Ofte stilte spørsmål: ExpressVPN-tilbud

Finnes det kupongkoder for ExpressVPN?

Nei, du trenger ikke skrive inn noen kupongkoder eller tilbudskoder for å gjøre krav på rabatten din. Rabatten trekkes automatisk fra når du besøker bestillingssiden gjennom lenkene på denne siden.

Er det noen andre rabatter eller tilbud tilgjengelig for ExpressVPN?

Ikke for øyeblikket; tilbudet for 12-månedersabonnement + 3 måneder gratis er den eneste tilbudte rabatten for nye kunder. ExpressVPN tilbyr imidlertid sesongbaserte tilbud som konkurranser der du kan vinne gratis VPN-tjeneste. Vennligst abonner på nyhetsbrevet til ExpressVPNs blogg for å få varsel neste gang det er mulig å vinne.

ExpressVPNs tilbud for eksisterende kunder

Nåværende ExpressVPN-abonnenter kan få tilgang til et enda bedre tilbud: få 100 % gratis ExpressVPN-tjeneste ved å verve venner. Hver venn du verver låser opp 30 dager gratis VPN-tjeneste, for både deg og vennen din. Det er ingen begrensning til hvor mange venner du kan verve!

Hvordan får jeg ExpressVPN helt gratis?

Du kan prøve fullversjonen av ExpressVPN risikofritt ved registrere deg her. Deretter, hvis du av en eller annen grunn ikke er fornøyd, kan du avbestille innen 30 dager for en full tilbakebetaling.