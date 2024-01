VPN of DNS nodig voor je Apple TV? Nu ExpressVPN kopen

Deze handleiding toont u hoe u uw Apple TV tvOS (4e gen en later) met MediaStreamer instelt door uw DNS instellingen aan te passen.

MediaStreamer is een DNS dienst die is bedoeld om uw streaming ervaring te verbeteren. Als uw apparaat geen ingebouwde ondersteuning voor een VPN heeft, is MediaStreamer is een goede manier om toch te kunnen streamen.

Om MediaStreamer prettig te kunnen gebruiken moet u uw IP adres registreren op de ExpressVPN website. Zo kan ExpressVPN uw IP adres herkennen en uw apparaat toegang verlenen tot MediaStreamer. U kunt ook een eigen DDNS hostname maken en die registreren op de ExpressVPN website.

NB: MediaStreamer is geen VPN en biedt niet dezelfde voordelen voor privacy en veiligheid als een VPN. Met MediaStreamer kunt u uw locatie niet veranderen.

1. Uw IP adres registreren op de ExpressVPN website

Ga naar de ExpressVPN DNS instel pagina. Voer als dat gevraagd wordt uw ExpressVPN inloggegevens in en klik op Inloggen.

Voer de verificatiecode in die u per e-mail ontvangen heeft.

Ga naar IP adres registratie en klik op Registreer mijn IP adres. Als naast uw IP adres al “geregistreerd” staat hoeft u dit niet opnieuw te doen.

Zet Automatisch mijn IP adres registreren op Aan. Dit wordt aanbevolen omdat het veranderingen in uw IP adres automatisch bijhoudt.

Als u Automatisch mijn IP adres aan heeft staan kunt u uw IP adres actueel houden door de ExpressVPN app op uw apparaat te gebruiken of door af en toe in te loggen op uw ExpressVPN account.

2. Uw MediaStreamer IP adres vinden

Ga naar de ExpressVPN instel pagina. Voer als dat gevraagd wordt uw ExpressVPN inloggegevens in en klik op Inloggen.

Voer de verificatiecode in die u per e-mail ontvangen heeft.

Aan de rechterkant ziet u het MediaStreamer DNS server IP adres.

Houd dit venster open. Later in het instellingsproces hebt u deze informatie nodig.

4. De DNS servers configureren op uw Apple TV

Open Instellingen op uw Apple TV.

Onder Instellingen kiest u Netwerk.

Kies in het Netwerk menu de verbinding die nu actief is. (In ons geval is dat een wifi verbinding.)

Kies in het wifi menu uw wifi netwerk om bij de instellingen te komen.

In het instellingen menu van de verbinding scrolt u naar beneden en selecteert DNS configureren .

Selecteer in de DNS configuratie de optie Handmatig.

U komt nu in het scherm om handmatig DNS in te voeren.

NB: Schrijf uw huidige DNS instellingen op als u die eerder handmatig had ingesteld. Als dat niet gedaan hebt kun u DNS configureren weer op Automatisch zetten om terug te keren naar de oorspronkelijke instellingen.

Voer de getallen van uw MediaStreamer DNS IP adres in die u hier hebt gevonden.

4. Uw Apple TV opnieuw opstarten

U moet uw Apple TV opnieuw opstarten om de DNS veranderingen te effectueren. Om uw Apple TV opnieuw op te starten gaat u terug naar het Instellingen menu.

Selecteer Systeem in het Instellingen menu.

Kies in het Systeem menu Opnieuw starten.

Gefeliciteerd! U hebt nu toegang tot de MediaStreamer DNS diensten en kunt genieten van content op uw Apple TV die eerst geblokkeerd was!

NB: MediaStreamer DNS is geen VPN. Het biedt niet dezelfde voordelen van veiligheid en anonimiteit als een VPN.

Ik krijg geen toegang tot video’s of kan ze niet streamen

Belangrijk: Als MediaStreamer er opeens mee ophoudt kan het zijn dat uw IP is gewijzigd. Open de Dynu client en controleer of hij nog steeds de updates van uw IP volgt.

