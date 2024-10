2 na 5 osób są zmęczone subskrypcjami – czy jesteś jedną z nich?

Najnowsza ankieta ExpressVPN ujawnia wyzwania związane z zarządzaniem wieloma subskrypcjami cyfrowymi oraz oferuje strategie, jak stawiać na jakość, a nie na ilość.

Co robisz, aby odpocząć po długim dniu? Może włączasz serwis streamingowy, aby obejrzeć najnowszy odcinek popularnego serialu – oczywiście w towarzystwie VPN zapewniającego bezpieczne oglądanie. Jednak przeglądając swoje subskrypcje, możesz poczuć się przytłoczony liczbą usług, za które płacisz, a całkiem możliwe, że nawet z nich nie korzystasz. Mimo to nadal nie chcesz ich anulować. To zjawisko nazywane jest zmęczeniem subskrypcjami.

W ostatniej ankiecie ExpressVPN, przeprowadzonej wśród 4000 osób z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, niemal 40% badanych przyznało się do odczuwania zmęczenia liczbą zarządzanych subskrypcji cyfrowych. Nie chodzi tylko o koszty, chociaż to również istotny czynnik. Głównym problemem jest obciążenie psychiczne związane z zarządzaniem wieloma kontami, zapamiętywaniem haseł i śledzeniem terminów odnowienia.

Usługi subskrypcyjne miały ułatwiać życie. Tymczasem dla wielu osób stały się kolejnym źródłem stresu. Balansowanie między bezpieczeństwem a wygodą, jednocześnie nie przeciążając się liczbą usług, może być trudne. Możliwe, że zaczęło się od jednej lub dwóch subskrypcji: serwis streamingowy dla rozrywki, może jeszcze usługa muzyczna. Z czasem lista się rozrosła. Teraz masz subskrypcje wszystkiego: od aplikacji fitness po strony z wiadomościami, a każda z nich wymaga uwagi i pieniędzy.

Narastające uczucie przytłoczenia to coś, co eksperci nazywają zmęczeniem subskrypcjami. To uczucie, że toniesz pod ciężarem zbyt wielu usług, na które brakuje czasu, by w pełni z nich korzystać. Powoduje to, że ludzie zaczynają zastanawiać się, jak zarządzać swoim cyfrowym życiem.

Jak walczyć z tym zmęczeniem? Czytaj dalej, aby się przekonać.

42% osób płaci za swoje subskrypcje, podczas gdy 20% polega na rodzinie lub przyjaciołach

Jeśli chodzi o subskrypcje cyfrowe, większość ludzi zarządza więcej niż jedną lub dwiema usługami. Zgodnie z naszą ankietą, znaczna część użytkowników ma wiele subskrypcji: 22% respondentów płaci za jedną, 20% ma dwie subskrypcje, a 18% zarządza trzema. Wraz ze wzrostem liczby subskrypcji odsetek osób, które je posiadają, maleje – tylko 1% ma siedem lub więcej subskrypcji.

Ile subskrypcji cyfrowych opłacasz?

Liczba subskrypcji Odsetek osób płacących (%) 1 22% 2 20% 3 18% 4 11% 5 6% 6 3% 7 1% Nie płacę za żadną subskrypcję cyfrową 14%

Co ciekawe, 14% osób przyznało, że nie płaci za żadne subskrypcje cyfrowe. Może to zaskakiwać w dzisiejszym świecie, w którym subskrypcje są wszechobecne, ale wskazuje na rosnący trend, gdzie ludzie polegają na darmowych usługach lub, częściej, korzystają z subskrypcji opłacanych przez innych.



Ile subskrypcji cyfrowych używasz, ale za nie nie płacisz (np. opłacanych przez przyjaciela lub rodzinę)?

Liczba subskrypcji Odsetek użytkowników (%) 1 20% 2 12% 3 8% 4 4% 5 2% 6 1% 7 1% 8+ 0% Płacę za wszystkie moje subskrypcje cyfrowe 14% Nie korzystam z żadnych subskrypcji cyfrowych 8%

W rzeczywistości, jeśli chodzi o korzystanie z subskrypcji opłacanych przez innych – jak przyjaciele czy rodzina – przyznaje się do tego znaczący odsetek respondentów. Około 20% korzysta z jednej takiej usługi, a 12% korzysta z dwóch. To sugeruje, że dzielenie się subskrypcjami jest powszechną praktyką, być może jako sposób na zarządzanie kosztami lub po prostu na maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Więcej na ten temat dowiesz się później.

