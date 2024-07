O rápido descarregamento da bateria, o desempenho lento e o uso inexplicável de dados móveis podem ser sinais de um invasor silencioso no seu celular: o spyware. Esse software malicioso, instalado sem o seu conhecimento, pode permanecer oculto enquanto rouba as suas senhas, rastreia a sua localização e grava as suas chamadas.

Felizmente, existem algumas maneiras simples de verificar se a sua paranoia é justificada ou se há uma explicação inocente para as suas preocupações.

15 sinais de que alguém está espionando o seu celular

1. Aplicativos desconhecidos

Spywares ou softwares de monitoramento muitas vezes se disfarçam de aplicativos inofensivos para evitar a sua detecção, então, ficar de olho no que está instalado no seu dispositivo é uma maneira simples de eliminar um software malicioso.

Se você encontrar algo que não instalou, tente pesquisar online pelo nome do aplicativo junto com o sistema operacional do seu dispositivo. Isso é especialmente importante para que você possa distinguir entre aplicativos pré-instalados/essenciais do sistema e aplicativos que você pode remover com segurança.

2. Uso anômalo de dados

Um aumento inexplicado no uso de dados pode ser um sinal de spyware. Como o software malicioso precisa enviar os dados coletados para um servidor externo, isso leva a um aumento no envio de dados do seu dispositivo. Tanto o iOS quanto o Android permitem que você verifique o uso de dados móveis e Wi-Fi de cada aplicativo instalado. Se você perceber um aumento repentino que não pode ser explicado pelo seu próprio comportamento, dê uma olhada mais de perto em qual aplicativo é responsável e se ele é legítimo.

3. Seu dispositivo está “rooted” ou “jailbroken“

O rooting (para Android), ou jailbreaking (para iOS), remove as restrições impostas pelo sistema operacional, permitindo uma personalização mais profunda, enquanto também contorna numerosas medidas de segurança. Isso torna o seu celular mais suscetível ao spyware.

Se você mesmo não fez o root ou jailbreak no seu dispositivo, mas descobriu que ele está rooted, é possível que outra pessoa tenha feito isso com propósitos maliciosos. Se esse for o caso, o culpado mais provável é alguém com acesso físico ao dispositivo, já que fazer root em um dispositivo remotamente é quase impossível.

4. O seu celular está descarregando rapidamente

Como o spyware muitas vezes é executado constantemente em segundo plano, ele pode levar a um descarregamento da bateria muito mais rápido do que o normal. Se você perceber isso acontecendo de repente, verifique as informações da bateria do seu celular. Uma análise de quanto da bateria está sendo usada por cada aplicativo deve ser mostrada, para que você possa rapidamente identificar os possíveis culpados.

5. O seu celular está esquentando demais

Semelhante ao problema de descarregamento da bateria, um aplicativo em execução em segundo plano também pode causar problemas de superaquecimento. Como o uso constante do seu celular não dá uma chance para ele esfriar, as temperaturas podem aumentar a ponto de serem perceptíveis ao toque. Se isso acontecer, verifique as informações da bateria para ver qual aplicativo está consumindo mais energia, além do uso de dados móveis e Wi-Fi.

6. Atividade incomum em contas vinculadas

Os nossos celulares estão conectados a diversas contas, incluindo redes sociais, email, armazenamento em nuvem e muitos mais. Se você notar atividade em algumas dessas contas que não reconhece, pode ser um sinal de alerta. Isso pode envolver mensagens que você não enviou, publicações que você não fez, alertas de mudança de senha que você não iniciou ou arquivos que você não enviou/baixou.

A maioria das plataformas de rede social fornece uma análise detalhada da sua atividade, bem como em quais dispositivos você está conectado (e onde). Se você notar algo estranho, altere imediatamente suas informações de login. Você também pode verificar o Have I Been Pwned para ver se o seu email foi encontrado em alguma violação de dados, que geralmente é responsável por esse tipo de acesso ilícito à conta.

7. Pop-ups intrusivos

Os pop-ups, sejam eles apenas notificações que você não reconhece ou que tomam toda a tela, podem ser um sintoma de infecção por malware. Esses pop-ups provavelmente são uma tentativa de phishing para obter informações pessoais ou convencer você a baixar outros softwares maliciosos. Tenha cuidado e não clique em nenhum pop-up.

Ironicamente, um dos tipos mais comuns de golpes de pop-up é o pop-up de ajuda técnica. Ele avisará que há um problema em seu dispositivo que precisa de ajuda profissional para ser corrigido, seguido por alguém que você deve contatar ou um software que você deve baixar. Obviamente, fazer qualquer uma das opções acima só piorará o problema.

8. Atividade estranha no modo de espera

Se o seu celular mostrar sinais de atividade, como a tela se iluminar, aplicativos sendo abertos ou fechados, ou o dispositivo emitindo sons enquanto deveria estar no modo de espera, ele pode estar sob o controle de outra pessoa.

O acesso remoto à sua câmera é potencialmente uma invasão de privacidade ainda pior. Muitos celulares modernos exibem uma pequena luz na parte superior da tela quando a sua câmera ou microfone estão em uso. Se você perceber isso acontecendo sem estar usando a sua câmera, vale a pena investigar.

9. Problemas ao desligar o celular

Experimentar dificuldades ou atrasos ao desligar o seu celular pode indicar que um malware está impedindo o processo. Como o spyware deseja permanecer ativo pelo maior tempo possível, é do seu interesse impedir que o celular seja desligado. Embora os celulares às vezes possam ter problemas de desligamento/reinicialização não relacionados, experimentar desligamentos problemáticos consistentes pode ser um sinal de um problema mais sério.

10. Reinicializações aleatórias

Reinicializações frequentes por si só não são necessariamente um sinal de malware. Pode ser simplesmente um bug devido a aplicativos instáveis que você instalou, software do sistema desatualizado ou um celular antigo com problemas na bateria ou outros defeitos de hardware.

No entanto, se você puder descartar todas as possibilidades acima (certifique-se de que o software do sistema e todos os aplicativos estão totalmente atualizados, e que o hardware do seu celular não é o culpado), o malware pode ser a causa. Se você não conseguir descobrir por que isso está acontecendo, sua melhor opção é levar o dispositivo a um profissional.

11. Alguém hackeou o seu email

Se parece que alguém acessou o seu email, eles podem ter feito isso através do seu celular, onde muitas pessoas permanecem conectadas às suas contas de email. Investigue como alguém pode ter hackeado o seu email para descartar outras possibilidades. Você pode verificar de onde veio a atividade no Gmail através de “última atividade da conta”. Fique atento à atividade que veio através do seu celular que você não se lembra.

12. Ruídos estranhos durante chamadas

Ouvir ruídos incomuns durante chamadas, como cliques ou estática, pode ser desconcertante. Embora os problemas de rede normalmente sejam os culpados por esses problemas, ocorrências consistentes podem indicar que há algo mais sinistro acontecendo. Esse tipo de espionagem é uma invasão de privacidade grave e geralmente requer um spyware sofisticado.

13. O celular “acorda” aleatoriamente

Se o seu celular está frequentemente “acordando” do modo de espera sem notificações ou interações suas, há uma chance de que ele esteja afetado por um malware. No entanto, antes de chegar a essa conclusão, você deve se certificar de que não há uma razão inocente para isso. Toques acidentais, comandos de voz “acordando” o dispositivo ou até mesmo bugs simples são os culpados mais prováveis antes do malware.

14. O corretor automático está se comportando estranhamente

O corretor automático pode ser irritante no melhor dos momentos. Mas se ele começar a inserir palavras mais estranhas do que o normal ou não funcionar tão bem quanto antes, isso pode ser um sinal de interferência de malware. Alguns spywares afetam as entradas do teclado para capturar senhas e outras informações confidenciais. No entanto, também é possível que o teclado que você está usando esteja sofrendo de um bug, ou que a tela do seu celular esteja com defeito e registrando pressionamentos de botão incorretos. De qualquer forma, vale a pena descobrir a causa principal.

15. Permissões autônomas de armazenamento de aplicativos para celulares Android

Em dispositivos Android, os aplicativos devem ter apenas as permissões que você concede explicitamente. No entanto, se você notar que os aplicativos estão adquirindo permissões de armazenamento ou outras permissões confidenciais sem a sua aprovação, isso pode ser um sinal de intenção maliciosa. Esse comportamento sugere que um aplicativo pode estar tentando acessar ou exportar os seus dados discretamente.

