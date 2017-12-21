Воспользуйтесь самым лучшим VPN-сервисом для Nintendo Switch

Как установить и настроить приложение ExpressVPN для Nintendo Switch
Воспользуйтесь нашим сервисом MediaStreamer
MediaStreamer позволяет получить доступ к заблокированному по каким-либо причинам контенту. Настроить подключение очень легко, однако данный сервис не обеспечивает ту же защиту или другие игровые преимущества, что и VPN (читайте, как настроить MediaStreamer на Nintendo Switch).
Подключитесь к роутеру с поддержкой VPN
Установив приложение ExpressVPN на свой роутер, вы сможете защитить конфиденциальность любого домашнего устройства, включая Nintendo Switch, с помощью VPN. Для этого достаточно подключить их к своей домашней сети Wi-Fi. (Не готовы настраивать VPN-роутер? Вы также можете использовать компьютер Mac или Windows в качестве «виртуального роутера».)
Видео: как подключить Nintendo Switch к ExpressVPN
Часто задаваемые вопросы
Почти! В настоящее время подключение к ExpressVPN можно настроить на PlayStation 4 и 3, Xbox One и Xbox 360, а также на Nintendo Switch. Кроме того, вы можете установить приложение ExpressVPN на совместимый роутер, чтобы обеспечить VPN-защиту для каждого устройства в вашем доме.
К сожалению, нет. Сервис MediaStreamer просто изменяет локацию, но не обеспечивает тот же уровень защиты конфиденциальности, что и VPN-подключение. Чтобы играть в Nintendo Switch со всеми преимуществами VPN, подключите устройство к совместимому роутеру, на котором установлено приложение ExpressVPN для роутеров.
Подключение консоли Nintendo Switch к VPN-роутеру не только сохраняет ваши данные и файлы в безопасности и скрывает их за зашифрованным туннелем, но также защищает вас от потенциальных атак DDoS (отказ в обслуживании). Вы также можете использовать VPN, чтобы сократить время проверки связи между различными игровыми серверами, подключившись к серверам в локациях, которые расположены ближе к сетевым хостам.
Это возможно. Если ваш интернет-провайдер намеренно регулирует определенные виды сетевого трафика, VPN может помочь обойти эти ограничения и восстановить скорость сети до уровня по умолчанию. В некоторых случаях пользователи даже сообщали об увеличении скорости выше средней.
Основная задача ExpressVPN — предоставить клиентам возможность пользоваться Интернетом конфиденциально и защищено. Поэтому ExpressVPN не хранит и никогда не будет хранить журналы подключений или журналы онлайн-активности. Это значит, что ExpressVPN никогда не регистрирует ваши IP-адрес, историю просмотра, данные трафика или DNS-запросы.
Пользователи любят играть в Nintendo Switch с ExpressVPN
Преимущества ExpressVPN
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Легкая установка и настройка
Подключение консоли Nintendo Switch к ExpressVPN не требует никаких усилий. Купите подписку и следуйте этим инструкциям по настройке!
Максимальная скорость
ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.
Исключительная надежность соединения
Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.
Доступ к любимым веб-сайтам
Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Twitter и многое другое.
Анонимный веб-серфинг
Скройте IP-адрес своего устройства и ваше местоположение, чтобы ваши действия в Интернете невозможно было отследить.
Доступ к потоковому мультимедиа
Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на BBC iPlayer, Hulu и других сервисах конфиденциально, защищенно и с молниеносной скоростью.
Техподдержка в реальном времени
Если у вас есть вопросы об использовании Xbox с ExpressVPN, вы в любое время можете обратиться в нашу службу поддержки.