Mimo to, aż 42% osób stwierdziło, że płaci za wszystkie swoje subskrypcje cyfrowe samodzielnie. Tymczasem 8% respondentów nie korzysta z żadnych subskrypcji cyfrowych – ani opłacanych samodzielnie, ani przez innych.

Brytyjczycy wydają najwięcej na subskrypcje cyfrowe

Jeśli zarządzanie wieloma subskrypcjami wydaje się przytłaczające, to równie zniechęcająca jest strona finansowa. Łatwo zapisać się na usługę tu i tam, ale kiedy spojrzysz na całkowity miesięczny koszt, może to być naprawdę szokujące.

W naszej ankiecie zapytaliśmy ludzi, ile wydają miesięcznie na subskrypcje cyfrowe. Wyniki pokazują, jak szybko te usługi mogą obciążyć Twój budżet – szczególnie jeśli nie są to usługi premium, które oferują dużą wartość.

We Francji, znaczna część osób, 23%, wydaje miesięcznie 11-20 EUR (12-22 USD) na swoje subskrypcje. Jedna czwarta respondentów wydaje jeszcze więcej, mieszcząc się w przedziale 21-40 EUR (23-44 USD). Podobny obraz można zaobserwować w Niemczech, gdzie 27% osób wydaje miesięcznie 21-40 EUR.

W Wielkiej Brytanii liczby są jeszcze wyższe. Prawie 30% respondentów przyznaje, że wydaje miesięcznie od 21 do 40 GBP (16-30 USD), podczas gdy w USA 26% osób wydaje 21-40 USD. Ale na tym się nie kończy. Zauważalny procent ludzi w obu krajach wydaje ponad 100 USD lub 100 GBP (131 USD) miesięcznie, aby nadążyć za wszystkimi subskrypcjami.

Koszty te szybko się sumują. Coś, co może się wydawać drobną kwotą tu i tam, może łatwo przerodzić się w poważny miesięczny wydatek.

Jak wolimy płacić za subskrypcje

Gdy mamy do wyboru płynne, nieprzerwane doświadczenie i darmową usługę z reklamami, większość osób jest skłonna zapłacić za to pierwsze. Nasza ankieta wykazała, że 60% respondentów woli płacić, aby uniknąć reklam, podczas gdy 40% jest zadowolonych z darmowego modelu freemium, w którym usługa jest dostępna za darmo, ale z przerwami na reklamy. Ten podział pokazuje, jak bardzo cenimy sobie nieprzerwaną rozrywkę, nawet jeśli wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Co jednak z modelem opłat? W przypadku droższych przedmiotów, takich jak smart samochody czy rowery Peloton, które wymagają dodatkowej subskrypcji, opinie są podzielone. 31% osób stwierdziło, że nigdy nie kupiłoby drogiego produktu, który wymaga dodatkowej opłaty abonamentowej. Z kolei 28% woli jednorazową opłatę pokrywającą wszystko, unikając tym samym miesięcznych zobowiązań. Natomiast 16% nie ma nic przeciwko rezygnacji z kosztu początkowego, płacąc jedynie za subskrypcję.

Jak wolisz płacić za usługi subskrypcyjne?

Odpowiedź % respondentów Płatności miesięczne 66% Jednorazowa opłata za dożywotni dostęp 10% Płatności roczne 10% Płatności kwartalne 7% Model „pay-as-you-go” 5%

Jeśli chodzi o zarządzanie płatnościami za subskrypcje, 66% respondentów woli płatności miesięczne, które łatwiej dopasować do regularnego budżetu. Tylko 10% wybiera jednorazową opłatę za dożywotni dostęp, prawdopodobnie ze względu na duży początkowy wydatek. Płatności kwartalne i roczne są preferowane przez mniejsze grupy – odpowiednio 7% i 10% – natomiast model „pay-as-you-go” (gdzie płacisz za to, co wykorzystasz) wybiera 5% respondentów.

