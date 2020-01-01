Часто задаваемые вопросы о скидках на сервис ExpressVPN

Предлагает ли ExpressVPN скидочные купоны?

Нет. Чтобы получить скидку, не нужно вводить коды купонов или промокоды. Скидка начисляется автоматически, когда вы нажимаете на ссылки на этой странице и переходите на страницу оформления заказа.

Есть ли у ExpressVPN другие скидки или предложения?

В данный момент нет. Сейчас ExpressVPN предлагает новым пользователям только 12-месячную подписку плюс 3 месяца бесплатно. Но время от времени ExpressVPN проводит сезонные промоакции, где можно выиграть бесплатный VPN-сервис. Вы можете подписаться на новостную рассылку блога ExpressVPN, чтобы получать уведомления о возможностях выиграть призы.

Предложение ExpressVPN для существующих клиентов

Если у вас есть подписка на ExpressVPN, то вы можете сэкономить еще больше и пользоваться VPN-сервисом совершенно бесплатно, пригласив своих друзей. За каждое приглашение вы и ваш друг получите 30 дней бесплатного сервиса. На количество приглашений никаких ограничений нет!

Как я могу воспользоваться сервисом ExpressVPN совершенно бесплатно?

Вы можете попробовать полнофункциональную версию ExpressVPN без всякого риска, оформив подписку здесь. Если по какой-либо причине вам не понравится сервис ExpressVPN, вы можете отменить подписку в течение первых 30 дней и получить все свои деньги назад.