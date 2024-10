A Fórmula 1 abriga alguns dos carros mais rápidos e tecnologicamente avançados do planeta. Por mais de 70 anos, equipes construíram maravilhas da engenharia conduzidas por pilotos talentosos em sua busca sem fim para ser o primeiro a cruzar a linha de chegada.

Entre as centenas de carros de F1 que correram nos circuitos mais prestigiados do mundo na história, um punhado deles detém a distinção de ser o melhor em termos de velocidade e potência bruta. Identificamos aqueles que ultrapassam os limites com sua velocidade média ou máxima, ou contra outras categorias como NASCAR e IndyCar.

Obtenha a ExpressVPN

Os 10 carros de F1 mais rápidos de todos os tempos

Ao classificarmos os carros de Fórmula 1 mais rápidos da história, não consideramos apenas a velocidade bruta nas retas, mas também o desempenho geral, incluindo comportamento na pista, confiabilidade e domínio de corrida. Cada carro nesta lista representa uma combinação de inovação de engenharia, habilidade do piloto e estratégia. Levamos em conta as velocidades máximas, vitórias em corridas e as tecnologias inovadoras que fazem destes os carros de F1 mais rápidos já construídos.

10. Lotus 78 (1978): pioneiro do “efeito solo”

O Lotus 78, conhecido por sua icônica pintura preta e dourada John Player Special, foi um divisor de águas na Fórmula 1. Mario Andretti o dirigiu para vencer o Campeonato Mundial de 1978, graças ao seu uso inovador de aerodinâmica de efeito solo, que melhorou muito a força descendente e a dirigibilidade. Este design inovador tornou o carro mais rápido, levando a cinco vitórias na temporada de 1978 e estabelecendo um novo padrão de velocidade e desempenho na F1.

9. Williams FW14B (1992): inovação à frente do seu tempo

O Williams FW14B, um carro inovador, dominou a temporada de F1 de 1992, rendendo à Williams um recorde de nove vitórias. Adrian Newey projetou o FW14B para ser incrivelmente leve, com um chassi de fibra de carbono e tecnologia avançada como suspensão ativa e controle de tração. Nigel Mansell e Riccardo Patrese, os principais pilotos do carro, aproveitaram sua velocidade e dirigibilidade superiores para vencer corridas por margens significativas. No final da temporada de 1992, Mansell venceu o Campeonato de Pilotos, Patrese terminou em segundo e a Williams garantiu o título de Construtores.

8. Brawn BGP 001 (2009): o azarão que desafiou as probabilidades

A temporada de F1 de 2009 foi como um conto de fadas para a Brawn GP. A Honda estava construindo o carro, mas desistiu logo antes do início da temporada. Ross Brawn comprou a equipe, terminou de construir o BGP 001 usando peças incompatíveis e um motor da Mercedes, e enfrentou mais um grande número de problemas. Apesar disso, o BGP 001 da Brawn provou ser incrivelmente rápido, superando a Ferrari nas qualificatórias, em grande parte devido à controversa “asa de difusor duplo” do carro, que lhe deu uma vantagem significativa no downforce. Com Jenson Button e Rubens Barrichello pilotando, a Brawn GP dominou a temporada, vencendo os Campeonatos de Pilotos e Construtores.

7. Williams BMW FW26 (2004): o lendário “nariz de morsa”

Em termos de velocidade bruta, o BMW FW26 foi o carro mais rápido em 2004, embora não tenha conseguido vencer tantas corridas quanto a Ferrari F2004. Juan Pablo Montoya estabeleceu o recorde de volta não oficial durante as qualificatórias, atingindo 262 km/h. O inimitável design de “nariz de morsa” do BMW, projetado para maximizar o fluxo de ar, mostrou-se promissor nos testes, mas enfrentou dificuldades para manter a alta velocidade e desempenho durante toda a corrida.

6. Ferrari F2004 (2004): a força imparável de Schumacher

Michael Schumacher levou a Ferrari F2004 a um sétimo Campeonato Mundial, quebrando recordes. Sob a liderança técnica de Ross Brawn, a Ferrari aperfeiçoou esta máquina, vencendo 15 de 18 corridas em 2004 e tornando-a um dos carros mais dominantes da história da F1. O F2004 estabeleceu recordes de volta em Monza, Magny-Cours e Xangai, exibindo sua velocidade e confiabilidade com uma velocidade máxima de 322 km/h, e garantiu os Campeonatos de Pilotos e Construtores.

5. McLaren MP4-4 (1988): uma temporada de domínio

A temporada de F1 de 1988 foi inesquecível, com Alain Prost e Ayrton Senna pilotando o McLaren MP4-4 para uma vitória quase total. O carro era equipado com um motor Honda V6 de 1,5 litro e 650 cavalos de potência — tecnicamente não tão potente quanto outros carros de F1 no circuito, mas incrivelmente eficiente. O design leve e aerodinâmico compensou a falta de potência, ajudando Senna a garantir 13 pole positions e os dois pilotos a vencer 15 das 16 corridas. Esse domínio levou Senna a conquistar o Campeonato de Pilotos de 1988, Prost a terminar em segundo e a McLaren a conquistar o título de Construtores, marcando uma das temporadas mais dominantes da história da F1.

