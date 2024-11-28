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Поражайте цели и играйте против друзей в любой части света с ExpressVPN.

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Как пользоваться VPN для Brawl Stars

Шаг 1

Как оформить подписку на ExpressVPN

Оформите подписку на ExpressVPN и загрузите приложение.

Шаг 2

Глобус, показывающий Соединенные Штаты

Подключитесь к серверу VPN в одной из 105 стран.

Step 3

Ноутбук, планшет, телефон, бокал вина и роза.

Выберите любимого персонажа и войдите в игру.

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Brawl Stars

Почему вам нужна VPN для Brawl Stars

Если вам нравится пробовать разные сервера и регионы, чтобы заводить новых друзей, VPN позволяет изменить ваше виртуальное местоположение за считанные секунды одним кликом или тапом в приложении.

Игровая VPN также может улучшить ваше соединение, сделав его более стабильным, сгладить скачки лагов, а в некоторых случаях даже уменьшить ваш пинг. Учитывая, что многие атаки в Brawl Stars требуют от вас ведения целей и действий с точностью, поддержание стабильного соединения и низкого пинга имеет значение, если вы стремитесь к победе.

VPN также маскирует ваш IP-адрес, и шифрует все данные между вами и VPN-сервером. Эти функции добавляют уровень анонимности к вашему соединению, защищают ваши данные во время игры на общественном Wi-Fi и обходят игровые блокировки на работе и в школе.

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Как VPN может снизить пинг в Brawl Stars?

Многие проблемы с задержкой вызваны внешними факторами, такими как перегруженные сети между вами и игровым сервером, плохая маршрутизация сигнала или неправильно настроенные серверы у вашего интернет-провайдера. VPN помогает обойти это, используя самый быстрый маршрут между вами и сервером VPN.

Всё, что вам нужно сделать, — это подключиться к VPN-серверу, который находится ближе к игровому серверу, чтобы снизить пинг, сделать игровой процесс более плавным и одерживать больше побед в сражениях.

Игровое устройство, которое подключается напрямую к серверу через VPN-туннель.

Вот почему ExpressVPN — лучший VPN для Brawl Stars

ExpressVPN разработана так, чтобы соответствовать вашим рефлексам и стратегическим способностям, не позволяя задержке замедлить вас. Here's how it makes that happen:

Четыре падающих точки.

Мощная защита

Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек данных, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.

Спидометр.

Надежное подключение

Насладитесь неограниченными подключениями премиум-класса. Сведите к минимуму пинг и забудьте про лаги благодаря VPN-серверам, расположенным в 105 странах мира.

Жест прокрутки на значке буферизации показывает, что интернет-провайдер замедляет интернет-соединение.

Обход ограничений пропускной способности

Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря VPN-защите ваш трафик никак нельзя будет проанализировать, поэтому никто не сможет ограничивать вам пропускную способность.

Кнопки видеоигры.

Доступ к онлайн-играм

Получите последние DLC и игры из стран с ранней датой начала продаж. Играйте в игры, даже если они запрещены там, где вы находитесь.

Получите доступ к нужному контенту на PlayStation, Nintendo Switch, Xbox и других устройствах.

Играйте на любых устройствах

Предпочитаете ли вы для игр PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.

Два компьютерных монитора, соединенные градиентным кругом.

Игра без границ

Вы сможете играть с друзьями из других стран, где бы сами при этом ни находились. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.

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У ExpressVPN есть локации серверов в 105 странах по всему миру. Таким образом, будь вы пытаетесь поиграть с друзьями издалека или хотите быстрее и более плавно подключиться к серверам в вашей стране, вы всегда найдете лучшую VPN локацию для Brawl Stars.

Наши серверы также быстрые. Они могут обрабатывать невероятные объемы информации без задержек. Это означает, что они успевают за каждым мгновенным решением, которое может определить победу или унизительное поражение, — и все это без малейших усилий.

Загрузите VPN для Brawl Stars на любое игровое устройство

Будь вы ищете VPN для Brawl Stars на iOS или Android, у ExpressVPN есть приложение для вас. На скачивание из App Store или Play Store потребуется всего несколько минут, и вы вскоре вернетесь к своей игре.

Игроки на ПК, использующие эмуляторы, могут просто загрузить версию приложения ExpressVPN для Windows на хост, и она будет также обрабатывать интернет-трафик вашего эмулятора. Если пользователи Linux смогут запустить Brawl Stars на Waydroid, у нас также есть нативный клиент Linux.

Загрузите приложения ExpressVPN.
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Превосходно4.5 из 5 на основе 23352 отзывов
Brawl Stars

Что такое Brawl Stars?

Brawl Stars — это мобильная многопользовательская онлайн-игра с видом от третьего лица, в которой представлены различные режимы игры. В своей основе игра проста. Вы выбираете одного из нескольких разблокируемых героев разных степеней редкости, входите на арену и сражаетесь с противниками с помощью обычных и супер-атак, пока не одержите победу.

Режимы игры включают, но не ограничиваются: Solo Showdown — режим в стиле Battle Royale, Gem Grab — где вам буквально нужно собрать как можно больше драгоценностей, Heist — похожий на ваш обычный MOBA, Brawl Ball — комбинация боя и чего-то вроде футбола, и многое другое.

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