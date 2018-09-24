Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda. Uygulamaları ücretsiz edinin

Not: ExpressVPN uygulamalarının ve uzantılarının en son beta sürümü için bu sayfanın İngilizce versiyonunu ziyaret edin.

En yeni ExpressVPN uygulamalarını (Android, iOS, Mac, Windows, Linux ve yönlendiriciler için), VPN Chrome uzantısını ve şifre yöneticisi Chrome uzantısını (ExpressVPN Keys) geliştirmemize yardımcı olun.

ExpressVPN beta programının bir üyesi olarak en yeni uygulama özelliklerini deneyebilir ve geri bildirim vererek ürünlerimizin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayabilirsiniz.

Android

Not: Android için ExpressVPN Keys’i hemen kullanamayabilirsiniz. ExpressVPN Keys’in beta sürümü birkaç hafta içinde kullanıma sunuluyor, bu nedenle Android uygulaması yüklü kalsın. Erişiminiz onaylandığında Keys sekmesi görünecektir.

Beta’ya katılın:

Cihazınızda Android beta için ExpressVPN‘e katılın. Tester ol‘a dokunun. Google Play Store‘a gidin, ardından ExpressVPN’i aratın. Güncelle‘ye dokunun.

Geri bildirim gönderin:

ExpressVPN uygulamasında en üstteki ögesine dokunun. Bir hata bildir‘e ya da Bir gelişme öner‘e dokunun. Ekrandaki talimatları izleyin.

Beta kullanmayı bırakın:

ExpressVPN Android beta ayarlar sayfasına gidin. Programdan Ayrıl‘a dokunun. ExpressVPN uygulamasını yeniden yükleyin.

ExpressVPN, yeni kullanıcılar için yer açmak adına aktif olmayan beta kullanıcılarını zaman zaman kaldırır.

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iOS

Not: iOS için ExpressVPN Keys’in beta sürümü henüz geliştirilme aşamasındadır.

Beta’ya katılın:

App Store’da Testflight‘ı indirin ve yükleyin. İOS beta için Expressvpn‘e katılın. KABUL ET‘e dokunun. YÜKLE‘ye dokunun.

Geri bildirim gönderin:

ExpressVPN uygulamasında sol üstteki ögesine dokunun. Bir hata bildir‘e ya da Bir gelişme öner‘e dokunun. Ekrandaki talimatları izleyin.

Beta kullanmayı bırakın:

TestFlight‘ı açın. ExpressVPN‘e dokunun. Testi Durdur‘a ve ardından yeniden Testi Durdur‘a dokunun. App Store‘a gidin, ardından ExpressVPN uygulamasını yükleyin ve güncelleyin.

ExpressVPN, yeni kullanıcılar için yer açmak adına aktif olmayan beta kullanıcılarını zaman zaman kaldırır.

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Mac

Mac için en yeni beta versiyonunu İngilizce sayfasından indirin.

Beta’ya katılın:

Yükleyiciyi indirin. Uygulamayı yükleyin. Etkinleştirme kodunuzla giriş yapın.

Geri bildirim gönderin:

Herhangi bir hatayla karşılaşırsanız veya geri bildirim göndermek istiyorsanız uygulamanın ana ekranında ögesine dokunun.

Beta kullanmayı bırakın:

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. ExpressVPN uygulamasını yüklemek için İndir‘e tıklayın.

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Windows

Windows için en yeni beta versiyonunu İngilizce sayfasından indirin.

Nasıl test edilir:

Yükleyiciyi indirin. VPN’e bağlanın.

Geri bildirim gönderin:

Herhangi bir hatayla karşılaşırsanız veya geri bildirim göndermek istiyorsanız uygulamanın ana ekranında ögesine tıklayın.

Beta kullanmayı bırakın:

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. ExpressVPN uygulamasını yüklemek için İndir‘e tıklayın.

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Linux

Linux için en yeni beta versiyonunu İngilizce sayfasından indirin.

Beta’ya katılın:

Yükleyiciyi indirin. Uygulamayı yükleyin. NOT: /etc/default/expressvpn’i güncellemeniz istenirse: ExpressVPN’in beta sürümünü tam olarak yüklemek için paket bakımcısı sürümünü kabul edin. Etkinleştirme kodunuzla giriş yapın. (henüz yapılmadıysa) Protokolü Lightway olarak ayarlayın: `expressvpn protocol lightway_tcp`. (isteğe bağlı) Hataları bildirmek ve bu beta sürümü hakkında geri bildirim vermek için tanı bilgilerinin toplanmasını etkinleştirin: run `sudo /usr/lib/expressvpn/expressvpn-enable-beta-diagnostics`.

Geri bildirim gönderin:

Tanı bilgilerinin toplanmasını etkinleştirdiyseniz: `sudo /usr/lib/expressvpn/expressvpn-diagnostics-collector` komutunu çalıştırın. Aşağıdaki adrese sorunun açıklamasını içeren bir e-posta gönderin ve varsa zip dosyasını ekleyin.

Beta kullanmayı bırakın:

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. ExpressVPN uygulamasını yüklemek için İndir‘e tıklayın.

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Yönlendirici

Beta’ya katılın:

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde giriş yapın. Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme‘yi seçin. Otomatik güncelleme altında Beta güncellemelerini yükle seçeneğini açın. Kaydet‘i seçin.

Beta sürümündeki tüm güncellemeler, yönlendiricinize otomatik olarak yüklenir.

Geri bildirim gönderin:

Şuraya e-posta ile bir hata bildirin veya bir iyileştirme önerin: Beta kullanmayı bırakın:

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde giriş yapın. Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme‘yi seçin. Otomatik güncelleme altında Beta güncellemelerini yükle seçeneğini devre dışı bırakın. Kaydet‘i seçin.

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VPN Chrome uzantısı

Beta sürümüne katılın:

Uzantının beta sürümünü indirin ve yükleyin. Kurulum talimatlarını izleyin.

Geri bildirim gönderin:

Aşağıdaki adrese sorun açıklamasını içeren bir e-posta gönderin. Beta kullanmayı bırakın:

chrome://extensions‘ı açın ve uzantının beta sürümünü kaldırın. Uzantının en yeni versiyonunu (beta olmayan sürüm) indirin ve yükleyin.

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Şifre yöneticisi Chrome uzantısı (ExpressVPN Keys)

ExpressVPN Keys beta sürümüne erişerek tüm kullanım koşullarını onaylamış ve kabul etmiş olursunuz.

Beta’ya katılın:

ExpressVPN Keys Chrome uzantısının beta sürümünü yükleyin. Windows, Mac veya Linux bilgisayarınıza ExpressVPN’in son sürümünü yüklemeniz ve bunu etkinleştirmeniz istenebilir. Bunu yapmak için yönergeleri izleyin. Hesabınızı oluşturmak, mevcut şifre yöneticilerinden giriş bilgilerini içe aktarmak, yeni giriş bilgileri eklemek ve ExpressVPN Keys giriş bilgilerinizi birden fazla cihazda senkronize etmek için talimatları izleyin.

Not: Hemen bir ExpressVPN Keys hesabı oluşturamayabilirsiniz. ExpressVPN Keys beta uzantısı birkaç hafta içinde kullanıma sunuluyor, bu nedenle uzantıyı yüklü tutun; erişiminiz onaylandığında size bildirilecektir.

Geri bildirim gönderin:

Karşılaştığınız sorunları bildirmek için ExpressVPN Keys Chrome uzantısında ögesine tıklayın.

Beta kullanmayı bırakın:

chrome://extensions adresini açın. Uzantının beta sürümünü kaldırın.

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