Como encontrar um software de espionagem no seu celular (Android e iOS)

Aqui estão algumas instruções gerais passo a passo para os usuários de Android e iPhone para ajudá-los a detectar e lidar com potenciais spywares.

No entanto, se você estiver realmente preocupado com a possibilidade de ser alvo de um ataque de spyware, a sua melhor opção é procurar especialistas em antivírus que se concentram nesses problemas para garantir que qualquer ameaça seja removida permanentemente.

Encontre um spyware no Android

Observe que, dependendo da versão do seu sistema operacional Android e da marca do seu celular, alguns dos passos podem variar um pouco, mas, em geral, devem ser uma boa orientação.

1. Verifique os aplicativos instalados

Vá para Configurações > Aplicativos > Ver todos os aplicativos. Role a lista para encontrar quaisquer aplicativos que você não reconheça. O spyware pode se disfarçar com um nome genérico ou copiar os nomes de aplicativos mais confiáveis para evitar a sua detecção.

2. Revise as permissões dos aplicativos

Em Configurações, navegue até Privacidade > Gerenciador de permissões. Esta área permite ver quais aplicativos têm acesso a partes confidenciais do seu dispositivo, como a câmera, o microfone, a localização, entre outros. Esteja atento a aplicativos com permissões que não fazem sentido para a sua função.

3. Detecte o acesso aos dados de uso

O spyware frequentemente requer acesso aos dados de uso para monitorar a sua atividade. Verifique isso indo para Configurações > Segurança > Aplicativos com acesso aos dados de uso. Um aplicativo legítimo raramente precisará acessar esses dados, então qualquer coisa listada aqui que não seja um utilitário do sistema ou algo que você use explicitamente pode ser suspeita.

4. Serviços em execução

Em Configurações > Opções do desenvolvedor > Serviços em execução, você pode ver quais serviços estão atualmente em execução no seu dispositivo. Isso pode exigir a ativação das opções do desenvolvedor, tocando várias vezes no número da compilação em “Sobre o telefone”. Qualquer serviço desconhecido em execução em segundo plano pode ser malicioso.

Encontre um spyware no iPhone

1. Verifique se há aplicativos desconhecidos

Navegue pela sua Tela Inicial e Biblioteca de Apps em busca de aplicativos que você não se lembra de ter instalado. O spyware em iPhones pode ser mais difícil de instalar sem jailbreak, então você deve investigar qualquer aplicativo desconhecido.

2. Revise as permissões dos aplicativos

Vá para Configurações e role para baixo para ver todos os aplicativos instalados. Toque em cada aplicativo para revisar as suas permissões, especialmente para recursos críticos como o microfone, a câmera e os serviços de localização. Permissões injustificadas podem indicar intenções maliciosas.

3. Verifique o uso da bateria

O spyware pode fazer com que a sua bateria descarregue mais rapidamente. Verifique isso indo para Configurações > Bateria. Você pode ver uma análise de quais aplicativos estão consumindo a sua bateria. Um aplicativo usando uma porcentagem alta da sua bateria sem uso ativo é um sinal de alerta.

4. Analise o Tempo de Uso

Configurações > Tempo de Uso fornece informações sobre o uso do seu celular. A alta atividade em certos aplicativos, especialmente aqueles que você não usa com frequência, pode indicar atividade de spyware.

5. Atualize e restrinja a atualização de aplicativos em segundo plano

Vá para Configurações > Geral > Atualização em Segundo Plano. Esta funcionalidade permite que os aplicativos atualizem o conteúdo em segundo plano. Considere desativá-la completamente ou para aplicativos específicos que não precisam ser atualizados constantemente, pois o spyware pode abusar dessa funcionalidade para permanecer ativo.

Como remover um spyware do seu celular

Como remover os aplicativos de spyware no Android

1. Use uma ferramenta de remoção de spyware

Instale um aplicativo de segurança ou antivírus de boa reputação na Google Play Store. Procure por aplicativos com classificações altas e avaliações positivas de desenvolvedores confiáveis. Depois de instalado, execute uma verificação completa do seu dispositivo para detectar e remover qualquer spyware ou software malicioso. Essas ferramentas são projetadas para identificar e eliminar as ameaças com o mínimo de intervenção necessária.

