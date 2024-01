VPN o un DNS per la tua Apple TV? Scarica subito ExpressVPN

Account ExpressVPN. Tutti i dispositivi. Scarica le applicazioni gratis

Questo tutorial ti mostrerà come configurare la tua Apple TV tvOS (4a generazione e successive) con MediaStreamer, modificando le impostazioni del DNS.

MediaStreamer è un servizio DNS progettato per migliorare la tua esperienza streaming. Se il tuo dispositivo non supporta nativamente la VPN, MediaStreamer rappresenta un’ottima alternativa per lo streaming.

Per utilizzare MediaStreamer senza problemi, devi registrare il tuo indirizzo IP sul sito Web ExpressVPN. Ciò consente a ExpressVPN di riconoscere il tuo indirizzo IP e concedere al tuo dispositivo l’accesso a MediaStreamer. In alternativa puoi ottenere l’hostname DDNS e registrare l’hostname sul sito Web ExpressVPN.

Nota: MediaStreamer non è una VPN e non offre gli stessi vantaggi in termini di privacy e sicurezza. Non è possibile modificare posizione con MediaStreamer.

Se disponi di un dispositivo iOS, puoi eseguire il mirroring dei contenuti sulla tua Apple TV senza usare MediaStreamer.

Non sei ancora un cliente? Scopri di più su ExpressVPN per Apple TV.

1. Registra il tuo indirizzo IP sul sito Web ExpressVPN

Vai alla Pagina delle impostazioni DNS di ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le credenziali ExpressVPN e clicca su Accedi.

Inserisci il codice di verifica che hai ricevuto via email.

Nella sezione Registrazione indirizzo IP, clicca su Registra il mio indirizzo IP. Se accanto al tuo indirizzo IP è già presente la scritta “registrato”, non è necessario selezionare di nuovo questa opzione.

Attiva Registra automaticamente il mio indirizzo IP. Questo è consigliato in quanto tiene automaticamente traccia delle modifiche al tuo indirizzo IP.

Se hai abilitato Registra automaticamente il tuo indirizzo IP, puoi mantenere aggiornato il tuo indirizzo IP usando l’app ExpressVPN sul tuo dispositivo o accedendo occasionalmente al tuo account ExpressVPN.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

2. Ottieni l’indirizzo IP del server MediaStreamer

Vai alla Pagina di configurazione ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le credenziali ExpressVPN e clicca su Accedi.

Inserisci il codice di verifica che hai ricevuto via email.

A destra, troverai l’indirizzo IP del server DNS MediaStreamer.

Tieni aperta la finestra del browser. Queste informazioni saranno necessarie per la configurazione in un secondo momento.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

3. Configura i server DNS sulla tua Apple TV

Sulla tua Apple TV, apri Impostazioni.

Nelle Impostazioni, seleziona Rete.

Nel menu Rete, seleziona la connessione attiva corrente. (Nel nostro caso, è una connessione Wi-Fi.)

Nel menu Wi-Fi, seleziona la tua rete Wi-Fi per accedere alle impostazioni.

Nel menu delle impostazioni della connessione scorri verso il basso e seleziona Configura DNS.

Nelle opzioni Configura DNS, seleziona Manuale.

Arriverai alla schermata di input DNS manuale.

Nota: prendi nota delle tue attuali impostazioni DNS se in precedenza le hai inserite manualmente. In caso contrario, puoi impostare nuovamente Configura DNS su Automatico per ripristinare le impostazioni originali.

Inserisci i numeri del tuo indirizzo IP DNS MediaStreamer, che hai trovato precedentemente.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

4. Riavvia la tua Apple TV

Devi riavviare la tua Apple TV affinché la modifica del DNS divenga effettiva. Per riavviare la tua Apple TV, torna al menu Impostazioni.

Dal menu Impostazioni, seleziona Sistema.

Dal menu Sistema, seleziona Riavvia.

Congratulazioni! Ora hai accesso ai servizi DNS di MediaStreamer e potrai goderti contenuti che prima erano bloccati sulla tua Apple TV!

Nota: il DNS MediaStreamer non è una VPN. Non offre gli stessi vantaggi in termini di privacy e sicurezza di una VPN.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Non riesco ad accedere o a eseguire lo streaming video

Importante: se MediaStreamer smette improvvisamente di funzionare, il tuo IP potrebbe cambiare. Apri il client Dynu e verifica che stia ancora monitorando gli aggiornamenti del tuo IP.

Se hai seguito i passaggi precedenti, ma hai problemi ad accedere o nello streaming video, .

Torna all’inizio

Esegui il “Cast” o il “mirroring” dal tuo dispositivo alla Apple TV

Il Casting e il mirroring sono tecnologie wireless che ti consentono di trasmettere contenuti in streaming dal tuo dispositivo a una TV con Apple TV.

Se vuoi trasmettere in streaming dal tuo dispositivo (con VPN) a una TV tramite Apple TV, ecco le opzioni di casting e mirroring compatibili:

Screen mirroring AirPlay iOS (con VPN) ✔ Supportato ✔ Supportato macOS (con VPN) ✔ Supportato ✔ Supportato

(Non è possibile eseguire il “Cast” o il “mirroring” dei contenuti da Android, Windows, Chromebook o Linux su Apple TV.)

In alternativa, puoi collegare la tua Apple TV a un Router VPN , a una VPN configurata manualmente, o a un Router VPN virtuale. In questa opzione, non è necessario trasmettere o eseguire il mirroring dei contenuti dal dispositivo alla Apple TV. Per trasmettere in streaming il contenuto, hai semplicemente bisogno di una Apple TV connessa alla VPN.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio