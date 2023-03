Det amerikanska kabelnätverket Bravo TV sänder varje avsnitt av Vanderpump Rules säsong 10 en gång i veckan på onsdagar klockan 21:00 ET. Du kan streama varje nytt avsnitt så fort det släpps om du använder Roku eller en TV, eller se det nästa dag via Bravo-appen eller webbplatsen som också har varje avsnitt från tidigare säsonger.

Vanderpump Rules tar oss bakom kulisserna på den kändisägda restaurangen SUR, där Lisa Vanderpump från The Real Housewives of Beverly Hills är delägare. Hon försöker att behålla kontrollen över teamet som har en fallenhet för att dejta och göra slut med varandra. Det är nästan som om det inte finns någon annan i hela Los Angeles som de kan träffa. Köket är kaotiskt, och det är relationerna också.

