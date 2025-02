Der Akku entlädt sich schnell, die Leistung lässt nach und das mobile Datenvolumen ist aus unerfindlichen Gründen aufgebraucht – dies könnten Anzeichen für einen stillen Eindringling auf Ihrem Telefon sein, der Ihr Handy ausspioniert: Spyware. Diese bösartige Software, die ohne Ihr Wissen installiert wurde, kann im Verborgenen Ihre Passwörter stehlen, Ihren Standort überwachen und Ihre Anrufe aufzeichnen.

Glücklicherweise gibt es einige einfache Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob Ihr Verdacht berechtigt ist oder, ob es eine harmlose Erklärung für Ihre Sorgen gibt.

15 Anzeichen dafür, dass jemand Ihr Handy ausspioniert

Wie kann ich sehen, ob jemand mein Handy ausspioniert (Android & iOS)?

Wie Sie Spyware von Ihrem Smartphone entfernen

Wie Sie Ihr Handy vor Spyware schützen

Kann jemand per Fernzugriff mein Handy ausspionieren?

FAQ

1. Unbekannte Anwendungen

Spyware oder Überwachungssoftware werden oft als harmlos wirkende Anwendungen getarnt, um nicht entdeckt zu werden. Wenn Sie also darauf achten, was auf Ihrem Gerät installiert ist, können Sie bösartige Software ganz einfach aussortieren.

Wenn Sie etwas entdecken, das Sie nicht installiert haben, versuchen Sie, online nach dem Namen der App und dem Betriebssystem Ihres Geräts zu suchen. Dies ist besonders wichtig, damit Sie zwischen vorinstallierten bzw. systemnotwendigen Apps von Apps, die Sie problemlos entfernen können, unterscheiden können.

Ein unerklärlicher Anstieg der Datennutzung könnte ein Anzeichen für Spyware sein. Da die bösartige Software die gesammelten Daten an einen externen Server zurücksenden muss, führt dies zu einem Anstieg der von Ihrem Gerät hochgeladenen Daten. Unter iOS und unter Android können Sie die mobile und die WLAN-Datennutzung jeder installierten App einsehen. Wenn Sie einen plötzlichen Anstieg feststellen, den Sie nicht auf Ihren eigenen Datenkonsum zurückführen können, sollten Sie sich genauer ansehen, welche App dafür verantwortlich ist und ob sie legitim ist.

3. Ihr Gerät ist „gerooted“ oder „gejailbreakt“

Ein Root (unter Android) oder ein Jailbreak (unter iOS) hebt die Beschränkungen des Betriebssystems auf und ermöglicht so tiefgehendere Änderungen, während gleichzeitig zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen umgangen werden. Das macht Ihr Smartphone anfälliger für Spionagesoftware.

Wenn Sie Ihr Gerät nicht selbst gerootet oder gejailbreakt haben, aber einen Root oder einen Jailbreak feststellen, hat möglicherweise jemand anderes dies zu böswilligen Zwecken getan. In diesem Fall handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um jemanden, der physischen Zugriff auf das Gerät hat, da das Rooten eines Geräts aus der Ferne fast unmöglich ist.

4. Der Akku Ihres Handys entlädt sich schnell

Da Spyware oft permanent im Hintergrund läuft, kann sie dazu führen, dass sich Ihr Akku viel schneller als sonst entleert. Wenn Sie plötzlich eine schnellere Entladung feststellen, überprüfen Sie die Akku-Details Ihres Telefons. Dort sollten Sie sehen, wie viel Akku die jeweiligen Apps verbrauchen, sodass Sie die potenziellen Übeltäter schnell eingrenzen können.

5. Ihr Smartphone erhitzt sich zu stark

Ähnlich wie bei der Entladung des Akkus kann auch eine im Hintergrund laufende App Überhitzungsprobleme verursachen. Da Ihr Smartphone bei ständiger Nutzung keine Gelegenheit hat, sich abzukühlen, kann die Temperatur deutlich spürbar ansteigen. Überprüfen Sie in diesem Fall, welche App den meisten Strom verbraucht, sowie die Nutzung der Mobilfunk- und WLAN-Daten.