Além disso, certifique-se de que o Google Play Protect esteja ativado no seu dispositivo. Sem ele, a instalação de um software malicioso é muito mais fácil. Dessa forma, você também deve ficar atento se alguma vez for solicitado a desativar o Play Protect. Se isso acontecer, provavelmente é parte de um golpe para reduzir a proteção do seu dispositivo.

2. Remova o aplicativo manualmente

Se você descobriu um aplicativo suspeito, você pode removê-lo manualmente. Vá para Configurações > Aplicativos e notificações > Ver todos os aplicativos. Encontre o aplicativo, toque nele e selecione Desinstalar. Se o aplicativo não permitir que você o desinstale, ele pode ter acesso de administrador. Nesse caso, vá para Configurações > Segurança e localização > Aplicativos de administrador do dispositivo (esse caminho pode variar um pouco dependendo do seu dispositivo) e desative o aplicativo antes de tentar desinstalá-lo novamente.

3. Atualize o sistema operacional

Manter o seu sistema operacional atualizado é crucial para a segurança. Vá para Configurações > Sistema > Atualização do sistema. Se houver uma atualização disponível, baixe e instale a mesma. As atualizações geralmente incluem correções para vulnerabilidades de segurança que o malware pode explorar.

4. Realize uma redefinição de fábrica

Se tudo mais falhar, você pode realizar uma redefinição de fábrica como último recurso para remover o spyware. No entanto, isso apagará todos os dados do seu dispositivo, então, certifique-se de fazer backup dos arquivos importantes primeiro. Para redefinir para os padrões de fábrica, vá para Configurações > Sistema > Opções de redefinição > Apagar todos os dados (redefinição de fábrica). Siga as instruções na tela para concluir o processo.

Como remover os aplicativos de spyware no iPhone

1. Remova o spyware manualmente

Assim como no Android, comece procurando e removendo qualquer aplicativo desconhecido. Toque e segure o ícone do aplicativo na sua Tela Inicial ou Biblioteca de Apps e, em seguida, selecione Remover Aplicativo > Apagar Aplicativo. Se você suspeitar que um aplicativo específico é um spyware, mas ele parecer legítimo, pesquise primeiro para confirmar suas suspeitas antes de removê-lo.

2. Atualize o sistema operacional

Sempre verifique se o seu iPhone está executando a versão mais recente do iOS, pois as atualizações frequentemente incluem aprimoramentos de segurança importantes. Para atualizar, vá para Configurações > Geral > Atualização de Software. Se uma atualização estiver disponível, toque em Baixar e Instalar.

3. Realize uma redefinição de fábrica

Se o spyware permanecer ou se você quiser garantir que todas as ameaças potenciais sejam removidas, uma redefinição de fábrica é a opção mais completa. Antes de prosseguir, faça backup do seu iPhone usando o iCloud ou o seu computador. Para redefinir, vá para Configurações > Geral > Redefinir > Apagar Todo o Conteúdo e Configurações. Insira a sua senha ou senha do Apple ID, se solicitado, e aguarde o processo ser concluído.

Como proteger o seu celular contra espionagem

Aqui estão 10 maneiras simples de melhorar a segurança do seu celular e evitar spyware:

