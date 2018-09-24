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Примечание. Новейшие бета-релизы приложений и расширений ExpressVPN вы найдете в англоязычной версии данной статьи.

Помогите нам улучшить последние версии приложений ExpressVPN (для Android, iOS, Mac, Windows, Linux и роутеров), VPN-расширение для Chrome и менеджер паролей ExpressVPN Keys (доступен в виде расширения для Chrome).

Став участником программы бета-тестирования ExpressVPN, вы сыграете важную роль в формировании наших решений, получив возможность воспользоваться новейшими функциями и поделиться своим мнением о них.

Android

Внимание! Возможно, у вас не получится сразу же начать работу с ExpressVPN Keys для Android. Запуск бета-версии ExpressVPN Keys выполняется постепенно, поэтому не удаляйте приложение для Android — когда мы подтвердим ваш доступ, вы увидите вкладку Keys.

Чтобы принять участие в программе:

Присоединяйтесь к бета-программе ExpressVPN для Android на своем устройстве. Нажмите Стать бета-тестером. Откройте Google Play Store, найдите приложение ExpressVPN, нажмите Обновить.

Чтобы поделиться отзывом:

Откройте приложение ExpressVPN, нажмите значок сверху. Нажмите Сообщить об ошибке или Предложить улучшение. Следуйте инструкциям на экране.

Чтобы прекратить участие в программе:

Откройте страницу настроек бета-программы ExpressVPN для Android. Нажмите Выйти из программы. Переустановите приложение ExpressVPN.

ExpressVPN периодически удаляет неактивных участников бета-программы, чтобы освободить места для новых пользователей.

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iOS

Внимание! Бета-версия ExpressVPN Keys для iOS находится на этапе разработки.

Чтобы принять участие в программе:

Откройте App Store, загрузите и установите TestFlight. Присоединяйтесь к бета-программе ExpressVPN для iOS. Нажмите ПРИНЯТЬ. Нажмите УСТАНОВИТЬ.

Чтобы поделиться отзывом:

Откройте приложение ExpressVPN, нажмите значок сверху. Нажмите Сообщить об ошибке или Предложить улучшение. Следуйте инструкциям на экране.

Чтобы прекратить участие в программе:

Откройте TestFlight. Нажмите на ExpressVPN. Нажмите Stop Testing (Прекратить тестирование), затем еще раз нажмите на Stop Testing. Откройте App Store, установите и обновите приложение ExpressVPN.

ExpressVPN периодически удаляет неактивных участников бета-программы, чтобы освободить места для новых пользователей.

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Mac

Загрузите последнюю бета-версию приложения для Mac с англоязычной версии данной страницы.

Чтобы принять участие в программе:

Загрузите установочный файл. Установите приложение. Авторизуйтесь, указав код активации.

Чтобы поделиться отзывом:

Если вы столкнетесь с ошибками или захотите поделиться своим отзывом, нажмите на главном экране приложения.

Чтобы прекратить участие в программе:

Войдите в свою учетную запись ExpressVPN. Нажмите Загрузить, чтобу установить приложение ExpressVPN.

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Windows

Загрузите последнюю бета-версию приложения для Windows с англоязычной версии данной страницы.

Чтобы принять участие в программе:

Загрузите установочный файл. Подключитесь к VPN.

Чтобы поделиться отзывом:

Если вы столкнетесь с ошибками или захотите поделиться своим отзывом, нажмите на главном экране приложения.

Чтобы прекратить участие в программе:

Войдите в свою учетную запись ExpressVPN. Нажмите Загрузить, чтобы установить приложение ExpressVPN.

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Linux

Загрузите последнюю бета-версию приложения для Linux с англоязычной версии данной страницы.

Чтобы принять участие в программе:

Загрузите установочный файл. Установите приложение. ВНИМАНИЕ. Если вы увидите предложение обновить /etc/default/expressvpn, вам потребуется принять версию сопровождающего пакета для полной установки бета-версии ExpressVPN. Войдите, введя свой код активации. Если это не было сделано ранее, активируйте протокол Lightway: `expressvpn protocol lightway_tcp`. Если хотите, вы можете разрешить приложению сбор диагностических данных для сообщения об ошибках и предоставления отзывов о бета-версии с помощью команды `sudo /usr/lib/expressvpn/expressvpn-enable-beta-diagnostics`.

Чтобы поделиться отзывом:

Если вы разрешили приложению сбор диагностической информации: введите команду `sudo /usr/lib/expressvpn/expressvpn-diagnostics-collector`. Отправьте письмо на указанный ниже адрес с описанием проблемы и приложенным zip-файлом, если таковой доступен.

Чтобы прекратить участие в программе:

Войдите в свою учетную запись ExpressVPN. Нажмите Загрузить для установки приложения ExpressVPN.

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Роутер

Станьте участником бета-программы:

Войдите в панель управления роутера, на котором установлена прошивка ExpressVPN. Выберите Продвинутые настройки > Обновление ПО. В разделе Автообновление включите опцию Устанавливать бета-обновления. Нажмите Сохранить.

Любые бета-обновления теперь будут автоматически устанавливаться на ваш роутер.

Поделиться отзывом:

Сообщить об ошибке или предложить улучшения можно, отправив электронное письмо на следующий адрес:

Чтобы прекратить участие в программе:

Войдите в панель управления роутером, на котором запущена прошивка ExpressVPN. Выберите Продвинутые настройки > Обновление ПО. В разделе Автообновление выключите опцию Устанавливать бета-обновления. Нажмите Сохранить.

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VPN-расширение для Chrome

Чтобы принять участие в программе:

Загрузите и установите бета-версию расширения. Следуйте инструкциям по установке.

Чтобы поделиться отзывом:

Отправьте письмо с описанием проблемы на следующий адрес:

Чтобы прекратить участие в программе:

Откройте chrome://extensions и удалите бета-версию расширения. Загрузите и установите последнюю стандартную версию расширения.

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Менеджер паролей ExpressVPN Keys (расширение для Chrome)

Используя бета-версию расширения ExpressVPN Keys, вы соглашаетесь с соответствующими условиями предоставления услуг и принимаете их.

Чтобы принять участие в программе:

Установите бета-версию расширения ExpressVPN Keys для Chrome. Вам может также потребоваться установить и активировать последнюю версию приложения ExpressVPN для Windows, Mac или Linux. Следуйте соответствующим инструкциям. Воспользуйтесь инструкциями по созданию учетной записи, импорту логинов из других менеджеров паролей, добавлению новых логинов и синхронизации логинов ExpressVPN Keys на разных устройствах.

Внимание! У вас может не получить сразу же создать учетную запись ExpressVPN Keys. Бета-версия ExpressVPN Keys запускается поэтапно. Не удаляйте расширение, и мы сообщим вам, когда у вас появится доступ.

Чтобы поделиться отзывом:

Нажмите значок в расширении ExpressVPN Keys для Chrome, чтобы сообщить о любых проблемах при работе с менеджером паролей.

Чтобы прекратить участие в программе:

Откройте chrome://extensions. Удалите бета-версию расширения.

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