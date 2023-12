Como rastrear sua própria bagagem

Muitas pessoas voaram para o exterior pela primeira vez em um bom tempo no ano passado e muitas delas enfrentaram aeroportos caóticos, o que levou a atrasos e bagagens perdidas. Com aeroportos e companhias aéreas ainda enfrentando escassez de funcionários, períodos de viagem movimentados provavelmente trarão mais do mesmo.

Claro, a maioria das bagagens perdidas é recuperada em algum momento, graças a métodos confiáveis de rastreamento entre as companhias aéreas. Mas entrar em uma nova cidade ou país sem suas coisas ainda é estressante. Onde estão minhas coisas? Quando vão chegar e se é que vão?

Você pode eliminar parte dessa incerteza rastreando sua própria bagagem.

Dispositivos de rastreamento para a sua bagagem

Dispositivos de rastreamento utilizam uma variedade de tecnologias para mostrar onde seus itens perdidos estão em um mapa em seu telefone. Pode ser apenas interessante ou reconfortante saber onde no mundo está sua bagagem, ou até mesmo ajudá-lo a encontrar suas malas em um aeroporto desorganizado. Aqui estão suas opções e como funcionam.

Rastreadores Bluetooth comuns

Dispositivos de rastreamento Bluetooth como o AirTag da Apple, o Tile da Life360 e o Galaxy SmartTag da Samsung são convenientes para encontrar suas chaves ou objetos de valor, mas também podem ajudar você a ficar de olho em sua bagagem durante a viagem. Cada dispositivo possui um aplicativo correspondente — Find My, Tile e SmartThings, respectivamente — que pode ser usado para rastrear qualquer item ao qual você tenha anexado um rastreador.

Em termos gerais, os pequenos rastreadores Bluetooth são ótimos para rastrear itens a uma curta distância — dependendo do dispositivo que você está usando, isso pode chegar a até 120-240 metros. Isso é especialmente útil se você estiver na esteira de bagagens no saguão do aeroporto e sua bagagem não tiver aparecido. Talvez ainda esteja no avião ou talvez seja o próximo item saindo na esteira. Com o Bluetooth, se estiver próximo, você saberá exatamente onde está.

Os rastreadores Bluetooth também podem funcionar para distâncias maiores; uma localização aproximada em um mapa pode ser fornecida quando os sinais das tags se refletem uns nos outros. Nesse sentido, o Apple AirTag se beneficia de sua grande base de usuários.

Se você gosta da tranquilidade de poder ver sua bagagem em um mapa, onde quer que ela esteja no mundo, então experimente. No entanto, talvez você não possa fazer nada para recuperá-la mais cedo. Afinal, a responsabilidade de rastrear e devolver sua bagagem deve ser das companhias aéreas e não dos viajantes.

Rastreadores GPS

Em contraste com o Bluetooth, o rastreamento GPS é uma opção mais precisa para rastrear itens a longas distâncias, em qualquer lugar do mundo, para ser exato! O GPS é ótimo para rastrear coisas como veículos (carros ou bicicletas) e animais de estimação.

A maior desvantagem do GPS em relação ao Bluetooth é a sua imprecisão em espaços fechados, especificamente em ambientes internos densamente lotados, onde podem ser afetados por paredes de concreto ou outras obstruções.

Etiquetas de bagagem GPS como as da Dynotag ou LugLoc são ótimas para rastrear sua bagagem por meio de um site ou aplicativo em tempo real. Se a sua bagagem algum dia desaparecer, você pode ficar tranquilo sabendo que saberá exatamente onde ela está a qualquer momento… mas infelizmente, isso provavelmente não o ajudará a recuperá-la mais rápido.

Você deve rastrear sua própria bagagem?

Não há desvantagem em colocar um rastreador em sua bagagem, exceto o custo do rastreador. Adicionar um rastreador à sua bagagem não representa um risco significativo de privacidade para você, e não existem regras de companhias aéreas que restrinjam você de fazer isso.

Existem situações em que rastrear sua própria bagagem pode ser útil. Por exemplo, se você pode ver que ela chegou a um aeroporto, você pode se dirigir até lá para recuperá-la, possivelmente até antes que a companhia aérea tenha a chance de entrar em contato com você.

E, é claro, há o valor de entretenimento e tranquilidade que um rastreador de bagagem pode proporcionar a você.

Dicas de viagem para evitar a perda de sua bagagem