“Dit bericht zal zichzelf vernietigen” – we kennen het uit spionagefilms (en Inspector Gadget), maar in het digitale tijdperk heeft deze privacyfunctie de vorm gekregen van verdwijnende berichten. Snapchat introduceerde het concept meer dan tien jaar geleden al.

In navolging van Snapchat, heeft ook ’s werelds grootste chat-app WhatsApp een functionaliteit toegevoegd waarmee gebruikers verdwijnende berichten en afbeeldingen kunnen versturen en bekijken. En al snel namen ook andere apps de berichten met vervaldatum over, waardoor meer gebruikers tegenwoordig zelfvernietigende berichten en inhoud kunnen maken.

Hoe werken verdwijnende berichten?

Met de functie van WhatsApp kun je tekstberichten en andere media versturen met een vervaldatum, zodat die inhoud automatisch uit de app van de ontvanger wordt verwijderd – onmiddellijk of na een zelf ingestelde tijd.

Het belangrijkste voordeel van verdwijnende berichten is dat de ontvanger geen kopie heeft van foto’s of berichten die je verstuurt. Dit helpt je communicatie privé te houden – tot op zekere hoogte. Er zijn manieren waarop de ontvanger nog steeds kopieën kan bewaren van wat je verstuurt, zelfs als de berichten snel verdwijnen.Met screenshots, bijvoorbeeld, of gewoon door een foto van het bericht te maken met een ander apparaat.

Veel populaire privacybewuste chat-apps hebben deze functie al. Met deze instructies kun je berichten met vervaldatum inschakelen op je favoriete berichtenapp.

Hoe berichten met vervaldatum inschakelen op WhatsApp?

Om op WhatsApp verdwijnende berichten te gebruiken, ga je naar de door jou gekozen chat, klik je op de naam van je contact en selecteer je “Verdwijnende berichten”. Daar kun je kiezen hoe lang je berichten in de chat blijven staan: 24 uur, zeven of 90 dagen.

Verdwijnende berichten kunnen ook worden ingeschakeld in een groepschat als één deelnemer de functie heeft ingeschakeld. Groepsbeheerders kunnen echter de chatinstellingen wijzigen, zodat alleen zij deze functie kunnen inschakelen.

Om verdwijnende berichten in groepschats in te schakelen, selecteer je de WhatsApp-groepschat, klik je op de groepsnaam en selecteer je “Verdwijnende berichten” waar je opnieuw kunt kiezen hoe lang berichten in de groep zichtbaar blijven.

Hoe werken verdwijnende berichten op WhatsApp?

Met de verdwijnende berichten van WhatsApp kunnen gebruikers berichten versturen die binnen 24 uur, zeven dagen of 90 dagen na verzending verdwijnen.

Hier volgen enkele nuttige weetjes over hoe verdwijnende berichten werken op WhatsApp:

1. Pictogram voor verdwijnende berichten

Wanneer verdwijnende berichten zijn ingeschakeld, zie je een klokpictogram naast de profielfoto van de persoon.

2. Gebruikerscontrole

Je kunt verdwijnende berichten inschakelen voor al je chats of voor specifieke chats. Berichten kunnen in dit geval teksten, foto’s en video’s bevatten. Als je verdwijnende berichten inschakelt in een chat waar dit aanvankelijk niet was ingeschakeld, verdwijnen alleen de laatste berichten die je verstuurt.

In groepschats kan elke deelnemer van de groep verdwijnende berichten inschakelen. De admins van een groep kunnen echter de machtigingen wijzigen zodat alleen admins verdwijnende berichten kunnen inschakelen.

3. Doorgestuurde berichten en antwoorden op berichten

Je berichten kunnen nog steeds zichtbaar blijven als de ontvanger ze citeert in een antwoord, doorstuurt, of automatisch downloaden heeft ingeschakeld voor foto’s en video’s.

4. Ongelezen chats

Verdwijnende berichten op WhatsApp worden verwijderd, zelfs als een ontvanger het bericht in de chat niet heeft geopend of gelezen.

Waarom zou je verdwijnende berichten op WhatsApp inschakelen?

Privacy zou de belangrijkste reden kunnen zijn waarom iemand verdwijnende berichten op WhatsApp gebruikt. Door berichten met vervaldatum in te schakelen voor specifieke contacten, worden je berichten automatisch verwijderd, ongeacht of ze zijn gelezen.

