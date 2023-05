Aparelhos inteligentes para cozinha valem a compra?

Acordar e ter um expresso quente a partir de um clique no smartphone é algo muito prático e cômodo, a única coisa que você precisa fazer é lembrar de deixar a xícara no aparelho antes de ir dormir.

Os aparelhos inteligentes para cozinha devem figurar entre os mais úteis na categoria smart gadgets; ajudam até um mau cozinheiro a parecer chef com estrela Michelin. Foram desenhados para nos ajudar no dia a dia, mas até onde respeitam a nossa privacidade? E o quão seguros eles são?

Vamos analisar alguns aparelhos inteligentes e revelar quais são os mais seguros em termos de privacidade e segurança online e os mais úteis.

1. Geladeira Samsung Family Hub

Se paixão por objetos existe, é difícil não se apaixonar por este aparelho da Samsung. A geladeira inteligente da Samsung tem tudo aquilo que uma geladeira precisa e mais.

Câmeras internas para você saber o que tem lá dentro, Caixas de som acopladas, Netflix, Spotify, espaço para recados, fotos, data de validade dos produtos,… Enfim, muita coisa útil para lhe ajudar no dia a dia na cozinha.

A geladeira opera com o sistema Android e é passível de ser hackeada. Como não possui câmera frontal, o aparelho em sí respeita a sua privacidade e da sua família, mas para usufruir de todos os recursos dessa peça central da cozinha você precisa conectá-la ao SmartThings da Samsung e isto pode servir como backdoor para os outros aparelhos da casa conectados neste aplicativo. Outro possível problema de privacidade é ter ativo ou não o comando por voz, que pode ser Bixby ou Alexa.

Tenha sempre uma VPN conectada ao seu roteador para adicionar uma camada extra de proteção em todos os aparelhos; prevenir nunca é demais.

Segurança e Privacidade Utilidade Custo/Benefício 3/5 5/5 3/5

2. Cafeteira Atomi Smart Wi-Fi

Com Wi-Fi integrado e um aplicativo para smartphones, a cafeteira Atomi Smart Wi-Fi é compatível com Alexa, Google, iOS, Android e muito mais.

É possível preparar seu café da maneira que você preferir, alterar as configurações e receber notificações da cafeteira diretamente no seu telefone, sem precisar estar na cozinha. A única desvantagem é que só é possível fazer uma jarra de café e não expressos.

Segurança e Privacidade Utilidade Custo/Benefício 4/5 5/5 4/5

3. Hub de cozinha da GE

Ainda sem previsão de lançamento no Brasil, este aparelho é uma espécie de TV na cozinha com microondas embutido. O sistema operacional é o Android. Se você pensa em importar este item, pense duas vezes antes de presentear alguém ou você mesmo com o Hub de cozinha da GE.

Com uma câmera frontal embutida para vídeo chat, esta espécie de microondas TV também permite controlar outros aparelhos inteligentes a partir dele e contém mais uma câmera por baixo para ler os produtos. Idealmente, deve ficar sobre o fogão.

Segurança e Privacidade Utilidade Custo/Benefício 1/5 2/5 2/5

4. Torneira inteligente da Moen

Se você procura por uma torneira que pode chegar a custar mais de dois mil reais só para não precisar tocar em nada, a Moen tem a solução; uma torneira que funciona por comando de voz.

Não há muito o que falar sobre este gadget de cozinha, apenas que é caro e pouco útil do nosso ponto de vista. Se você quiser presentear algum amigo ou amiga que seja germofóbico, talvez seja melhor comprar uma torneira com sensor que vai sair bem mais em conta. Saiba também que esta torneira pode escutar as suas conversas através do Alexa da Amazon ou do assistente de voz do Google.

Segurança e Privacidade Utilidade Custo/Benefício 4/5 0/5 0/5

5. Microondas inteligente da Amazon

A Amazon criou um microondas com Wi-Fi, Bluetooth e o assistente de voz Alexa. Este aparelho não vem com alto-falante e é necessário comprar um à parte para poder utilizar todos os recursos do microondas que são: descongelar, cozinhar e esquentar.

Se você está esperando algum microondas mágico, pode continuar esperando porque este não faz praticamente nada além. É um dos primeiros passos da Amazon para a criação de uma gama de produtos inteligentes exclusivos, chamado Amazon Basics.

A Amazon poderia ter se dado ao trabalho de pelo menos embutir um alto-falante com comando de voz neste microondas.