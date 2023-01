Adora reality shows? Assista aos seus favoritos com segurança e em HD ultrarrápido com a ExpressVPN. Experimente hoje sem compromisso e com uma garantia de reembolso de 30 dias!

Bling Empire é melhor resumido como o reality show equivalente a Crazy Rich Asians. Centrado em torno de um grupo de socialites ricos do leste e sudeste asiático, o show foca em seus estilos de vida, relacionamentos e todos os altos e baixos que se seguem. Um spin-off da série principal de Los Angeles, Bling Empire: New York leva sua influência ainda mais longe, trazendo um novo elenco de jet-setters até a Big Apple.

Após o grande sucesso do reality show Bling Empire, parece que mais uma vez testemunharemos estilos de vida luxuosos e dramas deliciosos, desta vez na cidade que nunca dorme. Leia todos os detalhes sobre Bling Empire: New York.

