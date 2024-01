VPN of DNS nodig voor je apparaat? Nu ExpressVPN kopen

Eén VPN account op alle apparaten. Gratis apps krijgen

De geavanceerde bescherming van ExpressVPN biedt extra veiligheids- en beveiligingsfuncties voor jou en je gezin. Als je dit inschakelt, kan het opdringerige advertenties, trackers, kwaadaardige sites en content voor volwassenen blokkeren.

We gebruiken een op DNS gebaseerde verkeersblokkering op het apparaat van de gebruiker om te voorkomen dat apps en browsersessies communiceren met derden die voorkomen op onze zwarte lijsten. Deze aanpak is eenvoudiger en veiliger dan het uitvoeren van de verkeersblokkering aan de kant van de server.

Het volledige pakket geavanceerde beschermingsfuncties omvat Threat Manager, advertentieblokkering en ouderlijk toezicht, en is beschikbaar in de ExpressVPN-app voor Android, iOS, Mac, Windows en Linux, en ook op de ExpressVPN Aircove.

Belangrijk: De geavanceerde beschermingsfunties werken alleen als de VPN is ingeschakeld en het Lightway protocol wordt gebruikt. Gebruikers die deze functies willen gebruiken zonder de VPN aan te zetten, kunnen dat doen via Aircove.

Wat zijn de geavanceerde beschermingsfuncties?

Geavanceerde bescherming is een groep veiligheids- en beveiligheidsinstellingen bestaande uit Threat Manager, een advertentieblokkeerder en ouderlijk toezicht.

Threat Manager

Veel van de apps en websites die je bezoekt, houden gegevens bij van jouw activiteiten en delen die met externe bedrijven, waaronder trackers, oplichters en malwaresites.

Threat Manager geeft je meer controle over wat bedrijven weten over jou en wat je online doet. Het zorgt ervoor dat alle apps en websites die je bezoekt jouw online activiteiten niet kunnen volgen, en tegelijkertijd blokkeert het ook kwaadaardige websites en beschermt je zo tegen spyware- en phishing-domeinen.

Threat Manager is beschikbaar in de ExpressVPN-apps voor Android, iOS, Windows, Mac en Linux, en ook in Aircove.

Adblocker

De Adblocker verhindert de meeste advertenties om zich tijdens het surfen op internet aan je te tonen.

Momenteel is de Adblocker beschikbaar in de ExpressVPN-apps voor Android, iOS, Mac, Windows en Linux, evenals in Aircove.

Ouderlijk toezicht

Met het ouderlijk toezicht van ExpressVPN kun je voorkomen dat iemand, ook je kinderen, toegang krijgt tot de meeste sites voor volwassenen.

Onze blokkeerlijst voor sites voor volwassenen is samengesteld uit openbaar beschikbare en open source-lijsten van bekende sites voor volwassenen. We beoordelen en updaten deze blokkeerlijsten regelmatig, zodat je steeds beschermd blijft tegen de nieuwste bedreigingen.

Bovendien kun je met ouderlijk toezicht voor Aircove op bepaalde tijden het internet blokkeren. Dit is erg handig om de online tijd van je kind te beperken.

Ouderlijk toezicht is beschikbaar in de ExpressVPN-apps voor Android, iOS, Mac, Windows en Linux, evenals in Aircove.

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de helpdesk van ExpressVPN.

Terug naar boven

Hoe zet je geavanceerde beveiligingsfuncties aan (of uit)

De geavanceerde beveiligingsfuncties staan standaard uitgeschakeld. Om ze in te schakelen, volg je de instructies die overeenkomen met jouw apparaat:

Windows

Verbind met de VPN en gebruik het protocol Automatisch of Lightway . Klik > op Opties > Geavanceerde Bescherming . Vink de vakjes aan.

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de helpdesk van ExpressVPN.

Terug naar boven

Android

Verbind met de VPN en gebruik het protocol Automatisch of Lightway . Tik op Opties > Instellingen > Geavanceerde Bescherming . Schakel de instellingen in. Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de helpdesk van ExpressVPN. Terug naar boven

Mac

Zorg ervoor dat de verbinding met de VPN is verbroken. Klik op > Voorkeuren… > Geavanceerde Bescherming . Vink de vakjes voor de geavanceerde beveiligingsfuncties aan of uit, afhankelijk van je behoeften. Verbind opnieuw met de VPN om de wijzigingen te activeren. Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de helpdesk van ExpressVPN. Terug naar boven

iOS

Verbind met de VPN en gebruik het protocol Automatisch of Lightway . Tik op Opties > Instellingen > Geavanceerde Bescherming . Zet de instellingen aan. Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de helpdesk van ExpressVPN. Terug naar boven

Aircove

Selecteer in een apparaatgroep Selecteer Geavanceerde Bescherming . Schakel de instellingen in of uit. Selecteer Opslaan . Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de helpdesk van ExpressVPN. Terug naar boven

Linux