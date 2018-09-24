Нужен VPN- или DNS-сервис для вашего устройства?Купить ExpressVPN сейчас
Одна учетная запись ExpressVPN. Все устройства.Установить приложения бесплатно
Примечание. Новейшие бета-релизы приложений и расширений ExpressVPN вы найдете в англоязычной версии данной статьи.
Помогите нам улучшить последние версии приложений ExpressVPN (для Android, iOS, Mac, Windows, Linux и роутеров), VPN-расширение для Chrome и менеджер паролей ExpressVPN Keys (доступен в виде расширения для Chrome).
Став участником программы бета-тестирования ExpressVPN, вы сыграете важную роль в формировании наших решений, получив возможность воспользоваться новейшими функциями и поделиться своим мнением о них.
Узнайте о том, как стать бета-пользователем ExpressVPN:
Android
iOS
Mac
Windows
Linux
Роутер
VPN-расширение для Chrome
Менеджер паролей ExpressVPN Keys (расширение для Chrome)
Android
Внимание! Возможно, у вас не получится сразу же начать работу с ExpressVPN Keys для Android. Запуск бета-версии ExpressVPN Keys выполняется постепенно, поэтому не удаляйте приложение для Android — когда мы подтвердим ваш доступ, вы увидите вкладку Keys.
Чтобы принять участие в программе:
- Присоединяйтесь к бета-программе ExpressVPN для Android на своем устройстве.
- Нажмите Стать бета-тестером.
- Откройте Google Play Store, найдите приложение ExpressVPN, нажмите Обновить.
Чтобы поделиться отзывом:
- Откройте приложение ExpressVPN, нажмите значок сверху.
- Нажмите Сообщить об ошибке или Предложить улучшение.
- Следуйте инструкциям на экране.
Чтобы прекратить участие в программе:
- Откройте страницу настроек бета-программы ExpressVPN для Android.
- Нажмите Выйти из программы.
- Переустановите приложение ExpressVPN.
ExpressVPN периодически удаляет неактивных участников бета-программы, чтобы освободить места для новых пользователей.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
iOS
Внимание! Бета-версия ExpressVPN Keys для iOS находится на этапе разработки.
Чтобы принять участие в программе:
- Откройте App Store, загрузите и установите TestFlight.
- Присоединяйтесь к бета-программе ExpressVPN для iOS.
- Нажмите ПРИНЯТЬ.
- Нажмите УСТАНОВИТЬ.
Чтобы поделиться отзывом:
- Откройте приложение ExpressVPN, нажмите значок сверху.
- Нажмите Сообщить об ошибке или Предложить улучшение.
- Следуйте инструкциям на экране.
Чтобы прекратить участие в программе:
- Откройте TestFlight.
- Нажмите на ExpressVPN.
- Нажмите Stop Testing (Прекратить тестирование), затем еще раз нажмите на Stop Testing.
- Откройте App Store, установите и обновите приложение ExpressVPN.
ExpressVPN периодически удаляет неактивных участников бета-программы, чтобы освободить места для новых пользователей.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Mac
Загрузите последнюю бета-версию приложения для Mac с англоязычной версии данной страницы.
Чтобы принять участие в программе:
- Загрузите установочный файл.
- Установите приложение.
- Авторизуйтесь, указав код активации.
Чтобы поделиться отзывом:
Если вы столкнетесь с ошибками или захотите поделиться своим отзывом, нажмите на главном экране приложения.
Чтобы прекратить участие в программе:
- Войдите в свою учетную запись ExpressVPN.
- Нажмите Загрузить, чтобу установить приложение ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Windows
Загрузите последнюю бета-версию приложения для Windows с англоязычной версии данной страницы.
Чтобы принять участие в программе:
- Загрузите установочный файл.
- Подключитесь к VPN.
Чтобы поделиться отзывом:
Если вы столкнетесь с ошибками или захотите поделиться своим отзывом, нажмите на главном экране приложения.
Чтобы прекратить участие в программе:
- Войдите в свою учетную запись ExpressVPN.
- Нажмите Загрузить, чтобы установить приложение ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Linux
Загрузите последнюю бета-версию приложения для Linux с англоязычной версии данной страницы.
Чтобы принять участие в программе:
- Загрузите установочный файл.
- Установите приложение. ВНИМАНИЕ. Если вы увидите предложение обновить /etc/default/expressvpn, вам потребуется принять версию сопровождающего пакета для полной установки бета-версии ExpressVPN.
- Войдите, введя свой код активации.
- Если это не было сделано ранее, активируйте протокол Lightway: `expressvpn protocol lightway_tcp`.
- Если хотите, вы можете разрешить приложению сбор диагностических данных для сообщения об ошибках и предоставления отзывов о бета-версии с помощью команды `sudo /usr/lib/expressvpn/expressvpn-enable-beta-diagnostics`.
Чтобы поделиться отзывом:
- Если вы разрешили приложению сбор диагностической информации: введите команду `sudo /usr/lib/expressvpn/expressvpn-diagnostics-collector`.
- Отправьте письмо на указанный ниже адрес с описанием проблемы и приложенным zip-файлом, если таковой доступен.
Чтобы прекратить участие в программе:
- Войдите в свою учетную запись ExpressVPN.
- Нажмите Загрузить для установки приложения ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Роутер
Станьте участником бета-программы:
- Войдите в панель управления роутера, на котором установлена прошивка ExpressVPN.
- Выберите Продвинутые настройки > Обновление ПО.
- В разделе Автообновление включите опцию Устанавливать бета-обновления.
- Нажмите Сохранить.
Любые бета-обновления теперь будут автоматически устанавливаться на ваш роутер.
Поделиться отзывом:
Сообщить об ошибке или предложить улучшения можно, отправив электронное письмо на следующий адрес:
Чтобы прекратить участие в программе:
- Войдите в панель управления роутером, на котором запущена прошивка ExpressVPN.
- Выберите Продвинутые настройки > Обновление ПО.
- В разделе Автообновление выключите опцию Устанавливать бета-обновления.
- Нажмите Сохранить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
VPN-расширение для Chrome
Чтобы принять участие в программе:
- Загрузите и установите бета-версию расширения.
- Следуйте инструкциям по установке.
Чтобы поделиться отзывом:
Отправьте письмо с описанием проблемы на следующий адрес:
Чтобы прекратить участие в программе:
- Откройте chrome://extensions и удалите бета-версию расширения.
- Загрузите и установите последнюю стандартную версию расширения.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Менеджер паролей ExpressVPN Keys (расширение для Chrome)
Используя бета-версию расширения ExpressVPN Keys, вы соглашаетесь с соответствующими условиями предоставления услуг и принимаете их.
Чтобы принять участие в программе:
- Установите бета-версию расширения ExpressVPN Keys для Chrome.
- Вам может также потребоваться установить и активировать последнюю версию приложения ExpressVPN для Windows, Mac или Linux. Следуйте соответствующим инструкциям.
- Воспользуйтесь инструкциями по созданию учетной записи, импорту логинов из других менеджеров паролей, добавлению новых логинов и синхронизации логинов ExpressVPN Keys на разных устройствах.
Внимание! У вас может не получить сразу же создать учетную запись ExpressVPN Keys. Бета-версия ExpressVPN Keys запускается поэтапно. Не удаляйте расширение, и мы сообщим вам, когда у вас появится доступ.
Чтобы поделиться отзывом:
Нажмите значок в расширении ExpressVPN Keys для Chrome, чтобы сообщить о любых проблемах при работе с менеджером паролей.
Чтобы прекратить участие в программе:
- Откройте chrome://extensions.
- Удалите бета-версию расширения.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.