Volgens WhatsApp zorgt deze functie ervoor dat “het gesprek lichter en meer privé aanvoelt.” Verdwijnende berichten kunnen ook een geweldige manier zijn om wat plezier te brengen in de communicatie met vrienden of potentiële partners.

Hoe kun je verdwenen berichten op WhatsApp herstellen?

Helaas worden verdwijnende berichten verwijderd wanneer hun tijd om is. Volgens WhatsApp kun je verdwijnende berichten echter terughalen als je een back-up hebt gemaakt voordat het bericht is verwijderd. Verdwijnende berichten worden dan samen met de back-up hersteld.

Hoe zit het met de View Once-functie van WhatsApp?

Met de nieuwe View Once-functie van WhatsApp kun je een foto of video verzenden die slechts één keer bekeken kan worden en dus automatisch wordt verwijderd nadat de ontvanger deze heeft geopend. De foto wordt niet opgeslagen in de fotocollectie van de ontvanger, zelfs niet als automatisch downloaden is ingeschakeld. Als de ontvanger de foto of video niet binnen 14 dagen bekijkt, wordt deze verwijderd uit de chat.

Om deze functie van WhatsApp te gebruiken, tik je op het symbool met een “1” nadat je het mediabestand hebt geselecteerd dat je wilt verzenden.

6 andere apps met verdwijnende berichten

Verdwijnende modus van Instagram

Berichten in de verdwijnende modus van Instagram verdwijnen zodra de ontvanger het chatvenster sluit na het bekijken van de inhoud ervan. De verdwijnende modus werkt alleen voor één-op-één gesprekken en kan niet worden ingeschakeld voor groepschats, en de afzender van het bericht wordt gewaarschuwd als er een screenshot is gemaakt.

Om de verdwijnende modus in te schakelen, open je een bestaand gesprek (of begin je een nieuw gesprek) met iemand, veeg je omhoog over de onderkant van het scherm en laat het los. Je weet dat de verdwijnende modus is ingeschakeld als het scherm zwart wordt, vergezeld van vallende emoji’s die tot stilte manen.

Geheime chat van Telegram

In tegenstelling tot sommige andere apps heeft Telegram geen modus voor het verdwijnen van berichten. In plaats daarvan biedt het een end-to-end versleutelde berichtenfunctie die bekend staat als geheime chat.

Om een geheime chat op Telegram te maken, open je het profiel van de contactpersoon waarmee je een chat wilt starten, tik je op het pictogram met de drie puntjes (…) en selecteer je vervolgens “Geheime chat starten”.

Berichten kunnen niet worden doorgestuurd naar anderen in geheime chats, en wanneer jij je berichten verwijdert, beveelt de app ontvangers om die berichten ook te verwijderen. Telegram beschikt ook over een zelfvernietigingstimer die aan te passen is in de chat, zodat je individuele berichten kunt instellen om op elk moment tussen een minuut en een week te verdwijnen.

Geheime chats zijn apparaat-specifiek, dus je zult niet in staat zijn om een chat op je computer te openen als je die op je telefoon hebt gestart. Als je uitlogt bij Telegram of een geheime chat verwijdert, is de inhoud voorgoed verdwenen. Een geheime chat werkt alleen voor één-op-één gesprekken, maar je kunt zoveel chats starten als je wilt met dezelfde gebruiker.

Verdwijnende berichten op Signal

Signal, een van de eerste chat-apps met deze functie, gebruikt een verdwijntimer om af te tellen voordat een bericht wordt verwijderd. Je weet of een bericht is verzonden om te verdwijnen als er een tikkend timerpictogram onderaan de tekstballon staat. Deze timer wordt geactiveerd zodra een bericht is verzonden. Voor ontvangen berichten start de timer nadat je ze hebt bekeken.

Verdwijnende berichten op Signal kunnen worden ingeschakeld voor elke chat, zelfs voor groepen, en kunnen worden beheerd door iedereen in de chat. De timer synchroniseert op je account op alle apparaten.

Je kunt het verdwijnende berichten op Signal inschakelen door naar de Signal-instellingen > Privacy > Verdwijnende berichten te gaan. Selecteer een tijd (maximaal vier weken) en sla je keuze op.