6. Ungewöhnliche Aktivitäten auf verknüpften Konten

Unsere Smartphones sind mit zahlreichen Konten verbunden, darunter Social Media, E-Mail, Cloud-Speicher und vieles mehr. Wenn Sie auf einigen dieser Konten Ihnen unbekannte Aktivitäten feststellen, könnte das ein Warnsignal sein. Es kann sich dabei um Nachrichten handeln, die Sie nicht gesendet haben, um Beiträge, die Sie nicht verfasst haben, um Benachrichtigungen über Passwortänderungen, die Sie nicht veranlasst haben, oder um Dateien, die Sie nicht hoch- oder heruntergeladen haben.

Die meisten Social-Media-Plattformen bieten eine detaillierte Liste Ihrer Aktivitäten sowie der Geräte, auf denen Sie in Ihren Konten angemeldet sind (und der Standorte). Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, ändern Sie sofort Ihre Anmeldedaten. Sie können auch unter Have I Been Pwned nachsehen, ob Ihre E-Mail im Rahmen einer Datenpanne geleakt wurde, die in der Regel für diese Art von unerlaubtem Kontozugriff verantwortlich ist.

Popup-Fenster, egal ob Ihnen unbekannte Benachrichtigungen oder Ihren gesamten Bildschirm einnehmende Meldungen, können ein Anzeichen für eine Malware-Infektion sein. Diese Popups sind wahrscheinlich ein Versuch, persönliche Informationen abzugreifen oder Sie zum Herunterladen anderer bösartiger Software zu bewegen. Seien Sie vorsichtig und klicken Sie nicht auf solche Popup-Fenster.

Ironischerweise ist eine der häufigsten Betrugsarten über Popup-Fenster ein Popup für technische Hilfe. Es warnt Sie vor einem Problem auf Ihrem Gerät, das nur mit professioneller Hilfe behoben werden kann, gefolgt von der Aufforderung, jemanden zu kontaktieren oder eine Software herunterzuladen. Wenn Sie dies tun, wird das Problem natürlich nur noch schlimmer.

8. Merkwürdige Aktivitäten im Standby-Modus

Wenn Ihr Smartphone Anzeichen von Aktivität zeigt, z. B. leuchtet der Bildschirm auf, Apps öffnen oder schließen sich oder es macht Geräusche, während es sich eigentlich im Standby-Modus befinden sollte, hat möglicherweise eine andere Person die Kontrolle darüber.

Wenn sich jemand aus der Ferne Zugriff auf Ihre Kamera verschafft, ist das ein potenziell noch schlimmerer Eingriff in die Privatsphäre. Viele moderne Smartphones zeigen ein kleines Licht am oberen Rand des Bildschirms an, wenn Ihre Kamera oder Ihr Mikrofon gerade verwendet wird. Wenn Sie dieses Licht bemerken, obwohl Sie Ihre Kamera nicht benutzen, sollten Sie der Sache nachgehen.

9. Probleme beim Ausschalten des Handys

Wenn Schwierigkeiten oder Verzögerungen beim Ausschalten Ihres Smartphones auftreten, kann das ein Hinweis darauf sein, dass Malware diesen Vorgang verhindert. Da Spyware so lange wie möglich aktiv bleiben möchte, versucht sie, das Herunterfahren des Geräts zu verhindern. Auch wenn Smartphones hin und wieder Probleme beim Ausschalten/Neustart aufweisen mögen, können anhaltende Probleme beim Herunterfahren ein Zeichen für ein ernsteres Problem sein.

10. Unbegründete Neustarts

Häufige Neustarts sind nicht unbedingt ein Zeichen für Malware. Es könnte sich schlichtweg um einen Fehler handeln, der auf instabile installierte Apps, veraltete Systemsoftware oder ein älteres Gerät mit Akkuproblemen oder anderen Hardwaredefekten zurückzuführen ist.

