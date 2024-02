Brug for en VPN eller DNS til din enhed? Få ExpressVPN nu

ExpressVPN’s avancerede beskyttelse giver ekstra sikkerhedsfunktioner til dig og din familie. Når funktionen er aktiveret, kan den blokere irriterende displayannoncer, trackere, ondsindede hjemmesider og voksenindhold.

Vi kører et DNS-baseret trafikblokeringsværktøj, som kører på brugerens enhed. Det stopper alle apps og browsersessioner fra at kommunikere med tredjeparter, der er registreret på vores blokeringslister. Denne tilgang er mere enkel og sikker end at køre trafikblokeringsværktøjet på serveren.

Den komplette pakke af avancerede beskyttelsesfunktioner omfatter Threat Manager, et annonceblokeringsværktøj og forældrekontrol og er tilgængelig i ExpressVPN-appen til Android, iOS, Mac, Windows og Linux samt ExpressVPN Aircove.

Vigtigt: De avancerede beskyttelsesfunktioner fungerer kun, når VPN’en er tændt, og kun når Lightway-protokollen er i brug. Brugere, der ønsker at bruge disse funktioner uden at aktivere VPN’en, kan gøre det via Aircove.

Hvad omfatter de avancerede beskyttelsesfunktioner?

Avanceret beskyttelse er en række sikkerhedsmuligheder, der omfatter Threat Manager, annonceblokering og forældrekontrol.

Threat Manager

Mange af de apps og hjemmesider, du besøger, registrerer og deler din aktivitet med tredjepartsvirksomheder, herunder trackingvirksomheder, svindlere og malwaresider.

Threat Manager giver dig mere kontrol over, hvad virksomheder ved om dig og det, du laver online. Funktionen forhindrer alle apps og hjemmesider, du besøger, i at spore dine onlineaktiviteter, mens den blokerer ondsindede hjemmesider for at beskytte dig mod spyware og phishingdomæner.

Threat Manager er tilgængelig i ExpressVPN’s apps til Android, iOS, Windows, Mac og Linux samt Aircove.

Annonceblokering

Annonceblokering forhindrer, at de fleste displayannoncer vises for dig, når du bruger nettet.

I øjeblikket er annonceblokering tilgængelig i ExpressVPN’s apps til Android, iOS, Mac, Windows og Linux samt Aircove.

Forældrekontrol

Med ExpressVPN’s forældrekontrol kan du forhindre alle, herunder dine børn, i at tilgå de fleste voksensider.

Vores liste over blokerede voksensider er sammensat af offentligt tilgængelige og open source-lister over kendte voksensider. Vi gennemgår og opdaterer regelmæssigt disse blokeringslister, så du kan forblive beskyttet mod de nyeste trusler.

Derudover giver forældrekontrol til Aircove dig mulighed for at blokere internettet på bestemte tidspunkter. Dette er meget nyttigt til at reducere dit barns skærmtid.

Forældrekontrol er tilgængelig i ExpressVPN’s apps til Android, iOS, Mac, Windows og Linux samt Aircove.

Sådan aktiverer (eller deaktiverer) du avanceret beskyttelse

De avancerede beskyttelsesfunktioner er deaktiveret som standard. For at aktivere dem skal du følge vejledningen, der passer til din enhed:

Windows

Opret forbindelse til VPN'en, og brug protokollen Automatisk eller Lightway . Klik på > Indstillinger > Avanceret Beskyttelse. Afkryds felterne.

Android

Opret forbindelse til VPN'en, og brug protokollen Automatisk or Lightway Protokol. Tryk på Indstillinger > Indstillinger > Avanceret beskyttelse. Slå indstillingerne til.

Mac

Sørg for, at du har afbrudt forbindelsen til VPN'en. Klik på > Indstillinger… > Avanceret beskyttelse. Markér eller fjern markeringen af afkrydsningsfelterne for de avancerede beskyttelsesfunktioner, der passer til dine behov . Tilslut igen til VPN'en for at anvende ændringerne.

iOS

Opret forbindelse til VPN'en, og brug protokollen Automatisk or Lightway Protokol. Tryk på Indstillinger > Indstillinger > Avanceret beskyttelse. Slå indstillingerne til.

Aircove

I en enhedsgruppe skal du vælge . Vælg Avanceret beskyttelse. Deaktivér/aktivér indstillingerne. Vælg Gem.

Linux

Sådan aktiverer du alle avancerede beskyttelsesfunktioner på samme tid: Åbn vinduet Terminal . Sørg for at oprette forbindelse til VPN’en, og brug protokollen Automatisk eller Lightway . For at aktivere alle avancerede beskyttelsesfunktioner skal du angive kommandoen:

expressvpn preferences set block_all true

For at deaktivere alle avancerede beskyttelsesfunktioner skal du angive kommandoen:

expressvpn preferences set block_all off Tryk på Enter for at bekræfte. Du kan også aktivere og deaktivere hver avanceret beskyttelsesfunktion individuelt: Blokér trackere Åbn vinduet Terminal . Sørg for at oprette forbindelse til VPN’en, og brug protokollen Automatisk eller Lightway . For at blokere trackere skal du angive kommandoen:

expressvpn preferences set block_trackers true

For at deaktivere skal du angive kommandoen:

expressvpn preferences set block_trackers off Tryk på Enter for at bekræfte. Blokér ondsindede sider Åbn vinduet Terminal . Sørg for at oprette forbindelse til VPN’en, og brug protokollen Automatisk eller Lightway . For at blokere ondsindede hjemmesider skal du angive kommandoen:

expressvpn preferences set block_malicious true

For at deaktivere skal du angive kommandoen:

expressvpn preferences set block_malicious off Tryk på Enter for at bekræfte. Blokér annoncer Åbn vinduet Terminal . Sørg for at oprette forbindelse til VPN’en, og brug protokollen Automatisk eller Lightway . For at aktivere annonceblokeringsværktøjet skal du angive kommandoen:

expressvpn preferences set block_ads true

For at deaktivere skal du angive kommandoen:

expressvpn preferences set block_ads off Tryk på Enter for at bekræfte. Blokér voksensider Åbn vinduet Terminal . Sørg for at oprette forbindelse til VPN’en, og brug protokollen Automatisk eller Lightway . For at blokere voksensider skal du angive kommandoen:

expressvpn preferences set block_adult true

For at deaktivere skal du angive kommandoen:

expressvpn preferences set block_adult off Tryk på Enter for at bekræfte.