Standaardberichten op Snapchat

De berichten en Snaps van Snapchat, die bekend staan om hun vluchtige karakter, worden standaard onmiddellijk gewist zodra beide gebruikers de chat hebben geopend en gesloten.

Snapchatters die liever voorkomen dat hun chatberichten verdwijnen, kunnen ook instellen dat hun chats 24 uur na weergave worden verwijderd. Alle groepschatberichten worden na 24 uur automatisch verwijderd, ongeacht of mensen ze lezen, en ongeopende chats worden ook na 30 dagen verwijderd.

Geheime gesprekken op Facebook Messenger

Messenger is de populaire berichtenapp van Facebook, waarmee gebruikers sms’en, foto’s en andere media kunnen versturen en andere Facebook-contacten kunnen bellen. Messenger-gesprekken zijn echter niet standaard volledig versleuteld en dat zal nog minstens een paar jaar zo blijven.

Wel heeft Messenger een functie voor geheime gesprekken. Daarmee kun je een end-to-end versleutelde chat creëren tussen twee gebruikers, waarbij beiden een unieke sleutel krijgen om te verifiëren dat de berichten veilig zijn. In tegenstelling tot gewone Messenger, kun je ook een timer instellen om het bericht automatisch te verwijderen. Een hangslotpictogram zal naast de naam van je contactpersoon worden weergegeven om de chat aan te duiden als een geheim gesprek.

Op dit moment zijn geheime gesprekken alleen beschikbaar in de Messenger-app voor iOS en Android en zijn ze apparaatgebonden. Je kunt ze niet starten of bekijken op Facebook-chat, messenger.com of op je desktop of een ander apparaat dat je aanvankelijk niet hebt gekoppeld.

Om een geheim Messenger-gesprek te beginnen, tik je op het pictogram voor een nieuw bericht in het starttabblad, tik je rechtsboven op “Geheim” en selecteer je de beoogde ontvanger. Je kunt ook op het timerpictogram in het tekstvak tikken om de berichten te laten verdwijnen. Een geheim gesprek ziet er ook iets anders uit, met een zwart/grijze tekstballon.

Vertrouwelijke modus van Gmail

Verdwijnende berichten zijn niet alleen voor sociale media en berichtenapps. Gmail heeft een soortgelijke functie die bekendstaat als de vertrouwelijke modus. In de vertrouwelijke modus kun je vervaltermijnen voor e-mailberichten instellen en zelfs op elk moment de toegang intrekken. E-mail doorsturen, kopiëren, printen en downloaden zijn allemaal uitgeschakeld in de vertrouwelijke modus.

Je kunt de vertrouwelijke modus van Gmail op je computer of mobiele apparaat op de volgende manieren inschakelen:

Voor pc’s: open eerst Gmail in je browser, klik op “Opstellen” en klik rechtsonder in het venster op “Vertrouwelijke modus aanzetten”. Je kunt dan een vervaldatum en een wachtwoord instellen.

Voor Android en iOS, open eerst de Gmail-app > Opstellen > Meer … > Vertrouwelijke modus, en zet deze aan. Je kunt dan kiezen om een vervaldatum en wachtwoord in te stellen.

Is het een goed idee om verdwijnende berichten te gebruiken?

Het gebruik van verdwijnende berichten heeft verschillende voordelen. Het is een manier om je gesprekken en archieven overzichtelijk te houden door berichten die niet belangrijk zijn automatisch te verwijderen. Deze functie voegt een beveiligingslaag toe voor privacybewuste personen, omdat er minder kans is dat je gesprek wordt onderschept of verspreid. En door gevoelige berichten te laten verdwijnen, hoef je je minder zorgen te maken als je apparaat in verkeerde handen valt.

Verdwijnende berichten hebben ook hun nadelen. Voor situaties met financiële transacties, oplichting of online misbruik wil je de gegevens liever bewaren. En wat betreft privacy: hoewel screenshots op specifieke apps worden geblokkeerd, kunnen ontvangers deze maatregelen nog steeds omzeilen door foto’s te maken of kopieën van de inhoud te maken met een ander apparaat of gespecialiseerde software.

Hoewel er geen zekere manier is om te garanderen dat je communicatie tussen jou en je ontvanger blijft, is de algemene regel dat je gevoelige of vertrouwelijke informatie alleen moet delen met iemand die je al kent en vertrouwt.