Wenn Sie jedoch alle oben genannten Ursachen ausschließen können (vergewissern Sie sich, dass Ihre Systemsoftware und alle Apps vollständig aktualisiert sind und dass die Hardware Ihres Smartphones nicht schuld ist), könnte Malware die Ursache sein. Wenn Sie nicht herausfinden können, warum das Problem auftritt, bringen Sie das Gerät am besten zu einer Fachkraft.

11. Ihre E-Mail wurde gehackt

Wenn es scheint, als habe jemand auf Ihre E-Mails zugegriffen, könnte dies über Ihr Smartphone passiert sein, über das viele in ihren E-Mail-Konten angemeldet bleiben. Prüfen Sie eingehend, wie sich jemand in Ihr E-Mail-Postfach gehackt haben könnte, um andere Möglichkeiten auszuschließen. Sie können in Google Mail unter „Letzte Kontoaktivität“ überprüfen, von wo die Aktivität ausging. Achten Sie auf Aktivitäten, die über Ihr Smartphone erfolgten und an die Sie sich nicht erinnern können.

12. Komische Geräusche bei Anrufen

Ungewöhnliche Geräusche wie Klicken oder Rauschen während eines Telefonats zu hören, kann beunruhigend sein. Normalerweise sind Netzwerkprobleme für diese Probleme verantwortlich, aber treten solche Geräusche wiederholt auf, könnte das darauf hinweisen, dass etwas Unheimlicheres im Gange ist. Diese Art des Abhörens ist ein schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre und erfordert oft ausgeklügelte Spionageprogramme.

13. Display des Smartphones schaltet sich von selbst ein

Wenn Ihr Smartphone sich häufig selbst aktiviert, ohne dass Sie eine Benachrichtigung erhalten oder etwas machen, besteht die Möglichkeit, dass es mit Malware infiziert ist. Bevor Sie jedoch von dieser Ursache ausgehen, sollten Sie sicherstellen, dass es keinen harmlosen Grund dafür gibt. Versehentliche Berührungen, Sprachbefehle, die das Gerät aktivieren, oder sogar einfache Fehler sind wahrscheinlichere Ursachen als Malware.

14. Seltsames Verhalten der Autokorrektur

Es ist normal, dass die Autokorrektur hin und wieder nervige Vorschläge macht. Aber wenn sie anfängt, fremde Wörter wie gewöhnlich einzufügen oder nicht mehr so reibungslos funktioniert wie zuvor, könnte das ein Anzeichen für eine Malware sein. Manche Spyware beeinflusst Tastatureingaben, um Kennwörter und andere sensible Informationen abzufangen. Es ist jedoch auch möglich, dass die von Ihnen verwendete Tastatur einen Fehler aufweist oder dass der Bildschirm Ihres Smartphones eine Fehlfunktion hat und die Eingabe über die Tasten fälschlich erfasst. In jedem Fall lohnt es sich, nach der Ursache zu suchen.

15. Ohne Zustimmung erteilte App-Speicherberechtigungen auf Android-Telefonen

Auf Android-Geräten sollten Apps nur über die Berechtigungen verfügen, die Sie ausdrücklich erteilen. Wenn Sie jedoch feststellen, dass Apps ohne Ihre Zustimmung eigenständig Speicherplatz oder andere sensible Berechtigungen erwerben, könnte dies ein Zeichen für böswillige Absichten sein. Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass eine App möglicherweise versucht, heimlich auf Ihre Daten zuzugreifen oder sie zu exportieren.

Wie kann ich sehen, ob jemand mein Handy ausspioniert (Android & iOS)?

Nachfolgend finden Sie einige allgemeine Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Android- und iPhone-Benutzer, die Ihnen helfen, potenzielle Spyware zu erkennen und zu bekämpfen.

Wenn Sie sich jedoch ernsthaft Sorgen machen, Opfer eines Spyware-Angriffs zu sein, sollten Sie sich an einen Anti-Malware-Spezialisten wenden, der sich mit diesen Problemen auskennt. So können Sie sicherstellen, dass die Bedrohung dauerhaft entfernt wird.