Instale as atualizações prontamente: Atualize regularmente o sistema operacional do seu dispositivo para se beneficiar das últimas correções de segurança. Use as lojas de aplicativos oficiais: Baixe aplicativos apenas da Google Play Store para Android ou da App Store para iPhone para evitar softwares maliciosos. Pense cuidadosamente antes de fazer root ou jailbreak: Embora fazer isso possa oferecer mais liberdade na forma como você usa seu dispositivo, também expõe você a mais vulnerabilidades de segurança. Isso é especialmente verdadeiro no iOS, que (no momento da redação) não permite a instalação de aplicativos de fora da App Store oficial. Altere os logins da sua conta: Um dos principais métodos para espionar dispositivos iOS não envolve instalar nada no dispositivo; simplesmente requer os detalhes de login do iCloud/Apple da vítima para ver todas as mensagens sincronizadas, fotos, localizações e muito mais. O ideal é você alterar regularmente seus detalhes para evitar essa forma de ataque. Observe que isso também existe para usuários do Google, embora seja menos comum. Proteja a sua tela de bloqueio: Sempre bloqueie o seu dispositivo. As senhas e os PINs são a principal defesa contra invasores; evite aqueles que têm datas de aniversário importantes ou outras informações pessoais que um hacker possa tentar primeiro. Entre os métodos biométricos, as verificações de íris são as mais fortes, se você puder escolher. Fique atento a golpes de phishing: Tenha cuidado com emails, mensagens e links de mídia social, especialmente se eles solicitarem informações pessoais ou exigirem uma ação imediata de sua parte. Os criminosos cibernéticos desenvolveram golpes extremamente convincentes para enganar você para que instale um spyware. Instale um software de segurança: Embora o Play Protect do Google já faça um bom trabalho de verificação de aplicativos, e o iOS seja muito mais rigoroso com o que você pode instalar, existem algumas boas opções de terceiros disponíveis para verificar o seu dispositivo em busca de malware . Tenha cuidado com Wi-Fi público e baixe uma VPN: Evite usar Wi-Fi público sem proteção. Uma VPN é essencial para criptografar os seus dados no Android e no iPhone, prevenindo ataques do tipo man-in-the-middle. Faça backup dos seus dados regularmente: Certifique-se de que você tenha backups recentes para não perder tudo se precisar redefinir o seu dispositivo devido a um spyware. Obtenha a proteção nativa mais forte: Tanto a Apple quanto o Google oferecem ferramentas avançadas para pessoas que acreditam ser uma vítima potencial legítima de malware avançado (pense em ativistas, jornalistas, denunciantes etc.). A da Apple é chamada de Modo de Bloqueio e pode ser encontrada nas configurações do iOS, enquanto a do Google é conhecida como Programa Proteção Avançada e deve ser registrada separadamente.

É possível alguém espionar o meu celular sem tocá-lo?

Embora muito menos provável do que se um invasor tiver acesso físico, ainda é possível instalar um spyware remotamente. Estas são algumas das maneiras pelas quais isso pode acontecer:

Emails e mensagens de phishing : Os criminosos cibernéticos usam táticas de phishing para enganar você para baixar um spyware. Eles enviam emails ou mensagens que parecem ser de uma fonte confiável, induzindo você a clicar em um link ou baixar um anexo que instala secretamente um spyware no seu celular .

Os criminosos cibernéticos usam táticas de phishing para enganar você para baixar um spyware. Eles enviam emails ou mensagens que parecem ser de uma fonte confiável, induzindo você a clicar em um link ou baixar um anexo que instala secretamente um spyware no seu celular Exploração de vulnerabilidades de software : Os criminosos cibernéticos podem explorar vulnerabilidades não corrigidas no sistema operacional ou em aplicativos para instalar remotamente um spyware no seu celular.

Abuso da falta de segurança das contas : Se um invasor ganhar acesso à sua conta da Apple ou do Google, ele pode potencialmente ver as suas mensagens, fotos, localização e informações de contato (se sincronizadas). Um spyware pode coletar todas essas informações e exibi-las para o invasor em um painel compacto. Portanto, usar uma senha forte junto com a autenticação de dois fatores (2FA) é essencial .

Se um invasor ganhar acesso à sua conta da Apple ou do Google, ele pode potencialmente ver as suas mensagens, fotos, localização e informações de contato (se sincronizadas). Um spyware pode coletar todas essas informações e exibi-las para o invasor em um painel compacto. Portanto, usar uma senha forte junto com a autenticação de dois fatores (2FA) é essencial Redes Wi-Fi não seguras: As redes Wi-Fi públicas que não possuem criptografia podem ser um foco de agentes maliciosos. Os invasores podem interceptar os dados transmitidos por essas redes, incluindo informações confidenciais que podem ser usadas para obter acesso não autorizado ao seu dispositivo. Uma das formas mais eficazes de se proteger nessas situações é usar uma VPN quando estiver em redes Wi-Fi públicas . Isso irá criptografar os seus dados e mascarar o seu endereço IP, tornando muito mais difícil para qualquer pessoa maliciosa na mesma rede ver o que você está fazendo e interagir com o seu dispositivo.