Vanderpump Rules inviterer dig indenfor i den berømthedsejede restaurant SUR, der ejes af Lisa Vanderpump fra The Real Housewives of Beverly Hills. Hun forsøger at bevare kontrollen over sit personale, som har en forkærlighed for at date og slå op med hinanden. Det er næsten som om, at der ikke bor andre i Los Angeles, som de kan mødes med. Ikke alene er køkkenet rodet, det er deres forhold også.

Sæson 10 ser ud til at blive spændende: Tom Sandoval og Tom Schwartz finder ud af, hvor svært det er at køre deres egen bar, rygterne om hookups til Scheana Shay og Brock Davies bryllup fortsætter med at komme frem, og James Kennedys nye kæreste står nu mellem bruddet med Raquel Leviss. Det er en cocktail af drama – en Vanderpump Rules-specialitet.