Handy-Spyware erkennen unter Android

Beachten Sie, dass einige Schritte je nach Android-Betriebssystem und Marke des Smartphones leicht variieren können, sich jedoch hervorragend zur Orientierung eignen sollten.

1. Überprüfen Sie Ihre installierten Anwendungen

Gehen Sie auf Einstellungen > Apps > Alle Apps anzeigen. Scrollen Sie durch die Liste, um alle Ihnen unbekannten Apps ausfindig zu machen. Spyware tarnt sich möglicherweise mit einem unscheinbaren Namen oder kopiert die Namen seriöserer Anwendungen, um nicht entdeckt zu werden.

2. Kontrollieren Sie die App-Berechtigungen

Navigieren Sie in den Einstellungen zu Datenschutz > Berechtigungsverwaltung. In diesem Bereich können Sie sehen, welche Apps Zugriff auf vertrauliche Bereiche Ihres Geräts wie Kamera, Mikrofon, Standort und mehr haben. Achten Sie besonders auf Apps mit Berechtigungen, die für die Funktionsfähigkeit der App nicht angemessen erscheinen.

3. Machen Sie den Zugriff auf Nutzungsdaten ausfindig

Spyware benötigt oft Zugriff auf Nutzungsdaten, um Ihre Aktivitäten überwachen zu können. Überprüfen Sie diese spezielle Berechtigung, indem Sie auf Einstellungen > Sicherheit > Apps mit Zugriff auf Nutzungsdaten gehen. Eine legitime App benötigt nur selten Zugriff auf diese Daten. Alles, was hier aufgelistet ist und kein System-Tool oder eine explizit von Ihnen verwendete App ist, könnte verdächtig sein.

4. Aktive Dienste

Unter Dienste > Entwickleroptionen > Aktive Dienste können Sie sehen, welche Dienste derzeit auf Ihrem Gerät betrieben werden. Möglicherweise müssen Sie dafür die Entwickleroptionen aktivieren, indem Sie mehrmals unter „Telefoninfo“ auf die Buildnummer tippen. Bei jedem unbekannten Dienst, der im Hintergrund läuft, könnte es sich um einen bösartigen Dienst handeln.

So erkennen Sie, dass jemand Ihr iPhone-Handy ausspioniert

1. Suchen Sie nach unbekannten Apps

Durchsuchen Sie Ihren Startbildschirm und Ihre App-Bibliothek nach Apps, an deren Installation Sie sich nicht erinnern können. Spyware auf iPhones ist ohne Jailbreaking in der Regel schwieriger zu installieren, daher sollten Sie alle unbekannten Apps unter die Lupe nehmen.

2. Prüfen Sie die App-Berechtigungen

Gehen Sie zu Einstellungen und scrollen Sie nach unten, um alle installierten Apps anzuzeigen. Tippen Sie auf App für App, um deren Berechtigungen zu überprüfen, insbesondere für kritische Funktionen wie Mikrofon, Kamera und Standortdienste. Ungerechtfertigte Berechtigungen können auf böswillige Absichten hinweisen.



3. Prüfen Sie die Akku-Nutzung

Spyware kann Ihren Akku schneller entleeren. Überprüfen Sie dies, indem Sie auf Einstellungen > Akku gehen. Hier sehen Sie eine Aufschlüsselung der Apps, die Ihre Akkuladung aufbrauchen. Eine App, die einen hohen Prozentsatz Ihres Akkus verbraucht, ohne aktiv genutzt zu werden, ist verdächtig.

4. Schauen Sie sich die Bildschirmzeit an

Unter Einstellungen > Bildschirmzeit erhalten Sie Einblicke in die Nutzung Ihres Smartphones. Eine hohe Aktivität bei bestimmten Apps, insbesondere bei solchen, die Sie nicht häufig verwenden, könnte auf Spyware-Aktivitäten hinweisen.

