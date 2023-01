Hva er utgivelsesdatoen for Bling Empire: New York?

Bling Empire er best oppsummert som den tilsvarende reality-TV-serien Crazy Rich Asians. Sentrert rundt en gruppe velstående øst- og sørøstasiatiske sosialiteter, ser programmet på livsstilen deres, relasjoner og alle opp- og nedturer som følger. Som en avløperserie av den LA-baserte flaggskipserien, tar Bling Empire: New York sin innflytelse videre – og bringer en ny rollebesetning av jetsettere til Big Apple.

Etter megasuksessen til realityserien Bling Empire, ser det ut til at vi igjen vil få oppleve overdådig livsstil og herlig drama, denne gangen i byen som aldri sover. Les videre for alle detaljene om Bling Empire: New York.

