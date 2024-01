VPN o un DNS per il tuo dispositivo? Scarica subito ExpressVPN

La protezione avanzata di ExpressVPN offre funzionalità aggiuntive di sicurezza per te e la tua famiglia. Quando attivata, può bloccare annunci invadenti, tracker, siti dannosi e contenuti per adulti.

Utilizziamo un blocco del traffico basato su DNS in esecuzione sul dispositivo dell’utente per impedire a tutte le app e sessioni di navigazione di comunicare con terze parti nelle nostre liste di blocco. Questo approccio è più semplice e sicuro rispetto ad attivare il blocco del traffico lato server.

La suite completa delle funzionalità di protezione avanzata include Threat Manager, un blocco annunci e il parental control, ed è disponibile nell’app ExpressVPN per Android, iOS, Mac, Windows e Linux, nonché in ExpressVPN Aircove.

Importante: Le funzionalità di protezione avanzata funzionano solo quando la VPN è attiva e quando si utilizza il protocollo Lightway. Gli utenti che desiderano utilizzare queste funzionalità senza attivare la VPN possono farlo tramite Aircove.

Cosa sono le funzionalità di protezione avanzata?

La protezione avanzata è un insieme di impostazioni di sicurezza che include Threat Manager, il blocco degli annunci e il parental control.

Threat Manager

Molte delle app e dei siti web che visiti registrano e condividono la tua attività con aziende di terze parti, tra cui tracker, truffatori e siti di malware.

Threat Manager ti offre maggiore controllo su ciò che le aziende sanno di te e su cosa fai online. Impedisce a tutte le app e ai siti web che visiti di tracciare le tue attività online, bloccando anche siti dannosi per proteggerti da spyware e domini di phishing.

Threat Manager è disponibile nelle app ExpressVPN per Android, iOS, Windows, Mac e Linux, nonché in Aircove.

Blocco annunci

Il blocco annunci impedisce la visualizzazione della maggior parte degli annunci quando navighi in rete.

Attualmente, il blocco annunci è disponibile nelle app ExpressVPN per Android, iOS, Mac, Windows e Linux, nonché in Aircove.

Parental control

Con i controlli parentali di ExpressVPN, puoi impedire a chiunque, compresi i tuoi figli, di accedere alla maggior parte dei siti per adulti.

La nostra lista di blocco dei siti per adulti è compilata da elenchi pubblicamente disponibili e open source di siti per adulti conosciuti. Aggiorniamo regolarmente queste liste di blocco per proteggerti dalle minacce più recenti.

Inoltre, il parental control per Aircove ti consente di bloccare l’accesso a internet in determinati momenti. Questo è molto utile per ridurre il tempo online dei propri figli.

Il parental control è disponibile nelle app ExpressVPN per Android, iOS, Mac, Windows e Linux, nonché in Aircove.

Come abilitare (o disabilitare) le funzionalità di protezione avanzata

Le funzionalità di protezione avanzata sono disabilitate di default. Per abilitarle, segui le istruzioni corrispondenti al tuo dispositivo:

Windows

Windows

Connettiti alla VPN e usa il protocollo Automatico o Lightway Clicca > Opzioni > Protezione avanzata Spunta le caselle

Android

Android

Connettiti alla VPN e usa il protocollo Automatico o Lightway Tocca Opzioni > Impostazioni > Protezione avanzata Attiva le impostazioni

Mac

Mac

Assicurati di esserti disconnesso dalla VPN Clicca > Preferenze… > Protezione avanzata Seleziona o deseleziona le caselle per le funzioni di protezione avanzata in base alle tue esigenze Connettiti nuovamente alla VPN per applicare le modifiche

iOS

iOS

Connettiti alla VPN e usa il protocollo Automatico o Lightway Tocca Opzioni > Impostazioni > Protezione avanzata Attiva le impostazioni

Aircove

Aircove

In un groppo dispositivi, seleziona Seleziona Protezione avanzata Attiva o disattiva le impostazioni Seleziona Salva

Linux

Per abilitare tutte le funzioni di protezione avanzata contemporaneamente: Apri la finestra del Terminale Assicurati di essere connesso alla VPN e usa il protocollo Automatico o Lightway Per abilitare tutte le funzioni di protezione avanzata, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_all true

Per disabilitare tutte le funzioni di protezione avanzata, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_all off Premi Invio per confermare Puoi anche abilitare e disabilitare singolarmente ciascuna funzione di protezione avanzata: Blocco tracker Apri la finestra del Terminale Assicurati di essere connesso alla VPN e usa il protocollo Automatico o Lightway Per bloccare i tracker, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_trackers true

Per disabilitare, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_trackers off Premi Invio per confermare Blocco siti dannosi Apri la finestra del Terminale Assicurati di essere connesso alla VPN e usa il protocollo Automatico o Lightway Per bloccare i siti dannosi, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_malicious true

Per disabilitare, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_malicious off Premi Invio per confermare Blocco annunci Apri la finestra del Terminale Assicurati di essere connesso alla VPN e usa il protocollo Automatico o Lightway Per abilitare il blocco annunci, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_ads true

Per disabilitare, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_ads off Premi Invio per confermare Blocco siti per adulti Apri la finestra del Terminale Assicurati di essere connesso alla VPN e usa il protocollo Automatico o Lightway Per bloccare i siti per adulti, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_adult true

Per disabilitare, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_adult off Premi Invio per confermare