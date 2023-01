Bling Empire: New York -sarja on saatavilla ainoastaan Netflixissä .

Bling Empire on kuin tosi-TV-versio Crazy Rich Asians -elokuvasta. Se keskittyy ryhmään varakkaita itä- ja kaakkoisaasialaisia seurapiiritähtiä ja esittelee heidän elämäntapaansa, suhteita ja ylä- ja alamäkiä. Los Angelesissa tapahtuneen sarjan uusin versio tuo uuden joukon varakasta väkeä New Yorkiin.

Bling Empire -tosi-TV-sarja saavutti huippusuosion, ja nyt luvassa on taas hulppeaa eloa ja herkullista draamaa. Tällä kertaa kaikki tapahtuu kaupungissa, joka ei koskaan nuku. Lue täältä kaikki tarvitsemasi tiedot Bling Empire: New York -sarjasta.