Najpopularniejszą subskrypcją cyfrową jest oglądanie treści

Biorąc pod uwagę ogromną liczbę usług subskrypcyjnych walczących o naszą uwagę (i portfele), warto przyjrzeć się bliżej temu, na co ludzie faktycznie wydają swoje pieniądze. W naszej ankiecie zapytaliśmy uczestników, z jakich rodzajów subskrypcji cyfrowych korzystają najczęściej, niezależnie od tego, czy sami za nie płacą.

Nic dziwnego, że na pierwszym miejscu znajdują się usługi streamingowe, z których korzysta 75% respondentów. Platformy takie jak Netflix, Hulu, Disney+ i Amazon Prime są stałym elementem wielu domów, niezależnie od tego, czy chodzi o oglądanie seriali, czy filmów.

Subskrypcje muzyczne zajęły drugie miejsce, z 51% osób korzystających z platform takich jak Spotify czy Apple Music. Usługi te umożliwiają szybki dostęp do ogromnej biblioteki utworów, podcastów i playlist. Gry wideo także mają znaczny udział, z 24% respondentów subskrybujących platformy gamingowe.

Poza rozrywką, niektórzy konsumenci subskrybują także usługi dostosowane do codziennych potrzeb. Na przykład 16% osób zgłosiło korzystanie z subskrypcji związanych z jedzeniem, takich jak dostawa posiłków czy usługi przygotowywania jedzenia. Kolejne 10% korzysta z narzędzi do pracy lub produktywności, a ten sam odsetek korzysta z subskrypcji związanych z inteligentnymi urządzeniami domowymi, takimi jak smart drukarki czy asystenci głosowi.

Aplikacje fitness, takie jak oferowane przez Oura Ring lub Peloton, również zyskują popularność – potwierdziło to 8% respondentów subskrybujących te platformy, aby dbać o kondycję i monitorować zdrowie.

Z jakich urządzeń korzystasz, aby uzyskać dostęp do usług subskrypcyjnych?

Usługa TV Smartfon Laptop/komputer Tablet Konsola do gier wideo Zestaw VR Oglądanie treści 70% 55% 40% 30% 11% 2% Muzyka 33% 82% 37% 31% 12% 4% Gry wideo 22% 51% 45% 28% 62% 11% Praca/produktywność 22% 64% 68% 41% 19% 10% Inteligentny dom 26% 62% 56% 41% 17% 12% Dostawa jedzenia/przygotowanie posiłków 17% 76% 41% 36% 11% 7% Fitness 26% 80% 37% 35% 14% 12%

Nie chodzi tylko o to, z jakich usług subskrypcyjnych korzystają ludzie, ale także o to, w jaki sposób z nich korzystają. Nasza ankieta ujawniła ciekawe trendy w użytkowaniu urządzeń. W przypadku oglądania treści 70% użytkowników woli to robić na telewizorze, podczas gdy 55% wybiera smartfon. Laptopy i komputery nadal są popularne, z 40% osób korzystających z tych urządzeń do oglądania treści, ale tablety i konsole do gier również mają swoje miejsce.

Jeśli chodzi o muzykę, liczby nieco się zmieniają. Aż 82% respondentów słucha muzyki na swoich smartfonach, co pokazuje, jak bardzo mobilna stała się nasza konsumpcja muzyki. Telewizory i laptopy nadal są używane, ale mają mniejszy udział, co podkreśla preferencję do słuchania w ruchu.

Z kolei gry wideo są silnie zakorzenione w konsolach, z 62% użytkowników grających na tych urządzeniach. Jednak gry mobilne także zdobywają popularność, z 51% osób grających na smartfonach, co ilustruje rosnący trend grania w podróży.

Emocjonalny wpływ zmęczenia subskrypcjami

Jednak nie tylko koszty czy urządzenia, z których korzystamy, przyczyniają się do zmęczenia subskrypcjami. To także obciążenie psychiczne, które wiąże się z zarządzaniem tak wieloma usługami. Według naszej ankiety, 40% respondentów przyznało się do odczuwania przytłoczenia liczbą subskrypcji cyfrowych, którymi zarządzają.

