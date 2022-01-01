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ExpresVPN Aircove：技術仕様

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米国で入手可能

重要な機能

デュアルバンドWi-Fi 6

何十台のデバイスにも十分な帯域幅。誰もが接続でき、保護されます。

WPA3暗号化

対応デバイスで、入手できる中で最高のWi-Fiセキュリティ水準であるWPA3暗号化を享受できます。

帯域幅の効率

Wi-FiテクノロジーのひとつであるOFDMAは、効率的にチャンネルを割り当て、同時に複数のデバイスと通信します。

ギガビットイーサネット

コンピュータ、ゲーム端末、ストリーミングボックスなどを、全部で5ポートある超高速ギガビットイーサネットと接続します。

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Technical drawing of Aircove with front and rear view + callouts

技術仕様


Wi-Fi規格

デュアルバンド（2.4 GHz/5 GHz）Wi-Fi、​​AX1800 MU-MIMO、
Wi-Fi 6（IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax）

Wi-Fi速度と範囲*

• 最大600 Mbps（2.4GHz）、最大1,200 Mbps（5GHz）
• 最大Up to 1,600平方フィート

プロセッサ、メモリ、ストレージ

1.2 GHz 64ビット クアッドコアCPU、512 MB RAM、128 MBフラッシュストレージ

セキュリティ機能

• 内蔵^ExpressVPN保護
• WPA2/3 Wi-Fiセキュリティ
• 自動アップデート

対応VPNプロトコル

• Lightway
• OpenVPN
• IKEv2

サイズ

210 mm x 120 mm x 36.8 mm, 445 g

インターフェース

1 x WANイーサネットポート
4 x LANイーサネットポート
1 x LED
1 x リセットボタン
1 x 12V/1.5A DC入力
4 x 外付けアンテナ

パッケージの中身

1 x ExpressVPN Aircoveルーター
1 x ツーピースの電源アダプター
1 x イーサネットケーブル

操作要件

稼働温度：0–40°C (32–104°F)
電源入力：12V/1.5A DC入力

*通常の使用条件に基づく概算。実際の範囲とパフォーマンスは、ご利用のインターネットプロバイダ、自宅のサイズ、レイアウト、デバイス利用、建物の材質、障害物によって異なる場合があります。

^ VPN機能には、別売りの有効なExpressVPNサブスクリプションが必要です。ExpressVPNのサブスクリプションがない場合、Aircoveは標準ルーター機能を実行します。

自宅の保護を再定義

AirCoveを使って、実生活と同じように自宅をオンラインで安全にしましょう。

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