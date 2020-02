Nie. MediaStreamer pozwoli Twojemu urządzeniu na dostęp do treści, które w innym przypadku byłyby blokowane, ale odbywa się to bez zapewnienia prywatności wynikającej z tunelowania i szyfrowania. Aby korzystać z konsoli do gier z pełnym zabezpieczeniem VPN, podłącz ją do routera z włączonym VPN, korzystając z aplikacji ExpressVPN dla routerów.