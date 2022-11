VPN o un DNS per il tuo dispositivo? Scarica subito ExpressVPN

Nota: Per l’ultima versione beta delle app e delle estensioni di ExpressVPN, visita la versione inglese di questa pagina.

Aiutaci a migliorare le app di ExpressVPN più recenti (per Android, iOS, Mac, Windows, Linux e router), l’estensione VPN per Chrome e l’estensione Chrome per il gestore di password (ExpressVPN Keys).

Come membro del programma beta di ExpressVPN, puoi svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare i nostri prodotti provando le ultime funzionalità dell’app e fornendo dei feedback.

Android

Nota: potresti non essere in grado di utilizzare immediatamente ExpressVPN Keys per Android. La versione beta di ExpressVPN Keys è in via di implementazione da diverse settimane, quindi mantieni l’app Android installata e la scheda Keys verrà visualizzata quando l’accesso sarà confermato.

Partecipa al programma beta:

Partecipa al Programma beta di ExpressVPN per Android sul tuo dispositivo. Tocca Diventa un tester. Vai sul Google Play Store e cerca ExpressVPN. Tocca Aggiorna.

Invia feedback:

Nell’app ExpressVPN, tocca in alto. Tocca Segnala un bug o Suggerisci un miglioramento. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo

Smetti di usare la versione beta:

Vai sulla Pagina delle impostazioni beta di ExpressVPN per Android. Tocca Abbandona il programma. Reinstalla l’app ExpressVPN.

ExpressVPN rimuove di tanto in tanto gli utenti beta inattivi per liberare slot per nuovi utenti.

iOS

Nota: potresti non essere in grado di utilizzare immediatamente ExpressVPN Keys per iOS. La beta di ExpressVPN Keys è in via di implementazione da diverse settimane, quindi mantieni installata l’app iOS e la scheda Keys verrà visualizzata quando l’accesso sarà confermato.

Partecipa al programma beta:

Nell’App Store, scarica e installa TestFlight. Partecipa al programma beta di ExpressVPN per iOS. Tocca ACCETTA. Tocca INSTALLA.

Invia feedback:

Nell’app ExpressVPN, tocca in alto a sinistra. Tocca Segnala un bug o Suggerisci un miglioramento. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Smetti di usare la versione beta:

Apri TestFlight. Tocca ExpressVPN. Tocca Interrompi il testing, poi di nuovo Interrompi il testing. Vai all’App Store, poi installa e aggiorna l’app ExpressVPN.

ExpressVPN rimuove di tanto in tanto gli utenti beta inattivi per liberare slot per nuovi utenti.

Mac

Scarica l’ultima versione beta per Mac dalla pagina in lingua inglese.

Partecipa al programma beta:

Scarica il programma di installazione. Installa l’app. Accedi con il tuo codice di attivazione.

Invia feedback:

Se riscontri bug o desideri inviare un feedback, tocca nella schermata iniziale dell’app.

Smetti di usare la versione beta:

Accedi al tuo account ExpressVPN. Clicca su Download per installare l’app ExpressVPN.

Windows

Scarica l’ultima versione beta per Windows dalla pagina in lingua inglese.

Come testare:

Scarica il programma di installazione. Connettiti alla VPN.

Invia feedback:

Se riscontri bug o desideri inviare un feedback, clicca su nella schermata iniziale dell’app.

Smetti di usare la versione beta:

Accedi al tuo account ExpressVPN. Clicca su Download per installare l’app ExpressVPN.

Linux

Scarica l’ultima versione beta per Linux dalla pagina in lingua inglese.

Partecipa al programma beta:

Scarica il programma di installazione. Installa l’app. NOTA: se viene richiesto di aggiornare /etc/default/expressvpn: accetta la versione del maintainer del pacchetto per installare completamente la versione beta di ExpressVPN. Accedi con il tuo codice di attivazione. (se non hai già fatto) Imposta il protocollo su Lightway: “expressvpn protocol lightway_tcp”. (opzionale) Abilita la raccolta di informazioni diagnostiche per segnalare bug e inviare feedback su questa versione beta: esegui “sudo /usr/lib/expressvpn/expressvpn-enable-beta-diagnostics”.

Invia feedback:

Se hai abilitato la raccolta di informazioni di diagnostica: esegui “sudo /usr/lib/expressvpn/expressvpn-diagnostics-collector”. Invia un’email all’indirizzo sottostante, con una descrizione del problema, e allega il file zip se disponibile.

Smetti di usare la versione beta:

Accedi al tuo account ExpressVPN. Clicca su Download per installare l’app ExpressVPN.

Router

Partecipa al programma beta:

Accedi al tuo router dotato di ExpressVPN. Seleziona Impostazioni avanzate > Aggiornamento software. In Aggiornamento automatico, attiva Installa aggiornamenti beta. Seleziona Salva.

Eventuali aggiornamenti alla versione beta verranno installati automaticamente sul router.

Invia feedback:

Segnala un bug o suggerisci un miglioramento via email all’indirizzo

Smetti di usare la versione beta:

Accedi al tuo router dotato di ExpressVPN. Seleziona Impostazioni avanzate > Aggiornamento software. In Aggiornamento automatico, disattiva Installa aggiornamenti beta. Seleziona Salva.

VPN Chrome extension

Partecipa al programma beta:

Scarica e installa la versione beta dell’estensione. Seguire le istruzioni di installazione.

Invia feedback:

Invia un’email all’indirizzo sottostante, con una descrizione del problema.

Smetti di usare la versione beta:

Apri chrome://extensions e rimuovi la versione beta dell’estensione. Scarica e installa l’ultima versione (versione non beta) dell’estensione.

Estensione Chrome per il gestore di password (ExpressVPN Keys)

Accedendo alla versione beta di ExpressVPN Keys, accetti tutti i suoi termini di utilizzo.

Partecipa al programma beta:

Installa la versione beta dell’estensione ExpressVPN Keys per Chrome. Potrebbe essere richiesto di installare e attivare l’ultima versione di ExpressVPN sul tuo computer Windows, Mac o Linux. Segui le istruzioni per farlo. Segui le istruzioni per creare il tuo account, importare dati di accesso dai gestori di password esistenti, aggiungere nuovi dati di accesso e sincronizzare gli accessi di ExpressVPN Keys su più dispositivi.

Nota: potresti non essere in grado di creare immediatamente un account ExpressVPN Keys. L’estensione beta di ExpressVPN Keys è in via di implementazione da diverse settimane, quindi mantieni l’estensione installata e riceverai una notifica quando il tuo accesso sarà confermato.

Invia feedback:

Clicca su nell’estensione ExpressVPN Keys per Chrome per segnalare eventuali problemi riscontrati.

Smetti di usare la versione beta:

Apri chrome://extensions. Rimuovi la versione beta dell’estensione.

