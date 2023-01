Bling Empire kan bäst beskrivas som realityversionen av TV-serien Crazy Rich Asians. Den handlar om en grupp välbeställda societetslejon med ursprung i Ost- och Sydostasien, och vi får följa deras liv, relationer och de med- och motgångar som följer. Bling Empire: New York är en spinoff på originalserien från LA där vi får följa en ny grupp jetsetare i the Big Apple.

