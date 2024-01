Tarvitsetko VPN:n tai DNS:n Apple TV:llesi? Hanki ExpressVPN

Tässä oppaassa kerrotaan, miten MediaStreamer otetaan käyttöön Apple TV:llä (tvOS-sukupolvi 4 ja uudemmat) muuttamalla DNS-asetuksia.

MediaStreamer on DNS-palvelu, joka on suunniteltu parantamaan suoratoistokokemusta. Jos laitteesi ei tue VPN:iä, MediaStreamer on loistava vaihtoehto suoratoistoon.

Jotta voit käyttää MediaStreameria sujuvasti, sinun tulee rekisteröidä IP-osoitteesi ExpressVPN:n verkkosivuilla. Näin ExpressVPN tunnistaa IP-osoitteesi ja voi siten antaa laitteellesi pääsyn MediaStreameriin. Vaihtoehtoisesti voit hankkia oman DNS-isäntänimen ja rekisteröidä isäntänimen ExpressVPN:n verkkosivuilla.

Huomaa: MediaStreamer ei ole VPN eikä se tarjoa VPN:n tuomia yksityisyys- ja suojausetuja. MediaStreamerilla ei voi vaihtaa sijaintia.

Jos sinulla on iOS-laite, voit peilata sisältöä Apple TV:seen ilman MediaStreameria.

1. Rekisteröi IP-osoitteesi ExpressVPN:n verkkosivuilla

Siirry ExpressVPN:n DNS-asetukset-sivulle. Syötä pyydettäessä sähköpostiosoitteesi sekä salasanasi ja klikkaa Kirjaudu sisään.

Syötä vahvistuskoodi, joka lähetettiin sähköpostiisi.

IP-osoitteen rekisteröinti -otsakkeen alta valitse Rekisteröi IP-osoitteeni. Jos IP-osoitteesi vieressä lukee ”rekisteröity”, sinun ei tarvitse tehdä tätä valintaa.

Laita Rekisteröi IP-osoitteeni automaattisesti -valinta päälle. Tämä on suositeltavaa, sillä se havaitsee automaattisesti IP-osoitteesi muutokset.

Kun olet laittanut Rekisteröi IP-osoitteeni automaattisesti -valinnan päälle, IP-osoitteesi pysyy ajan tasalla, jos käytät ExpressVPN-sovellusta laitteellasi tai kirjaudut sisään ExpressVPN-tilillesi säännöllisin väliajoin.

2. Hanki IP-osoitteesi MediaStreamerin käyttöön

Siirry ExpressVPN-asennussivulle. Syötä pyydettäessä sähköpostiosoitteesi sekä salasanasi ja klikkaa Kirjaudu sisään.

Syötä vahvistuskoodi, joka lähetettiin sähköpostiisi.

Oikealta löydät MediaStreamerin DNS-palvelimen IP-osoitteen.

Pidä tämä selainikkuna avoinna. Tarvitset tätä tietoa myöhemmin asennuksen aikana.

3. Määritä DNS-palvelimet Apple TV:ssä

Valitse Apple TV:ssäsi Asetukset.

Valitse Asetukset-valikossa Verkko.

Valitse Verkko-valikossa käytössäsi oleva yhteys. (Esimerkkitapauksessamme käytössä on Wi-Fi-yhteys.)

Valitse Wi-Fi-valikossa käytössäsi oleva Wi-Fi-verkko avataksesi sen asetukset.

Selaa verkon asetuksia alas ja valitse Määritä DNS.

Valitse Määritä DNS -valinnassa Manuaalinen.

Seuraavassa kohdassa sinua pyydetään manuaalisesti syöttämään DNS-palvelimen IP-osoite.

Huomaa: Jos olet aiemmin tehnyt määrityksiä DNS-asetuksiisi, ota nykyiset asetuksesi ylös. Jos et ole tehnyt DNS-määrityksiä, voit tarvittaessa palauttaa alkuperäiset asetukset valitsemalla Määritä DNS > Automaattinen.

Syötä aiemmin löytämäsi MediaStreamerin IP-osoite.

4. Käynnistä Apple TV:si uudelleen

Jotta DNS-muutokset tulevat voimaan, sinun täytyy käynnistää Apple TV:si uudelleen. Voit käynnistää Apple TV:si uudelleen palaamalla Asetukset-valikkoon.

Valitse Asetukset-valikossa Järjestelmä.

Valitse Järjestelmä-valikossa Käynnistä uudelleen.

Sinulla on nyt pääsy MediaStreamerin DNS-palveluihin ja voit käyttää aiemmin estettyä sisältöä Apple TV:lläsi.

Huomaa: MediaStreamer DNS ei ole VPN eikä se tarjoa VPN:n tuomia yksityisyys- tai suojausetuja.

Videoiden suoratoistaminen ei onnistu

Tärkeää: Jos MediaStreamer lakkaa toimimasta, IP-osoitteesi on saattanut muuttua. Avaa Dynu-asiakasohjelma ja tarkista, seuraako se edelleen IP-osoitteesi muutoksia.

Jos olet seurannut yllä olevia ohjeita, mutta videoiden suoratoistossa on ongelmia,

Laitteelta toistaminen tai peilaaminen Apple TV:seen

Toistaminen (casting) ja peilaaminen ovat langattomia tekniikoita, joiden avulla voit suoratoistaa sisältöä laitteeltasi Apple TV:tä käyttävään televisioon.

Jos haluat suoratoistaa laitteeltasi (jossa on VPN) Apple TV:tä käyttävään televisioon, näet alta yhteensopivia toistamis- ja peilaamisvaihtoehtoja:

Peilaaminen AirPlay iOS (jossa VPN) ✔ Tuettu ✔ Tuettu macOS (jossa VPN) ✔ Tuettu ✔ Tuettu

(Android-, Windows-, Chromebook- tai Linux-laitteilta ei voi toistaa tai peilata sisältöä Apple TV:seen.)

Vaihtoehtoisesti voit yhdistää Apple TV:n VPN-reitittimeen, manuaalisesti määritettyyn VPN:ään tai virtuaaliseen VPN-reitittimeen. Jos käytät tätä ratkaisua, sinun ei tarvitse toistaa tai peilata sisältöä mobiililaitteeltasi Apple TV:seen. Tarvitset ainoastaan VPN:ään yhdistetyn Apple TV:n ja television suoratoistaaksesi sisältöä.

