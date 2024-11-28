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Как пользоваться VPN для Brawl Stars
Шаг 1
Оформите подписку на ExpressVPN и загрузите приложение.
Шаг 2
Подключитесь к серверу VPN в одной из 105 стран.
Step 3
Выберите любимого персонажа и войдите в игру.
Почему вам нужна VPN для Brawl Stars
Если вам нравится пробовать разные сервера и регионы, чтобы заводить новых друзей, VPN позволяет изменить ваше виртуальное местоположение за считанные секунды одним кликом или тапом в приложении.
Игровая VPN также может улучшить ваше соединение, сделав его более стабильным, сгладить скачки лагов, а в некоторых случаях даже уменьшить ваш пинг. Учитывая, что многие атаки в Brawl Stars требуют от вас ведения целей и действий с точностью, поддержание стабильного соединения и низкого пинга имеет значение, если вы стремитесь к победе.
VPN также маскирует ваш IP-адрес, и шифрует все данные между вами и VPN-сервером. Эти функции добавляют уровень анонимности к вашему соединению, защищают ваши данные во время игры на общественном Wi-Fi и обходят игровые блокировки на работе и в школе.
Как VPN может снизить пинг в Brawl Stars?
Многие проблемы с задержкой вызваны внешними факторами, такими как перегруженные сети между вами и игровым сервером, плохая маршрутизация сигнала или неправильно настроенные серверы у вашего интернет-провайдера. VPN помогает обойти это, используя самый быстрый маршрут между вами и сервером VPN.
Всё, что вам нужно сделать, — это подключиться к VPN-серверу, который находится ближе к игровому серверу, чтобы снизить пинг, сделать игровой процесс более плавным и одерживать больше побед в сражениях.
Вот почему ExpressVPN — лучший VPN для Brawl Stars
ExpressVPN разработана так, чтобы соответствовать вашим рефлексам и стратегическим способностям, не позволяя задержке замедлить вас. Here's how it makes that happen:
Мощная защита
Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек данных, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.
Надежное подключение
Насладитесь неограниченными подключениями премиум-класса. Сведите к минимуму пинг и забудьте про лаги благодаря VPN-серверам, расположенным в 105 странах мира.
Обход ограничений пропускной способности
Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря VPN-защите ваш трафик никак нельзя будет проанализировать, поэтому никто не сможет ограничивать вам пропускную способность.
Доступ к онлайн-играм
Получите последние DLC и игры из стран с ранней датой начала продаж. Играйте в игры, даже если они запрещены там, где вы находитесь.
Играйте на любых устройствах
Предпочитаете ли вы для игр PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.
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Вы сможете играть с друзьями из других стран, где бы сами при этом ни находились. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.
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У ExpressVPN есть локации серверов в 105 странах по всему миру. Таким образом, будь вы пытаетесь поиграть с друзьями издалека или хотите быстрее и более плавно подключиться к серверам в вашей стране, вы всегда найдете лучшую VPN локацию для Brawl Stars.
Наши серверы также быстрые. Они могут обрабатывать невероятные объемы информации без задержек. Это означает, что они успевают за каждым мгновенным решением, которое может определить победу или унизительное поражение, — и все это без малейших усилий.
Загрузите VPN для Brawl Stars на любое игровое устройство
Будь вы ищете VPN для Brawl Stars на iOS или Android, у ExpressVPN есть приложение для вас. На скачивание из App Store или Play Store потребуется всего несколько минут, и вы вскоре вернетесь к своей игре.
Игроки на ПК, использующие эмуляторы, могут просто загрузить версию приложения ExpressVPN для Windows на хост, и она будет также обрабатывать интернет-трафик вашего эмулятора. Если пользователи Linux смогут запустить Brawl Stars на Waydroid, у нас также есть нативный клиент Linux.
Что такое Brawl Stars?
Brawl Stars — это мобильная многопользовательская онлайн-игра с видом от третьего лица, в которой представлены различные режимы игры. В своей основе игра проста. Вы выбираете одного из нескольких разблокируемых героев разных степеней редкости, входите на арену и сражаетесь с противниками с помощью обычных и супер-атак, пока не одержите победу.
Режимы игры включают, но не ограничиваются: Solo Showdown — режим в стиле Battle Royale, Gem Grab — где вам буквально нужно собрать как можно больше драгоценностей, Heist — похожий на ваш обычный MOBA, Brawl Ball — комбинация боя и чего-то вроде футбола, и многое другое.
FAQ: Brawl Stars
Бесплатные VPN обычно не подходят для игр. Их серверы часто переполнены, и обычно у них нет большого количества локаций сервера. Это означает, что вы, скорее всего, столкнетесь с проблемами пинга и задержек. Некоторые даже собирают и продают ваши данные о просмотре. ExpressVPN предлагает сверхбыстрые VPN серверы, оптимизированные для игр, в 105 странах мира, и 30-дневную гарантию возврата денег.
Brawl Stars недоступен в России и Беларуси. Supercell, разработчики Brawl Stars, назвали войну с Украиной причиной вывода игры из этих стран. За исключением этого, вы можете играть в игру в любой стране, где доступны Apple App Store и Google Play Store.
Brawl Stars разработан для игры на мобильных устройствах и имеет приложения только для iOS и Android, но это не значит, что вы не можете играть на своем ПК. Вам просто нужно знать, как.
Существует множество Android-эмуляторов, которые позволят вам играть в Brawl Stars на вашем ПК без особых хлопот. Пользователям Linux придется подождать; в данный момент это не работает на Waydroid.
Как правило, лучший сервер — это тот, который находится ближе всего к вам. Скорость соединения и низкий пинг обеспечивают самые плавные матчи, поэтому чем ближе сервер, тем лучше. Тем не менее, азиатские серверы, как правило, заполнены людьми, поэтому если вы ищете быстрое время для подбора игроков, начните отсюда. Бразилия также известна своей активной Brawl Stars-сообществом, поэтому попробуйте и этот сервер.
Официального способа сделать это нет, и это действительно противоречит Условиям предоставления услуг Supercell. Имея это в виду, вам нужно будет искать в интернете сторонние инструменты, которые позволяют создавать серверы и изменять Android клиент, чтобы вы могли подключаться к этим серверам. Будьте осторожны, это сложно сделать, и в сети сейчас много устаревшей информации.
Помня, что все это модифицированные версии игры, и вы используете их на свой страх и риск, вот несколько популярных опций, доступных для Android, и только для Android: LWARB Brawl Stars позволяет играть против ботов с неограниченными монетками и драгоценными камнями. Multi Brawl специализируется на кастомных бойцах и способностях. Null's Brawl предлагает высоко настроенные игровые режимы.
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