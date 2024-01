Potrzebujesz VPN lub DNS dla swojego urządzenia? Zdobądź ExpressVPN teraz

Jedno konto ExpressVPN. Wszystkie urządzenia. Zdobądź aplikacje z darmo

Ustawienia zaawansowanej ochrony ExpressVPN oferują dodatkowe funkcje bezpieczeństwa dla Ciebie i Twojej rodziny. Włączenie ustawień zablokuje natrętne reklamy displayowe, moduły śledzące, złośliwe witryny i treści dla dorosłych.

Na urządzeniu użytkownika uruchamiamy blokadę ruchu opartą na DNS, aby uniemożliwić wszystkim aplikacjom i sesjom przeglądania komunikację z osobami trzecimi pojawiającymi się na naszych listach blokad. To podejście jest prostsze i łatwiejsze niż uruchamianie blokowania ruchu po stronie serwera.

Pełny pakiet ustawień zaawansowanej ochrony obejmuje Threat Managera, blokadę reklam i kontrolę rodzicielską. Jest dostępny w aplikacjach ExpressVPN na urządzenia z systemem Android, iOS, Windows, Mac i Linux oraz Aircove od ExpressVPN.

Ważne: Ustawienia zaawansowanej ochrony działają tylko wtedy, gdy jest włączona sieć VPN i używany jest protokół Lightway. Użytkownicy, którzy chcą korzystać z tych ustawień bez włączania VPN, mogą to zrobić za pośrednictwem Aircove.

Czym są ustawienia zaawansowanej ochrony?

Ustawienia zaawansowanej ochrony to zbiór funkcji bezpieczeństwa zawierających Threat Managera, blokowanie reklam i kontrolę rodzicielską.

Threat Manager

Wiele aplikacji i stron internetowych, które odwiedzasz, może rejestrować Twoją aktywność i udostępniać ją firmom zewnętrznym, w tym modułom śledzącym, oszustom i witrynom ze złośliwym oprogramowaniem.

Threat Manager pozwala Ci zachować kontrolę nad tym, co firmy wiedzą o Tobie i o tym, co robisz online. Uniemożliwia wszystkim odwiedzanym przez Ciebie aplikacjom i witrynom śledzenie Twojej aktywności online, a jednocześnie blokuje złośliwe witryny po to, aby chronić Cię przed programami szpiegującymi i domenami phishingowymi.

Threat Manager jest dostępny w aplikacjach ExpressVPN na urządzenia z systemem Android, iOS, Windows, Mac i Linux oraz Aircove.

Blokowanie reklam

Blokada reklam zapobiega wyświetlaniu większości reklam displayowych, gdy korzystasz z Internetu.

Obecnie blokada reklam jest dostępna w aplikacjach ExpressVPN na urządzenia z systemem Android, iOS, Windows, Mac i Linux oraz Aircove.

Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska ExpressVPN pozwala uniemożliwić dostęp do większości witryn dla dorosłych komukolwiek, w tym dzieciom.

Nasza lista zablokowanych witryn dla dorosłych jest tworzona na podstawie publicznie dostępnych i otwartych list znanych witryn dla dorosłych. Regularnie przeglądamy i aktualizujemy listy blokad, dzięki czemu masz stałą ochronę nawet przed najnowszymi zagrożeniami.

Co więcej, kontrola rodzicielska dla Aircove umożliwia blokowanie dostępu do Internetu w określonych godzinach. Jest to bardzo pomocne w przypadku ograniczania czasu spędzanego przez dziecko w Internecie.

Narzędzia kontroli rodzicielskiej są dostępne w aplikacjach ExpressVPN na urządzenia z systemem Android, iOS, Windows, Mac i Linux oraz Aircove.

Potrzebujesz pomocy? .

Wróć do góry

Jak włączyć (lub wyłączyć) ustawienia zaawansowanej ochrony

Ustawienia zaawansowanej ochrony są domyślnie wyłączone. Aby je włączyć, postępuj zgodnie z instrukcjami dla Twojego urządzenia:

Windows

Połącz się z VPN i użyj protokołu automatycznego lub Lightway. Kliknij > Opcje > Zaawansowana ochrona. Zaznacz puste pola. Potrzebujesz pomocy? . Wróć do góry

Android

Połącz się z VPN i użyj protokołu automatycznego lub Lightway. Stuknij Opcje > Ustawienia > Zaawansowana ochrona. Włącz ustawienia. Potrzebujesz pomocy? . Wróć do góry

Mac

Upewnij się, że nie masz połączenia z VPN. Kliknij > Preferencje… > Zaawansowana ochrona. Zaznacz lub odznacz pola obok ustawień zaawansowanej ochrony, dostosowując ją do Twoich potrzeb. Połącz się ponownie z VPN, aby zastosować zmiany. Potrzebujesz pomocy? . Wróć do góry

iOS

Połącz się z VPN i użyj protokołu automatycznego lub Lightway. Stuknij Opcje > Ustawienia > Zaawansowana ochrona. Włącz ustawienia. Potrzebujesz pomocy? . Wróć do góry

Aircove

W grupie urządzeń, wybierz . Wybierz Zaawansowana ochrona. Włącz lub wyłącz ustawienia. Wybierz Zapisz. Potrzebujesz pomocy? . Wróć do góry

Linux

Aby jednocześnie włączyć wszystkie ustawienia zaawansowanej ochrony: Otwórz okno Terminala. Najpierw połącz się z VPN i upewnij się, że używasz protokołu automatycznego lub Lightway. Włącz wszystkie ustawienia zaawansowanej ochrony, wpisując polecenie:

expressvpn preferences set block_all true

Aby wyłączyć wszystkie ustawienia zaawansowanej ochrony, wpisz polecenie:

expressvpn preferences set block_all off Kliknij Enter, aby potwierdzić. Możesz także pojedynczo włączać i wyłączać każde ustawienie zaawansowanej ochrony: Blokowanie trackerów Otwórz okno Terminala. Najpierw połącz się z VPN i upewnij się, że używasz protokołu automatycznego lub Lightway. Aby zablokować trackery, wpisz polecenie:

expressvpn preferences set block_trackers true

Aby wyłączyć, wpisz polecenie:

expressvpn preferences set block_trackers off Kliknij Enter, aby potwierdzić. Blokowanie złośliwych stron Otwórz okno Terminala. Najpierw połącz się z VPN i upewnij się, że używasz protokołu automatycznego lub Lightway. Aby zablokować złośliwe strony, wpisz polecenie:

expressvpn preferences set block_malicious true

Aby wyłączyć, wpisz polecenie:

expressvpn preferences set block_malicious off Kliknij Enter, aby potwierdzić. Blokowanie reklam Otwórz okno Terminala. Najpierw połącz się z VPN i upewnij się, że używasz protokołu automatycznego lub Lightway. Aby zablokować reklamy, wpisz polecenie:

expressvpn preferences set block_ads true

Aby wyłączyć, wpisz polecenie:

expressvpn preferences set block_ads off Kliknij Enter, aby potwierdzić. Blokowanie stron dla dorosłych Otwórz okno Terminala. Najpierw połącz się z VPN i upewnij się, że używasz protokołu automatycznego lub Lightway. Aby zablokować strony dla dorosłych, wpisz polecenie:

expressvpn preferences set block_adult true

Aby wyłączyć, wpisz polecenie:

expressvpn preferences set block_adult off Kliknij Enter, aby potwierdzić. Potrzebujesz pomocy? . Wróć do góry