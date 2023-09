For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne vejledning viser dig, hvordan du opdaterer til den nyeste version af ExpressVPN. Regelmæssige opdateringer sikrer, at appen på din enhed har de nyeste funktioner og sikkerhedsopgraderinger.

Bemærk: Der er ingen grund til at afinstallere appen, før du opdaterer den på din enhed.

Opdatér ExpressVPN-appen på Windows eller Mac

Når en appopdatering er tilgængelig for dig, vil du se et banner øverst i appen. Følg disse trin for at opdatere appen:

Klik på Opdatér nu eller Download nu. Klik på Download til højre på ExpressVPN-hjemmesiden. Følg vejledningen.

Hvis du ikke kan se et banner, der beder dig om at opdatere appen, bruger du allerede den seneste appversion, der er tilgængelig for dig. Hvis du vil sikre dig, at du bruger den nyeste version, der er tilgængelig for dig, kan du downloade appen på hjemmesiden:

Opdatér ExpressVPN-appen på iOS

Som standard opdateres appen automatisk til den nyeste version, der er tilgængelig for dig.

Du kan også manuelt tjekke, om en opdatering er tilgængelig for dig:

Åbn App Store. Søg efter ExpressVPN. Hvis en opdatering er tilgængelig for dig, vil du se knappen Opdatér. Tryk på Opdatér.

Hvis du ikke kan opdatere appen:

Læs Apple-supportartiklen, eller

Tjek, om du bruger det samme Apple-id, som du tidligere brugte til at downloade ExpressVPN. For at opdatere en iOS-app skal du bruge det samme Apple-id, som du tidligere brugte til at opdatere appen.

Opdatér ExpressVPN-appen på Android

Hvis du tidligere har downloadet ExpressVPN via Google Play Butik eller en tilsvarende appbutik på din enhed, opdateres den automatisk til den nyeste version, der er tilgængelig for dig som standard.

Du kan også manuelt tjekke, om en opdatering er tilgængelig for dig:

Åbn app-butikken på din enhed. Søg efter ExpressVPN. Hvis en opdatering er tilgængelig for dig, vil du se knappen Opdatér. Tryk på Opdatér.

Hvis du tidligere har installeret ExpressVPN ved hjælp af APK-filen, skal du opdatere den manuelt ved at installere den nyeste version af APK’en, der er tilgængelig på ExpressVPN’s hjemmeside.

Opdatér ExpressVPN-appen på Linux

Når en appopdatering er tilgængelig, vil du se følgende:

En tekstmeddelelse, hver gang du indtaster en ExpressVPN-kommando i terminalen.

En systemmeddelelse i dit grafiske skrivebordsmiljø.

En bannernotifikation, hvis du har installeret ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome eller Firefox.

Sådan opdaterer du appen:

Ubuntu, Debian, Fedora, Raspberry Pi og Linux Mint

Følg vejledningen fra kommandoen “expressvpn status” for at opdatere appen via din Package Manager eller download den seneste appversion manuelt.

Arch Linux

Download den seneste appversion manuelt.

Opdatér ExpressVPN på routere

Hvis din router bruger:

ExpressVPN 2.7.0 eller senere: Den opdateres automatisk hver dag kl. 4 lokal tid (hvis en opdatering er tilgængelig).

ExpressVPN 2.6.6 eller tidligere: Den opdateres ikke automatisk til den nyeste version. Du bliver nødt til at opdatere den manuelt.

Opdatér ExpressVPN-browserudvidelsen

ExpressVPN-browserudvidelsen opdateres automatisk, når en opdatering er tilgængelig.