Główne powody odczuwania przytłoczenia subskrypcjami cyfrowymi

Powód % respondentów Zbyt drogie 49% Trudno śledzić wszystkie subskrypcje 37% Brak czasu na korzystanie z wszystkich usług 35% Nakładające się treści między usługami 20% Trudność w zarządzaniu różnymi kontami i hasłami 15% Zbyt wiele powiadomień i e-maili 12%

15% osób stale towarzyszy uczucie przytłoczenia, a kolejne 25% doświadcza go od czasu do czasu. Powody tego są różne, ale najczęściej wskazywanym problemem są koszty – 49% respondentów zwróciło uwagę, że subskrypcje cyfrowe są zbyt drogie. Jednak to nie jedyny czynnik. 37% osób mówi, że trudno im śledzić wszystkie subskrypcje, a 35% stwierdziło, że nie mają wystarczająco czasu, by korzystać z wszystkich opłacanych usług.

Inne czynniki również przyczyniają się do rosnącego zmęczenia subskrypcjami: 20% jest sfrustrowanych nakładającymi się treściami między usługami, 15% zmaga się z zarządzaniem różnymi kontami i hasłami, a 12% jest przytłoczonych ilością powiadomień i e-maili.

38% respondentów przyznało, że cierpi na zmęczenie subskrypcjami, z czego 12% doświadcza tego uczucia cały czas.

Dzielenie subskrypcji: miecz obosieczny

Ze względu na wysokie koszty subskrypcji, które są główną przyczyną zmęczenia subskrypcjami, wiele osób sięga po proste rozwiązanie: dzielenie się nimi. Jest to powszechna praktyka, a 47% respondentów naszej ankiety przyznało, że dzieli się swoimi subskrypcjami z innymi. Jednak choć może to wydawać się sprytnym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy, niesie to również pewne wyzwania.

Zgodnie z naszą ankietą, 31% osób dzieli się swoimi subskrypcjami z członkami rodziny, podczas gdy 14% udostępnia je przyjaciołom. Z drugiej strony, 7% respondentów korzysta z subskrypcji opłacanych przez kogoś innego. To oznacza, że niemal połowa użytkowników jest w jakiś sposób zaangażowana w dzielenie subskrypcji.

Na pierwszy rzut oka dzielenie subskrypcji wydaje się korzystnym rozwiązaniem. Możesz podzielić koszty, co sprawia, że drogie usługi stają się bardziej przystępne cenowo. Dla rodzin może to oznaczać, że każdy ma dostęp do treści streamingowych lub platform muzycznych za ułamek ceny. Dla przyjaciół jest to sposób na korzystanie z treści premium bez ponoszenia pełnych kosztów.

Jednak to podejście nie jest pozbawione wad. Zarządzanie wspólnymi kontami często wymaga dużego zaufania, szczególnie w kwestii haseł. Istnieje także ryzyko, że bezpieczeństwo konta zostanie naruszone, jeśli dane logowania będą udostępniane zbyt szeroko. Dodatkowo usługi współdzielone przez wielu użytkowników mogą prowadzić do konfliktów, jak na przykład niemożność jednoczesnego oglądania treści na różnych urządzeniach, ponieważ niektóre subskrypcje tego nie umożliwiają, co może prowadzić do frustracji. Warto zauważyć, że niektóre usługi, jak Netflix, pozwalają na współdzielenie kont w ramach jednego gospodarstwa domowego, ale coraz częściej ograniczają współdzielenie między osobami mieszkającymi w różnych miejscach, wymagając dodatkowych opłat.

Dodatkowo dzielenie subskrypcji może zwiększyć uczucie zmęczenia. Choć dzielenie się może zmniejszyć obciążenie finansowe, niekoniecznie ułatwia zarządzanie subskrypcjami. Może to wręcz dodać kolejny poziom złożoności. Kiedy dzielisz się kontami, musisz koordynować użytkowanie z innymi, pamiętać, kto korzysta z jakiej usługi, i ewentualnie radzić sobie z problemami z kontem, jeśli coś pójdzie nie tak. Może to zwiększyć obciążenie psychiczne, przyczyniając się do zmęczenia, z którym dzielenie miało pomóc.

Jak zarządzać zmęczeniem subskrypcjami

Chociaż dzielenie się subskrypcjami może pomóc zaoszczędzić trochę pieniędzy, niekoniecznie zmniejsza obciążenie psychiczne. Prawdziwym wyzwaniem jest zarządzanie subskrypcjami w sposób, który nie zwiększa stresu w codziennym życiu.

Myślisz o ograniczeniu liczby subskrypcji? Jeśli tak, to z ilu z nich chcesz zrezygnować?

