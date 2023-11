ExpressVPN completa la distribuzione del password manager integrato: Keys

Una persona trascorre in media tre minuti e 46 secondi per reimpostare ogni password che dimentica, ogni volta che la dimentica. Moltiplicando questa cifra per tutti i servizi di streaming, i conti bancari, i social network e tutto ciò che si fa online, si ottiene un tempo prezioso che non si potrà più recuperare.

Non c’è da stupirsi che molte persone riutilizzino le password o ne scelgano di così semplici da non poter resistere nemmeno a un semplice attacco brute-force, mettendo a rischio i propri dati, il proprio denaro e persino la propria sicurezza personale.

Lo stesso sondaggio di ExpressVPN che ha rivelato quanto tempo perdiamo a reimpostare le password ha scoperto anche un’altra cosa: solo il 35% degli utenti utilizza un gestore di password. E questo nonostante il fatto che molti abbiano a cuore la privacy e la sicurezza online, motivo per cui si sono abbonati a una VPN.

Ecco perché abbiamo sviluppato ExpressVPN Keys. Si tratta di un password manager completo e perfettamente integrato nella propria VPN, che non richiede ulteriori app o abbonamenti. Genera e memorizza un numero illimitato di password su tutti i dispositivi, persino sul browser, e le inserisce in modo sicuro con un semplice clic. Keys offre anche il servizio Password Health, che valuta i tuoi dati di accesso per aiutarti a fare scelte più sicure, e il monitoraggio delle violazioni dei dati, che ti avvisa quando le tue informazioni potrebbero essere già state compromesse.

Oggi mettiamo Keys a disposizione di tutti gli utenti di ExpressVPN, nuovi o già esistenti. Questo lancio ufficiale significa che tutti possono ora godere della sicurezza delle password e della privacy online in un’unica app. Più protezione in un unico abbonamento.

Accesso diretto su tutti i dispositivi

Con Keys è sufficiente un’unica password per gestire e proteggere tutti i tuoi account online.

Quando accedi a un sito o a un’applicazione, Keys ti chiederà di salvare il nome utente e la password in modo da poterli inserire automaticamente la volta successiva. È anche possibile utilizzare il generatore di password integrato in Keys per creare e personalizzare password uniche e complesse da non dover ricordare. L’accesso diventa facile come un clic!

Keys è integrato nelle app ExpressVPN per iOS e Android ed è disponibile come estensione del browser sui computer, consentendo di sincronizzare in modo sicuro tutti gli elementi salvati su qualsiasi dispositivo. Non dovrai più barattare la comodità con la sicurezza.

Keys supporta anche l’importazione di password dal browser o da altri gestori di password, rendendo facile il passaggio da un sito all’altro e l’accesso ai siti e alle app preferite senza problemi.

Mantieni al sicuro i tuoi dati

Tutto ciò che viene memorizzato in Keys è protetto dalla crittografia a conoscenza zero, che garantisce che solo tu, e nessun altro, nemmeno ExpressVPN, possa accedervi.

Keys monitora costantemente le violazioni dei dati e ti avvisa se uno dei tuoi accessi è stato violato, in modo che tu possa prendere provvedimenti immediati. La nostra funzione Password Health analizza le tue password attuali, offrendoti suggerimenti per migliorarle e contribuire alla sicurezza dei tuoi dati.

Keys può generare password uniche per qualsiasi account che hai scelto di proteggere con l’autenticazione a due fattori (2FA), che è uno dei modi migliori per salvaguardare la tua sicurezza anche se le tue password sono state compromesse in una violazione.

Inoltre, puoi proteggere molto di più delle tue password. Grazie a Keys è possibile memorizzare in modo sicuro i dati delle carte di credito e tutti i tipi di informazioni sensibili, come i dati sanitari, i numeri di identificazione e le risposte alle domande di sicurezza. Basta inserirle in una nota sicura per metterle al sicuro da occhi indiscreti, proprio come le tue password.

Sicurezza delle password di cui ci si può fidare

Keys è stato costruito dagli stessi esperti di sicurezza che stanno dietro alla nostra VPN leader del settore e al velocissimo protocollo Lightway VPN. Abbiamo trascorso più di un decennio a costruire, aggiornare e perfezionare la nostra VPN, di cui si fidano più di 4 milioni di utenti. Come la nostra VPN, il gestore di password è sicuro per design e consente di avere il controllo dei propri dati.

Abbiamo persino pubblicato un white paper sulla sicurezza che illustra nel dettaglio il design e l’infrastruttura di Keys per garantire la massima trasparenza. Se trovi un bug o hai un suggerimento su come migliorare la nostra sicurezza, faccelo sapere. Tutte le segnalazioni qualificate possono ricevere una ricompensa in denaro nell’ambito del nostro programma bug bounty.

La sicurezza è una cosa seria per noi. Ma non fidarti solo della nostra parola. Abbiamo incaricato la società indipendente di sicurezza informatica Cure53 di verificare le nostre app ExpressVPN per iOS e Android, nonché l’estensione del browser Keys per Chrome, affermando che il nostro gestore di password è solido e sicuro quanto la nostra VPN.

Anche i nostri esperti beta tester e gli early adopters hanno contribuito, offrendo il loro feedback per migliorare Keys con Password Health, l’archiviazione di carte di credito e note sicure e la funzione di autenticatore 2FA.

Con il lancio ufficiale di Keys, ExpressVPN continua a migliorare come suite di strumenti all-in-one: VPN, password manager, blocco degli annunci e blocco di malware e tracker. Ti invitiamo a scoprire come ExpressVPN Keys sia il complemento perfetto per la tua VPN. Basta toccare la scheda Keys nell’app mobile o scaricare l’estensione per il browser Chrome per iniziare.