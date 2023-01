Gdyby TikTok, Instagram i Facebook były fizycznymi miejscami, większość rodziców nie pozwoliłaby swoim dzieciom odwiedzać ich w pojedynkę. Jednak pomimo tego, że zazwyczaj platformy społecznościowe wymagają od swoich użytkowników ukończenia 13 lat (ze względu na przepisy zabraniające firmom gromadzenia danych od dzieci), rozmawialiśmy z czterolatkami, które codziennie korzystają z social mediów.

Aby lepiej zrozumieć zakres, w jakim dzieci korzystają z mediów społecznościowych i odkryć zagrożenia z tym związane, ExpressVPN przeprowadził wywiad z ponad 2000 dzieci w wieku od 4 do 13 lat w USA i Wielkiej Brytanii, które mają dostęp do Internetu, a także z ich rodzicami lub opiekunami (ponad 2000 dorosłych).

[Upewnij się, że Twoja rodzina pozostaje bezpieczna online. Zabezpiecz wszystkie urządzenia pobierając VPN]

Grupa ta pomoże nam uzmysłowić sobie, jak często dzieci korzystają z serwisów społecznościowych, jakie niebezpieczeństwa na nie czyhają oraz jak rodzice radzą sobie z tym fenomenem.

Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych wniosków oraz wskazówki, jak rodzice mogą edukować swoje dzieci w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

Niektóre 4-latki spędzają 21 minut dziennie na przeglądaniu social mediów

Chociaż tylko około jedna czwarta badanych rodziców twierdzi, że pozwala swoim dzieciom w wieku od 4 do 13 lat na posiadanie konta w mediach społecznościowych – 29% w USA i 21% w Wielkiej Brytanii – ponad połowa ich dzieci przyznała, że korzysta z social mediów.

Znacznie więcej amerykańskich (63%) niż brytyjskich (53%) dzieci korzysta z mediów społecznościowych. Dzieci te spędzają średnio 28 minut dziennie na przeglądaniu social mediów.

Nic dziwnego, że im starsze są dzieci, tym więcej czasu spędzają na portalach społecznościowych. Podczas gdy 13-letnie amerykańskie i brytyjskie dzieci spędzające średnio 45 minut dziennie w sieci nie są żadnym zaskoczeniem, szokiem jest, że 4-latki korzystają z platform społecznościowych średnio 21 minut każdego dnia.

Czy rodzice są świadomi tego, co ich dzieci robią w sieci? Praktycznie nikt nie odpowiedział, że w ciągu roku w ogóle nie monitoruje aktywności internetowej swoich dzieci. Niektórzy robią to częściej niż inni – 54% dorosłych stwierdziło, że monitoruje aktywność internetową swoich dzieci codziennie lub częściej niż raz dziennie.

Ich metody polegają najczęściej na sprawdzaniu telefonów i tabletów, ograniczaniu dostępu, obserwowaniu dzieci podczas korzystania z Internetu lub stosowaniu oprogramowania bądź aplikacji do kontroli rodzicielskiej.

Na jakie aktywności pozwalają rodzice? 87% ankietowanych twierdzi, że pozwala swoim dzieciom oglądać filmy na stronach takich jak YouTube i Netflix. Ponad 80% pozwala swoim dzieciom grać w gry online, a 28% twierdzi, że nie widzi nic złego w tym, by dzieci czytały artykuły.

Przy niewielkim odsetku rodziców zezwalających swoich pociechom na posiadanie kont w mediach społecznościowych, można jedynie przypuszczać, że wiele dzieci robi to bez wiedzy lub nadzoru rodziców.

Największe zagrożenia czyhające na dzieci w Internecie

Rodzicielstwo już i tak jest trudne, a w dobie mediów społecznościowych matki i ojcowie muszą zmierzyć się z zupełnie nowym rodzajem bezsilności. Większość rodziców zna potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z social mediów – cyberprzemoc, naruszenie prywatności, depresja wynikająca z porównywania się do innych, a także – co najbardziej niepokojące – internetowe drapieżniki, które żerują na małych dzieciach.

Kiedy zapytaliśmy rodziców, jakie są ich zdaniem największe zagrożenia w sieci, 59% respondentów odpowiedziało, że najbardziej boją się, że ich dziecko może być dręczone. W dalszej kolejności pojawiła się obawa o nagabywanie przez internetowego drapieżnika, natknięcie się na obraźliwe treści oraz cyberstalking lub nękanie przez innych użytkowników.

Czego dzieci faktycznie doświadczają w sieci? Największym problemem dla naszych młodych respondentów jest spotkanie z kimś nieuprzejmym lub przeklinającym w sieci (34%). Na kolejnym miejscu plasują się przerażające filmiki, a następnie przerażające zdjęcia.

Potwierdzając obawy rodziców, 22% dzieci przyznaje się do bycia nękanym w sieci. Niepokojące jest to, że 17% dzieci zostało zapytanych przez nieznajomych o to, do jakiej szkoły chodzą, a 14% twierdzi, że zapytano je o adres zamieszkania.

