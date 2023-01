Dlaczego potrzebujemy VPN i jak zachować bezpieczeństwo w Internecie?

Chmura, konta, aplikacje, inteligentna praca, IoT… Można tak wyliczać bez końca. Niewątpliwie nasze codzienne życie w coraz większym stopniu jest uzależnione od Internetu oraz technologii i związanych z nią urządzeń. W ostatnich latach obserwujemy coraz częstsze przebywanie w trybie online – od pracy po edukację (oczywiście nie zapominając o streamingu i grach).

Wraz ze wzrostem liczby użytkowników Internetu wzrosło również ryzyko cyfrowych zagrożeń i niebezpieczeństw, wysuwając na pierwszy plan potrzebę ochrony naszych danych osobowych.

Ochrona w Internecie jest bardzo ważna, jednak w dobie tylu różnych rozwiązań i systemów można łatwo się pogubić. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się prowadzić naszego bloga w formie przewodnika, który pomoże Ci dowiedzieć się więcej o tym, czym jest bezpieczeństwo online. Postanowiliśmy zacząć od tego, co znamy najlepiej, czyli VPN.

Co to jest VPN?

Zacznijmy od wyjaśnienia tego skrótu: VPN to wirtualna sieć prywatna – tunel, w którym nasze dane są szyfrowane i chronione. W jaki sposób? Gdy łączysz się z Internetem za pomocą komputera, tabletu lub smartfona, dostawca usług internetowych (ang. Internet Service Provider; w skrócie ISP) przypisze adres IP, który będzie identyfikować Twoje urządzenie podczas łączenia Cię z wybraną stroną lub usługą. To prosty sposób zarządzania ruchem, który umożliwia dostawcom usług internetowych przeglądanie stron odwiedzanych przez użytkowników, a tym samym monitorowanie Twoich działań. Co się stanie, jeśli aktywujemy VPN? Wirtualna sieć prywatna stworzy bezpieczny tunel między Tobą a miejscem docelowym, udostępniając dostawcy usług internetowych jedynie adres IP serwera VPN (mały spoiler: ExpressVPN posiada ponad 3000 serwerów w 94 krajach do wyboru!), który jest współdzielony i nieustannie się zmienia. Co więcej, w wirtualnym tunelu utworzonym przez VPN dane użytkownika zostaną poddane enkapsulacji i szyfrowaniu, co zapewni im jeszcze większą ochronę.

Co sprawia, że ExpressVPN jest wyjątkowy?

Brzmi to dla Ciebie skomplikowanie? Jeśli tak, uwierz, że ExpressVPN w rzeczywistości wszystko ułatwia. Dostępne dla różnych platform i urządzeń, aplikacje ExpressVPN umożliwiają Ci łączenie się z ponad 3000 serwerów VPN przy użyciu technologii Trusted Server, która zapewnia dodatkową warstwę ochrony. Co więcej, wszystkie dane są usuwane z każdym ponownym uruchomieniem serwera, który działa tylko na pamięci RAM, a nie na dysku twardym.

Kolejną nową funkcją ExpressVPN jest protokół Lightway, stworzony specjalnie dla naszych użytkowników. Niezawodny, szybki i lekki Lightway sprawia, że Twoje połączenie jest jeszcze bezpieczniejsze, dodatkowo chroniąc Cię przed wyciekiem danych. Lightway opiera się również na szyfrowaniu wolfSSL, które należy do jednych z najbezpieczniejszych na świecie.

Ponieważ dbamy o prywatność naszych użytkowników, a także walczymy o swobodny i bezpieczny Internet, stworzyliśmy nasze centrum badawcze – Laboratorium bezpieczeństwa cyfrowego – gdzie zajmujemy się prawami cyfrowymi i kwestiami bezpieczeństwa, a także dostarczamy rozwiązania oraz udzielamy porad użytkownikom końcowym.

W czym jeszcze pomaga VPN?

VPN umożliwia Ci streaming ulubionych filmów i wydarzeń sportowych – wszystko to z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, nawet podczas podróży lub korzystania z publicznych sieci Wi-Fi. Dzięki VPN możesz też uzyskać dostęp do ocenzurowanych treści w niektórych częściach świata, a także skorzystać z ofert specjalnych w sklepach internetowych – wystarczy tylko zmienić lokalizację serwera.

Mało tego: VPN zapewnia Ci ochronę w trakcie grania i udostępniania plików, a także zmniejsza ryzyko, gdy łączysz się z sieciami Wi-Fi oraz publicznymi hotspotami.

Odejdźmy na chwilę od VPN

Jeśli interesuje Cię ochrona online, VPN jest niewątpliwie kluczowy, ale nie zapominajmy, że istnieje wiele innych narzędzi, które mogą być przydatne w różnych sytuacjach – od zabezpieczania kont internetowych (uwierzytelnianie dwuskładnikowe, menedżer haseł itd.) po anonimowe wyszukiwanie przez Tora. Nie zapominajmy też o klasycznych programach antywirusowych i firewallach. Bardzo często połączenie wyżej wymienionych narzędzi z VPN zapewnia użytkownikowi maksymalną ochronę online, która jest obecnie dostępna.

W nadchodzących tygodniach będziemy rozbudowywać nasz przewodnik po cyberbezpieczeństwie. Wymienimy najbezpieczniejsze przeglądarki, podpowiemy, jak chronić się przed atakami typu „człowiek pośrodku” (ang. man-in-the-middle) i nie tylko.