4. Red Bull RB7 (2011): a obra-prima da Red Bull

O Red Bull RB7 é um dos carros de F1 mais bem-sucedidos de todos os tempos. Sebastian Vettel garantiu 18 das 19 pole positions, 12 vitórias e nunca terminou abaixo do 5º lugar enquanto pilotava o RB7 em 2011. Foi um fator-chave para a conquista de seus quatro Campeonatos Mundiais consecutivos de 2010 a 2013. Alimentado por um motor Renault V8 de 2,4 litros naturalmente aspirado e com um difusor soprado pelo escapamento, o RB7 era incomparável na pista, apesar da controvérsia em torno de sua aerodinâmica inovadora.

3. Ferrari SF70H (2017): um retorno triunfante aos pódios

A Ferrari fez um grande esforço para desafiar a Mercedes e a Red Bull com o SF70H, um carro que comemorou o 70º aniversário da Scuderia Ferrari em grande estilo. Conduzido pelos campeões mundiais Kimi Räikkönen e Sebastian Vettel, o SF70H possuía um potente motor V6 de 1600 cc que entregava até 1.000 cavalos de potência, combinado com um chassi leve de fibra de carbono e transmissão semiautomática avançada. O desempenho impressionante do carro rendeu à Ferrari 20 pódios em 20 corridas, com Vettel terminando em segundo no Campeonato de Pilotos e garantindo uma vitória memorável no Grande Prêmio de Mônaco.

2. Red Bull RB18 (2022): design aerodinâmico avançado

Depois de quase uma década na sombra da Mercedes, a Red Bull voltou a dominar com o RB18. Adrian Newey aproveitou os regulamentos aerodinâmicos atualizados da F1 e adicionou um design de efeito solo que gerava um downforce excepcional. Isso melhorou significativamente a estabilidade e tornou o carro rápido nas curvas. Com um motor Honda confiável, o RB18 levou Max Verstappen a 16 vitórias e Sergio Perez a duas, garantindo o Campeonato de Construtores para a Red Bull e rendendo a Verstappen seu segundo Campeonato Mundial.

1. Mercedes W11 (2020): o auge do desempenho

O Mercedes W11 é amplamente considerado o carro de F1 mais rápido de todos os tempos. Entrando na temporada de 2020 sob imensa pressão para continuar dominando o circuito, a Mercedes entregou uma máquina digna de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Com um chassi finamente ajustado, transmissão avançada e uma unidade de potência Mercedes V6 produzindo 1.025 cavalos de potência, o W11 não apenas segurou a Red Bull, mas também estabeleceu vários recordes de melhor volta. Seu desempenho excepcional, combinado com o talento incomparável de Hamilton, garantiu os Campeonatos de Pilotos e Construtores, tornando o W11 uma referência na história da F1.

Obtenha a ExpressVPN

Qual é o carro de F1 mais rápido em 2024?

O Red Bull RB20 foi considerado o carro mais rápido durante os testes de pré-temporada de 2024. No entanto, várias equipes fizeram progressos significativos, resultando em um desempenho que está no mesmo nível ou melhor do que o RB20. A Mercedes reencontrou o caminho da vitória e venceu três vezes antes do meio do ano, enquanto a Ferrari e a McLaren atualmente têm duas vitórias cada.

Quem é o maior piloto de F1 de todos os tempos?

Vários nomes frequentemente surgem no debate interminável sobre quem é o maior piloto de F1 de todos os tempos. Entre eles estão Lewis Hamilton e Michael Schumacher, que têm sete campeonatos cada. Mas Hamilton tem uma vantagem como piloto ativo, com 105 vitórias (e contando!). Juan Manuel Fangio também é considerado um dos grandes cuja marca de cinco campeonatos permaneceu imbatível por décadas.

Outros na lista são Alain Prost e Sebastian Vettel, ambos com quatro campeonatos, assim como Ayrton Senna e Max Verstappen com três. Verstappen, que atualmente lidera o Campeonato de Pilotos, pode conquistar seu quarto título este ano se mantiver sua posição em meio à competição cada vez maior.

Por que você precisa de uma VPN para assistir à Fórmula 1

Não importa onde você esteja, a ExpressVPN permite que você assista a todas as corridas da temporada de 2024 da F1. Trabalhando no domingo? Basta conectar-se a um servidor VPN para assistir às transmissões de qualquer lugar, mesmo em redes restritas. Você pode desbloquear sites de streaming no escritório e assistir às corridas com privacidade.

A ExpressVPN criptografa todo o seu tráfego para que você possa assistir ao streaming com segurança, sem ter que se preocupar com alguém bisbilhotando sua atividade. Isso é especialmente importante se você estiver assistindo através de redes de Wi-Fi públicas, o que pode ser arriscado. Como ninguém pode ver o que você está fazendo online, incluindo seu provedor de Internet, você também pode ignorar a limitação baseada em atividade e assistir a corridas de F1 ao vivo sem atrasos ou buffering.

A ExpressVPN é fácil de configurar e usar em qualquer dos principais dispositivos de streaming, mesmo que você nunca tenha usado uma VPN antes. Se você tiver alguma dúvida sobre streaming de Fórmula 1 com ExpressVPN, nossa equipe de suporte ao cliente 24 horas está sempre disponível para ajudar.

Obtenha a ExpressVPN

A Fórmula 1 está mais popular do que nunca – não perca nenhuma corrida

Com o aumento da competição e disputas mais intensas entre as equipes, a temporada de F1 de 2024 vai ser uma das mais emocionantes até agora. A velocidade alucinante dos servidores VPN da ExpressVPN proporcionam uma experiência de streaming suave e sem buffer, para que você não perca nada do que acontece nas pistas. Você pode experimentar, sem compromisso, a ExpressVPN com nossa garantia de reembolso de 30 dias!