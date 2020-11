FAQ: le offerte di ExpressVPN

Esistono codici coupon per ExpressVPN?

No, non è necessario inserire coupon o codici promozionali per richiedere lo sconto. Lo sconto viene applicato automaticamente quando visiti la pagina dell'ordine tramite i link qui presenti.

Ci sono altri sconti o offerte sul costo della VPN?

Non al momento; l'offerta con abbonamento di 12 mesi + 3 gratis è attualmente l'unico sconto disponibile per i nuovi clienti. Tuttavia, ExpressVPN offre spesso promozioni stagionali, compresi contest in cui è possibile vincere il servizio VPN gratuito. Iscriviti alla newsletter del blog di ExpressVPN per ricevere una notifica sulla prossima opportunità di vincere un premio.

L'offerta di ExpressVPN per i clienti già abbonati

Gli attuali abbonati a ExpressVPN potranno accedere a un'offerta ancora più strepitosa: ottenere ExpressVPN gratis al 100% invitando i propri amici. Per ogni amico che si abbona, sbloccherai 30 giorni di servizio VPN gratis, sia per te che per il tuo amico. Non c'è alcun limite al numero di amici che puoi invitare!

Come posso ottenere ExpressVPN completamente gratis?

Puoi provare la versione completa di ExpressVPN senza rischi iscrivendoti qui. Però, se per un qualsiasi motivo non sei soddisfatto, puoi annullare l'iscrizione entro 30 giorni e ricevere un rimborso completo.