5. Ändern Sie die Hintergrundaktualisierung und schränken Sie sie ein

Gehen Sie auf Einstellungen > Allgemein > Hintergrundaktualisierung. Diese Funktion ermöglicht es Apps, Inhalte im Hintergrund zu aktualisieren. Erwägen Sie, dies ganz oder nur für bestimmte Apps, die nicht ständig aktualisiert werden müssen, zu deaktivieren. Schließlich könnte diese Funktion von Spyware missbraucht werden, um aktiv bleiben zu können.

Wie Sie Spyware von Ihrem Smartphone entfernen

Wie Sie Spyware-Apps unter Android entfernen

1. Verwenden Sie ein Tool für die Entfernung von Spyware

Installieren Sie eine seriöse Anti-Malware- oder Sicherheits-App aus dem Google Play Store. Suchen Sie nach Apps mit hohen Bewertungen und positiven Rezensionen von vertrauenswürdigen Entwicklern. Führen Sie nach der Installation einen vollständigen Scan Ihres Geräts durch, um jegliche Spyware oder bösartige Software zu detektieren und zu entfernen. Diese Tools sind so konzipiert, dass sie Bedrohungen mit minimalen Angaben erkennen und beseitigen.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Google Play Protect auf Ihrem Gerät aktiviert ist. Ohne diesen Schutz ist es viel einfacher, bösartige Software zu installieren. Seien Sie also auf der Hut, wenn Sie aufgefordert werden, Play Protect zu deaktivieren – in diesem Fall handelt es sich wahrscheinlich um einen Betrug, um den Schutz Ihres Geräts zu schwächen.

2. Entfernen Sie die App manuell

Wenn Sie eine verdächtige App entdeckt haben, können Sie sie manuell entfernen. Gehen Sie auf Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen > Alle Apps anzeigen. Suchen Sie die App, tippen Sie darauf und wählen Sie dann Deinstallieren. Wenn Sie zur Deinstallation der App nicht befugt sind, verfügt sie möglicherweise über Administratorrechte. Gehen Sie in diesem Fall auf Einstellungen > Sicherheit & Standort > Geräteadministrator-Apps (dieser Pfad kann je nach Gerät leicht variieren) und deaktivieren Sie die App, bevor Sie erneut versuchen, sie zu deinstallieren.

3. Aktualisieren Sie das Betriebssystem

Für die Sicherheit ist es wichtig, dass Ihr Betriebssystem stets auf dem neuesten Stand ist. Gehen Sie auf Einstellungen > System > Systemaktualisierung. Wenn ein Update verfügbar ist, laden Sie es herunter und installieren Sie es. Updates enthalten oft Patches für Sicherheitslücken, die von Malware ausgenutzt werden könnten.

4. Setzen Sie Ihr Smartphone auf die Werkseinstellungen zurück

Falls alles andere nichts hilft, können Sie als letzten Ausweg Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um Spyware zu entfernen. Dabei werden jedoch alle Daten auf Ihrem Gerät gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie wichtige Dateien vorher sichern. Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie zu Einstellungen > System > Zurücksetzungsoptionen > Alle Daten löschen (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen). Folgen Sie den Aufforderungen, um den Vorgang abzuschließen.

Wie Sie Spyware-Apps von Ihrem iPhone entfernen können

1. Entfernen Sie Spyware manuell

Ähnlich wie unter Android sollten Sie zunächst nach unbekannten Apps suchen und diese entfernen. Tippen Sie auf App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm oder in der App-Bibliothek und halten Sie es gedrückt. Wählen Sie dann App entfernen > App löschen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass es sich bei einer bestimmten App um Spyware handelt, diese aber legitim aussieht, sollten Sie sie zunächst genauer untersuchen, um Ihren Verdacht zu bestätigen, bevor Sie sie entfernen.

