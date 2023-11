Come tracciare il proprio bagaglio

Molte persone, dopo un po’ di tempo, hanno deciso l’anno scorso di prendere un volo per recarsi all’estero, incontrando aeroporti caotici e di conseguenza anche bagagli smarriti o consegnati in ritardo. Con gli aeroporti e le compagnie aeree che ancora soffrono di carenza di personale, è probabile che questi inconvenienti di viaggio si protrarranno a lungo.

Certo, la maggior parte dei bagagli smarriti alla fine viene recuperata, grazie a metodi di tracciamento affidabili tra le compagnie aeree. Ma arrivare in una nuova città o paese senza le tue cose è comunque una cosa decisamente scomoda. Dov’è sarà finito il bagaglio? Quando lo ritroveranno?

Puoi rimuovere alcuni di questi dubbi tracciando i tuoi bagagli.

Dispositivi di localizzazione e tracciamento per i tuoi bagagli

I dispositivi di localizzazione utilizzano una varietà di tecnologie per mostrarti sulla mappa del telefono dove si trovano i tuoi oggetti smarriti. Potrebbe essere interessante e tranquillizzante sapere in che parte di mondo si trova il tuo bagaglio, o persino aiutarti a trovare la tua valigia in un aeroporto affollato. Ecco le opzioni disponibili e il loro funzionamento.

Localizzatori Bluetooth più comuni

I dispositivi di localizzazione Bluetooth come AirTag di Apple, Tile di Life360 e Galaxy SmartTag di Samsung, oltre ad essere utili per trovare chiavi o oggetti di valore, possono aiutarti anche a tenere d’occhio i bagagli durante i viaggi. Ogni dispositivo ha un’app abbinata (rispettivamente “Dov’è”, “Tile” e “SmartThings”), che può essere utilizzata per tenere traccia di qualsiasi oggetto collegato al tracker.

In generale, i piccoli tracker Bluetooth risultano ottimi per tracciare oggetti a breve distanza (da 120 a 250 metri, a seconda del dispositivo che stai utilizzando). Ciò potrebbe essere particolarmente utile quando ti trovi in prossimità dell’arrivo bagagli in aeroporto e la tua valigia non si è ancora vista. Forse si trova ancora sull’aereo o magari sarà il prossimo oggetto a uscire sul nastro trasportatore. Con il Bluetooth, se si trova nelle immediate vicinanze, saprai esattamente dov’è.

I tracker Bluetooth possono funzionare anche per distanze più lunghe, sfruttando i segnali dei tag, offrendo così una posizione approssimativa sulla mappa. In questo senso, l’Apple AirTag può contare sulla sua enorme base di utenti.

Se ti piace avere il controllo sul tuo bagaglio e poterlo visualizzare su una mappa, ovunque si trovi nel mondo, allora ti consigliamo di provare uno di questi dispositivi, sebbene tu non possa fare molto per recuperarlo prima. Dopo tutto, la responsabilità di tracciare e restituire i bagagli dovrebbe ricadere sulle compagnie aeree e non sui viaggiatori.

Localizzatori GPS

A differenza di quello Bluetooth, il tracciamento GPS rappresenta un’opzione più accurata per monitorare e seguire oggetti su lunghe distanze, in qualsiasi parte del mondo si trovino! Il GPS è ottimo per tracciare cose come veicoli (auto o biciclette) e animali domestici.

Il più grande svantaggio del GPS rispetto al Bluetooth è la sua imprecisione negli spazi chiusi, in particolare in ambienti interni densamente affollati dove possono essere influenzati da muri di cemento o altri ostacoli.

Le etichette GPS per bagagli come quelle fornite da Dynotag o LugLoc sono ottime per tracciare i bagagli in tempo reale attraverso un portale web o un’app. Se il tuo bagaglio dovesse scomparire, puoi consolarti con il fatto che saprai esattamente dove si trova in qualsiasi momento, anche se probabilmente non sarai in grado di recuperarlo più velocemente.

È consigliabile tenere traccia dei propri bagagli?

Non esiste un aspetto negativo nel posizionare un tracker sul bagaglio, tranne il costo del tracker stesso. L’aggiunta di un localizzatore al tuo bagaglio non rappresenta un rischio significativo per la privacy e non esistono regole specifiche imposte dalle compagnie aeree che ne limitino l’uso.

Ci sono situazioni in cui tenere traccia del proprio bagaglio potrebbe risultare davvero utile. Ad esempio, quando riesci a vedere che la valigia è effettivamente arrivata in aeroporto, puoi recarti direttamente sul posto, possibilmente anche prima che la compagnia aerea abbia la possibilità di contattarti.

Oltre a tutto questo, la tranquillità e la piacevolezza di seguire il proprio bagaglio tramite un tracker, è davvero impagabile.

Consigli di viaggio per evitare di perdere i bagagli

Opta per un bagaglio a mano. La maggior parte dei vettori internazionali consente il trasporto di un singolo bagaglio a mano, di solito compreso tra 5 e 12 kg. Se riesci a far entrare tutte le tue cose essenziali in un bagaglio a mano, è decisamente consigliabile!

Personalizza i tuoi bagagli. Far risaltare il proprio bagaglio il più possibile, rappresenta un ottimo modo per distinguerlo dagli altri e impedire ad altre persone di prenderlo per sbaglio. Ciò può comportare l’uso di colori accesi o motivi distintivi, aggiungendo ad esempio adesivi o nastro colorato per ottenere un design unico.

Scatta delle foto. Prima di imbarcarti per il volo, scatta delle foto al tuo bagaglio da diverse angolazioni. Ciò ti permetterà di mostrare a qualsiasi compagnia aerea o personale aeroportuale cosa dovrebbero cercare nel caso in cui il tuo bagaglio sia in ritardo o venga smarrito.