ExpresVPN Aircove：技術仕様
米国で入手可能
技術仕様
Wi-Fi規格
デュアルバンド（2.4 GHz/5 GHz）Wi-Fi、AX1800 MU-MIMO、
Wi-Fi 6（IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax）
Wi-Fi速度と範囲*
• 最大600 Mbps（2.4GHz）、最大1,200 Mbps（5GHz）
• 最大Up to 1,600平方フィート
プロセッサ、メモリ、ストレージ
1.2 GHz 64ビット クアッドコアCPU、512 MB RAM、128 MBフラッシュストレージ
セキュリティ機能
• 内蔵^ExpressVPN保護
• WPA2/3 Wi-Fiセキュリティ
• 自動アップデート
対応VPNプロトコル
• Lightway
• OpenVPN
• IKEv2
サイズ
210 mm x 120 mm x 36.8 mm, 445 g
インターフェース
1 x WANイーサネットポート
4 x LANイーサネットポート
1 x LED
1 x リセットボタン
1 x 12V/1.5A DC入力
4 x 外付けアンテナ
パッケージの中身
1 x ExpressVPN Aircoveルーター
1 x ツーピースの電源アダプター
1 x イーサネットケーブル
操作要件
稼働温度：0–40°C (32–104°F)
電源入力：12V/1.5A DC入力
*通常の使用条件に基づく概算。実際の範囲とパフォーマンスは、ご利用のインターネットプロバイダ、自宅のサイズ、レイアウト、デバイス利用、建物の材質、障害物によって異なる場合があります。
^ VPN機能には、別売りの有効なExpressVPNサブスクリプションが必要です。ExpressVPNのサブスクリプションがない場合、Aircoveは標準ルーター機能を実行します。
自宅の保護を再定義
AirCoveを使って、実生活と同じように自宅をオンラインで安全にしましょう。
米国で入手可能