2. Aktualisieren Sie das Betriebssystem

Stellen Sie stets sicher, dass auf Ihrem iPhone immer die neueste Version von iOS läuft, da Updates oft wichtige Sicherheitsverbesserungen enthalten. Gehen Sie auf Einstellungen > Allgemein > Software-Update, um ein Update durchzuführen. Wenn ein Update verfügbar ist, tippen Sie auf Herunterladen und installieren.

3. Setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück

Wenn noch Spyware vorhanden ist oder wenn Sie sicherstellen möchten, dass alle potenziellen Bedrohungen entfernt wurden, bietet ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die gründlichste Option. Bevor Sie fortfahren, sichern Sie Ihr iPhone mit iCloud oder Ihrem Computer. Zum Zurücksetzen gehen Sie auf Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen > Alle Inhalte und Einstellungen löschen. Geben Sie Ihren Passcode oder Ihr Apple-ID-Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und warten Sie dann, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Wie Sie Ihr Handy vor Spyware schützen

Hier sind 10 einfache Möglichkeiten, um die Sicherheit Ihres Smartphones zu verbessern und eine Infektion mit Spyware zu verhindern:

Installieren Sie Updates umgehend: Aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Geräts regelmäßig, um von den neuesten Sicherheitspatches zu profitieren. Verwenden Sie die offiziellen App-Stores: Laden Sie nur Apps aus dem Google Play Store für Android oder dem App Store für iPhone herunter, um sich vor bösartiger Software zu schützen. Denken Sie gründlich nach, bevor Sie Ihr Gerät rooten oder jailbreaken: Auch wenn Sie durch einen Root bzw. Jailbreak mehr Freiheit bei der Nutzung Ihres Geräts haben, ist es dadurch zugleich anfälliger für Sicherheitslücken. Dies gilt insbesondere für iOS, das (Stand der Erstellung dieses Artikels) die Installation von Apps von außerhalb des offiziellen App Stores nicht zulässt. Ändern Sie die Anmeldedaten Ihres Kontos: Eine der wichtigsten Methoden zum Ausspionieren von iOS-Geräten erfordert keine Installation auf dem Gerät, sondern lediglich die iCloud/Apple-Anmeldedaten der Zielperson, um alle synchronisierten Texte, Fotos, Standorte und mehr zu sehen zu können. Idealerweise sollten Sie Ihre Daten regelmäßig ändern, um diese Form eines Angriffs zu verhindern. Beachten Sie, dass es diesen Angriff auch für Google-Nutzer gibt, wenngleich er weniger häufig vorkommt. Schützen Sie Ihren Sperrbildschirm: Sperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts grundsätzlich. Passwörter und PINs sind die beste Verteidigung gegen Eindringlinge. Vermeiden Sie dabei wichtige Geburtstage oder andere persönliche Informationen zu verwenden, die ein Hacker zuerst ausprobieren könnte. Wenn Sie unter verschiedenen biometrischen Methoden wählen können, sind Iris-Scans die sicherste Option. Bleiben Sie wachsam gegenüber Phishing-Betrug: Seien Sie vorsichtig bei E-Mails, Nachrichten und Links auf Social Media, insbesondere wenn diese persönliche Informationen anfordern oder sofortige Maßnahmen von Ihnen verlangen. Cyberkriminelle haben äußerst überzeugende Betrugsmaschen entwickelt, um Sie zur Installation von Spyware zu verleiten. Installieren Sie Sicherheitsprogramme: Während Googles Play Protect bereits gute Arbeit beim Scannen von Apps leistet und iOS viel strenger ist, was die Installation von Apps angeht, gibt es einige gute Optionen von Drittanbietern, die Ihr Gerät auf Malware scannen. Wahren Sie Vorsicht in öffentlichen WLANs und verwenden Sie ein VPN: Vermeiden Sie die Nutzung von öffentlichem WLAN ohne Schutz. Ein VPN ist unerlässlich, um Ihre Daten unter Android oder auf dem iPhone zu verschlüsseln und Man-in-the-Middle-Angriffe zu verhindern. Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig: Haben Sie stets aktuelle Backups, damit Sie nicht alles verlieren, wenn Sie Ihr Gerät aufgrund von Spyware zurücksetzen müssen . Holen Sie sich den stärksten nativen Schutz: Apple und Google bieten fortschrittliche Tools für Personen an, die glauben, dass sie ein legitimes potenzielles Angriffsziel für fortschrittliche Malware sind (z. B. Aktivisten, Journalisten, Whistleblower usw.). Das Tool von Apple heißt Lockdown Mode und ist in den iOS-Einstellungen zu finden, während das von Google als Advanced Protection Program bezeichnet wird und eine separate Anmeldung erforderlich ist.

