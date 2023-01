Media społecznościowe służą do dzielenia się swoim życiem i przemyśleniami z innymi ludźmi – to może być wyzwalające. Jednak mimo wszystko istnieje wiele powodów, by Twoje posty w social mediach pozostały prywatne. Jednym z najłatwiejszych sposobów na zwiększenie cyfrowej prywatności jest pobranie VPN.

To oczywiste, że większość z nas nie chce, aby każdy użytkownik Internetu miał nieograniczony dostęp do naszych zdjęć i aktywności. Dla niektórych to kwestia bezpieczeństwa – zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Stalking i cybernękanie to tylko niektóre z problemów, które sprawiają, że ludzie coraz ostrożniej korzystają z mediów społecznościowych.

Według Cybersmile Foundation, organizacji non-profit, która zapewnia wsparcie ofiarom cyberprzemocy, termin „cybernękanie” odnosi się do różnych rodzajów nadużyć w Internecie. „Istnieje wiele różnych sposobów, za pomocą których ludzie mogą uprzykrzyć Ci życie online, a nawet przestraszyć.”

Chociaż ciężar dbania o bezpieczeństwo nie powinien spoczywać na barkach ofiar stalkingu i cyberprzemocy, są pewne strategie, które pomagają nam się chronić. Z okazji tegorocznego dnia „Stop Cyberprzemocy”, który wypada 17 czerwca 2022 r., przygotowaliśmy infografikę z praktycznymi wskazówkami odnośnie prywatnego i bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych.

Czy Ty lub ktoś, kogo znasz, doświadczacie cyberprzemocy za pośrednictwem mediów społecznościowych? Jeśli tak, oto kilka kroków, które należy podjąć:

Nie angażuj się ani nie mścij . Prześladowcy oczekują interakcji. Nie dawaj im tego, czego chcą. Zamiast tego po prostu ich zablokuj.

Zbierz dowody . Wydrukuj lub zrób zrzuty ekranu niepokojących wiadomości w celu podjęcia ewentualnych działań prawnych.

Zgłoś nadużycie za pośrednictwem danej platformy . Cyberprzemoc narusza Warunki korzystania z usług wszystkich najpopularniejszych platform.

Uzyskaj pomoc ze szkoły . Jeśli dziecko jest nękane przez kogoś z tej samej szkoły, to szkoła powinna przyjrzeć się tej sprawie i zapewnić dziecku bezpieczeństwo.

W razie potrzeby zaangażuj policję . Groźby w Internecie są w większości krajów nielegalne.

Martwisz się o swoją prywatność i bezpieczeństwo w Internecie? Jednym z najłatwiejszych sposobów na zwiększenie cyfrowej prywatności jest pobranie VPN. Wystarczy włączyć aplikację: VPN zapewni Ci nowy adres IP i zaszyfruje Twój ruch. VPN pomaga chronić Twoją lokalizację i tożsamość zarówno przed usługami i aplikacjami online, jak i przed nękaniem.