Lightway-protokollen. For å blokkere ondsinnede nettsteder, skriv inn kommandoen:

expressvpn-innstillinger satt block_malicious true

For å deaktivere, skriv inn kommandoen:

expressvpn-preferanser slår block_malicious av Trykk Enter for å bekrefte. Blokker annonser Åpne Terminal-vinduet. Sørg for å koble til VPN-et og bruk den Automatiske eller Lightway-protokollen. For å aktivere annonseblokkering, skriv inn kommandoen:

expressvpn-preferanser satt block_ads true

For å deaktivere, skriv inn kommandoen:

expressvpn-preferanser deaktiverer block_ads Trykk Enter for å bekrefte. Blokkér nettsteder for voksne Åpne Terminal-vinduet. Sørg for å koble til VPN og bruk den Automatiske eller Lightway-protokollen. For å blokkere nettsteder for voksne, skriv inn kommandoen:

expressvpn-preferanser satt block_adult true

For å deaktivere, skriv inn kommandoen:

expressvpn-preferanser deaktivert block_adult Trykk Enter for å bekrefte.