1: 20%

2: 12%

3: 3%

4: 1%

5 lub więcej: 1%

Nie planuję ograniczeń: 63%

Co ciekawe, pomimo odczuwania przytłoczenia, większość ludzi nie planuje ograniczenia liczby subskrypcji. W naszej ankiecie 63% respondentów stwierdziło, że nie zamierza rezygnować z żadnej usługi. To sugeruje, że dla wielu osób wartość, jaką przynoszą subskrypcje, przewyższa związane z nimi zmęczenie. Jednak dla 37%, którzy planują zmiany, kluczowe jest podejmowanie małych, ale istotnych kroków w celu odzyskania kontroli.

Osoby rozważające ograniczenie nie planują drastycznych zmian – 20% planuje zrezygnować tylko z jednej usługi, podczas gdy 12% chce zrezygnować z dwóch. To pokazuje, że nawet małe redukcje mogą pomóc w złagodzeniu obciążenia. Ale jeśli należysz do większości, która nie planuje ograniczeń, jak możesz skuteczniej zarządzać swoimi subskrypcjami?

6 sposobów na kontrolę nad swoimi subskrypcjami

Wyniki naszej ankiety wskazały kilka jasnych strategii, które mogą pomóc w złagodzeniu obciążenia związanego z zarządzaniem subskrypcjami. Oto sześć praktycznych sposobów na odzyskanie kontroli i zmniejszenie stresu:

1. Konsoliduj usługi

Uprość swoje subskrypcje, wybierając usługi, które oferują połączone rozwiązania. Na przykład platformy streamingowe, które łączą muzykę, filmy i seriale, mogą zapewnić lepszą wartość i zmniejszyć liczbę kont, które musisz zarządzać.

2. Używaj zintegrowanej platformy

Znaczny odsetek respondentów (38%) uważa, że jedna platforma do zarządzania wszystkimi subskrypcjami byłaby przełomem. Rozważ aplikacje takie jak Rocket Money, które pozwalają śledzić, zarządzać, a nawet anulować subskrypcje w jednym miejscu, co pomaga w lepszym kontrolowaniu wydatków.

3. Stawiaj na jakość, nie ilość

Zamiast zmagać się z wieloma subskrypcjami, wybieraj usługi, które zapewniają kompleksową wartość. Na przykład pobranie VPN z ExpressVPN nie tylko zabezpiecza Twoje połączenie internetowe, ale także oferuje wsparcie dla wielu urządzeń, nie potrzebujesz zatem oddzielnych rozwiązań zabezpieczających dla każdego gadżetu. Jedna subskrypcja pozwala chronić cały dom, łącząc jednocześnie osiem urządzeń, co ogranicza liczbę kont i zmniejsza zmęczenie subskrypcjami. Dodatkowo każda subskrypcja ExpressVPN zawiera pełnoprawny menedżer haseł, co normalnie wymagałoby dodatkowej subskrypcji.

4. Ustaw przypomnienia o odnawianiu subskrypcji

Unikaj niespodziewanych opłat, ustawiając przypomnienia o zbliżających się terminach odnawiania subskrypcji. Zgodnie z opinią 26% respondentów, regularne przypomnienia mogą pomóc skuteczniej zarządzać subskrypcjami. Możesz korzystać z aplikacji kalendarza lub wbudowanych funkcji w telefonie, aby otrzymywać powiadomienia z wyprzedzeniem.

5. Regularnie oceniaj wartość subskrypcji

Regularnie sprawdzaj swoje subskrypcje, aby upewnić się, że są warte swojej ceny. 30% respondentów chce większej przejrzystości cen, dlatego warto regularnie oceniać, czy każda usługa dostarcza wartość, której oczekujesz. Jeśli nie, może być czas na jej anulowanie lub obniżenie poziomu subskrypcji.

6. Wykorzystaj plany rodzinne i kontrolę rodzicielską

Plany rodzinne są droższe, ale oferują znacznie lepszą wartość. Członkowie rodziny zazwyczaj mogą korzystać z własnych profili, nie martwiąc się o przekroczenie limitu urządzeń. Ogólnie rzecz biorąc, kosztują znacznie mniej niż osobne subskrypcje dla każdej osoby. Niektóre plany rodzinne pozwalają również kontrolować profile dzieci, określając odpowiedni wiek dla danych treści.

Ile masz subskrypcji cyfrowych i bez której nie możesz się obejść? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej.