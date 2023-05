Se Vanderpump Rules på Peacock

Peacock er strømmetjenesten for å se Vanderpump Rules og andre populære Bravo-program. Hver sesong av reality-TV-programmet er tilgjengelig for å se på tjenesten. Nye episoder blir gjort tilgjengelige på Peacock dagen etter at den sendes på Bravo (så hver torsdag). Peacock tilbyr en syv-dagers gratis prøveperiode for nye brukere.