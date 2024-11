Pourquoi utiliser un VPN sur Black Ops 6

Il n'y a rien de pire que de voir un adversaire, de tirer en premier et de mourir à cause d'un pic de latence. Un VPN de jeu peut vous aider à contourner cela en stabilisant votre connexion pour obtenir des performances plus cohérentes. Encore mieux, cela peut réellement réduire votre ping dans des conditions optimales. Cette amélioration peut faire toute la différence pour progresser dans le jeu et réussir des objectifs clés.

Ou, si vous souhaitez gagner de l'XP pour vos armes et vous détendre, vous pouvez vous connecter à un serveur VPN à l'autre bout du monde, de préférence là où il est tôt le matin et où il y a peu de monde en ligne, pour obtenir des lobbies bots faciles.

Un VPN masque également votre adresse IP et chiffre tout le trafic entre vous et le serveur VPN. Ces fonctionnalités aident à atténuer les attaques DDoS, vous protègent lorsque vous jouez sur un Wi-Fi public, contournent les blocages de réseau au travail et à l'école, et peuvent même contourner la limitation du trafic de jeu par les FAI.