Come guardare tutti gli episodi di Bling Empire: New York

Bling Empire può essere riassunto come l'equivalente televisivo di Crazy Rich Asians. Incentrato su un gruppo di benestanti dell'est e del sud-est asiatico, lo show si focalizza sui loro stili di vita, le relazioni e tutti gli alti e bassi che ne conseguono. Uno spin-off della serie di punta con sede a Los Angeles, Bling Empire: New York estende l'influenza dei nuovi eleganti personaggi fino alla Grande Mela.

Dopo il mega-successo della serie reality Bling Empire, sembra che saremo di nuovo spettatori di stili di vita sontuosi e intricati drammi, questa volta ambientati nella città che non dorme mai. Continua a leggere per tutti i dettagli su Bling Empire: New York.

