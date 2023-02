Vanderpump Rules revela los secretos de los restaurantes SUR, cuya copropietaria, Lisa Vanderpump, es la antigua protagonista de The Real Housewives of Beverly Hills. Ella tratará de mantener el control de su personal, al que le encanta relacionarse románticamente entre sí. Es casi como si no hubiera nadie más en Los Ángeles a quién conocer. No solo la cocina es un caos: las relaciones también lo son.



La temporada 10 está programada para ser muy emocionante: Tom Sandoval y Tom Schwartz están descubriendo lo difícil que es manejar su propio bar, los rumores de algunos coqueteos en la boda de Scheana Shay y Brock Davies continúan girando, y la nueva novia de James Kennedy ahora es parte del grupo tras la ruptura con su coprotagonista Raquel Leviss. Es un cóctel lleno de drama, la especialidad de Vanderpump Rules.