Kann jemand per Fernzugriff mein Handy ausspionieren?

Es ist zwar weitaus unwahrscheinlicher, als wenn ein Angreifer physischen Zugriff auf Ihr Smartphone hat, aber es ist dennoch möglich, dass Spyware aus der Ferne installiert wird. Hier einige der Möglichkeiten, wie dies geschehen kann:

Phishing-E-Mails und -Nachrichten: Cyberkriminelle verwenden Phishing-Taktiken, um Sie zum Herunterladen von Spyware zu verleiten. Sie versenden E-Mails oder Nachrichten, die den Anschein erwecken, von einer vertrauenswürdigen Quelle zu stammen, und verleiten Sie dazu, auf einen Link zu klicken oder einen Anhang herunterzuladen, der heimlich Spyware auf Ihrem Telefon installiert.

Cyberkriminelle verwenden Phishing-Taktiken, um Sie zum Herunterladen von Spyware zu verleiten. Sie versenden E-Mails oder Nachrichten, die den Anschein erwecken, von einer vertrauenswürdigen Quelle zu stammen, und verleiten Sie dazu, auf einen Link zu klicken oder einen Anhang herunterzuladen, der heimlich Spyware auf Ihrem Telefon installiert. Ausnutzung von Software-Schwachstellen: Cyberkriminelle können ungepatchte Schwachstellen im Betriebssystem oder in Apps ausnutzen, um aus der Ferne Spyware auf Ihrem Smartphone zu installieren.

Cyberkriminelle können ungepatchte Schwachstellen im Betriebssystem oder in Apps ausnutzen, um aus der Ferne Spyware auf Ihrem Smartphone zu installieren. Missbrauch der Kontosicherheit: Wenn sich ein Angreifer Zugang zu Ihrem Apple- oder Google-Konto verschafft, kann er potenziell Ihre Nachrichten, Fotos, Ihren Standort und Kontaktinformationen (falls synchronisiert) einsehen. Spyware kann all diese Informationen sammeln und sie dem Angreifer in einer kompakten Übersicht anzeigen. Daher ist die Verwendung eines starken Passworts zusammen mit 2FA unerlässlich.

Wenn sich ein Angreifer Zugang zu Ihrem Apple- oder Google-Konto verschafft, kann er potenziell Ihre Nachrichten, Fotos, Ihren Standort und Kontaktinformationen (falls synchronisiert) einsehen. Spyware kann all diese Informationen sammeln und sie dem Angreifer in einer kompakten Übersicht anzeigen. Daher ist die Verwendung eines starken Passworts zusammen mit 2FA unerlässlich. Unsichere WLANs: Öffentliche, nicht verschlüsselte WLANs können ein Hort für böswillige Akteure sein. Angreifer können die über diese Netzwerke übertragenen Daten abfangen, einschließlich sensibler Informationen, die dazu verwendet werden könnten, sich unbefugt Zugang zu Ihrem Gerät zu verschaffen. Eine der besten Möglichkeiten, sich in solchen Situationen zu schützen, ist die Verwendung eines VPNs für die Verbindung mit öffentlichen WLANs . Es verschlüsselt Ihre Daten und maskiert Ihre IP-Adresse, sodass es für böswillige Parteien im selben Netzwerk sehr viel schwieriger ist, zu sehen, was Sie gerade machen, und mit Ihrem Gerät zu interagieren.