Oto niektóre z platform, gdzie dzieci najczęściej doświadczają tych negatywnych scenariuszy:

USA:

YouTube (43%)

Facebook (35%)

TikTok (28%)

Roblox (27%)

Instagram (26%)

UK:

Roblox (34%)

YouTube (34%)

TikTok (25%)

Fortnite (21%)

Facebook (16%)

Podczas korzystania z social mediów dzieci czują, że muszą kłamać

Portale społecznościowe nie zezwalają na dostęp dzieciom poniżej 13 roku życia. Mimo to niektórzy z naszych młodych respondentów (24%) przyznali się, że kłamią w kwestii swojego wieku.

Mniej więcej jedno na sześć dzieci przyznało się, że skłamało na temat swojego adresu lub lokalizacji podczas korzystania z social mediów. Dzieci skłamały również w kwestii swojego wyglądu i tego, czym się zajmują.

Chociaż nie pytaliśmy o powody konfabulacji, fakt, że niektóre dzieci kłamią na temat tego, gdzie mieszkają, co robią i jak wyglądają w mediach społecznościowych sugeruje, że czują potrzebę ochrony w sieci – prawdopodobnie przed obcymi. To może też oznaczać, że starają się przestrzegać nierealistycznych norm społecznych forsowanych w social mediów, co ostatecznie może być szkodliwe dla ich zdrowia psychicznego.

Prawdopodobnie coraz więcej dzieci będzie korzystało z mediów społecznościowych, dlatego ważne jest, by uczyć je jak bezpiecznie się po nich poruszać.

Rodzice, szkoły i rówieśnicy uczą dzieci, jak zachować bezpieczeństwo w sieci

76% rodziców przyznaje, że to oni są najbardziej odpowiedzialni za nauczenie dzieci, jak trzymać się z dala od mediów społecznościowych i jak chronić się w sieci. Potwierdzili to nasi młodzi respondenci – ponad 84% stwierdziło, że ich rodzice i opiekunowie poruszyli z nimi temat bezpieczeństwa w Internecie.

Podczas gdy tylko niewielka liczba rodziców uważa, że szkoły (8%) i firmy zajmujące się mediami społecznościowymi (5%) powinny być najbardziej odpowiedzialne za edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa, około połowa dzieci – 57% w Wielkiej Brytanii i 40% w Stanach Zjednoczonych – stwierdziła, że dowiedziała się tego w szkole, natomiast 17% przyznaje, że zostało uświadomionych przez swoich znajomych.

Jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci? Oto 5 najważniejszych wskazówek

Dzieci i nastolatki spędzają przed ekranem coraz więcej czasu. Raz, że większość szkół zachęca do korzystania z e-learningów (zwłaszcza po pandemii), a dwa, Internet stał się dla dzieci doskonałym sposobem na utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi i rodziną.

Przy nieuniknionej ekspozycji dziecka na Internet i platformy społecznościowe, oto kroki, które możesz podjąć, aby zadbać o jego bezpieczeństwo w sieci:

1. Ustawienie kontroli rodzicielskiej

Ustawienie kontroli rodzicielskiej dla różnych urządzeń i aplikacji w domu może pomóc ograniczyć ilość czasu spędzanego przez dziecko przed ekranem, a także zweryfikować, na co jest narażone podczas przeglądania stron internetowych.

Korzystając z kontroli rodzicielskiej, można:

Zarządzać treściami, do których ma dostęp każdy członek rodziny w Twoim domu.

Ustawić filtry treści, aby zablokować aplikacje zawierające nieodpowiednie obrazy, teksty lub filmy.

Ustalić czas, podczas którego dziecko może korzystać z Internetu w celu przeglądania stron internetowych.

Ustalić limit czasowy na przeglądanie stron internetowych.

Upewnij się, że dodajesz kontrolę rodzicielską do każdej platformy, z której może korzystać Twoje dziecko, w tym:

konsole do gier

aplikacje i wszelkie usługi/gry online

wyszukiwarki, takie jak Google. Yahoo itd.

domowe Wi-Fi

2. Wspieraj otwartą komunikację z dzieckiem

Niech Twoje dziecko czuje się na tyle swobodnie, by mogło wszystkim się z Tobą podzielić. Promowanie szczerości jest kluczem. Dzięki temu dziecko zaufa Ci i pokaże wszelkie nieodpowiednie treści w sieci. Co więcej, chętniej też przyzna się do bycia ofiarą cyberprzemocy.

Jeśli trudno Ci przekonać dziecko do otwarcia się przed Tobą, oto kilka metod, które możesz wypróbować:

Poproś je, aby zapisało to na kartce papieru, którą może wrzucić do specjalnego słoika. Wiadomość przeczytasz dopiero, gdy dziecka nie będzie w pobliżu.

Poproś dziecko, aby powiadamiało Cię SMSowo lub mailowo o wszelkich dziwnych zdarzeniach, które doświadcza w sieci.

Uświadom dziecko, że może skontaktować się z Childhelp USA lub ChildLine UK , jeśli chce porozmawiać z kimś spoza jego rodziny, a także wyjaśnij, że te usługi zapewnią mu odpowiednie wsparcie i przydatne wskazówki.

3. Przypomnij mu, aby nie zaprzyjaźniało się z nieznajomymi w sieci



Ważne jest, aby przypominać dziecku o „niebezpiecznych obcych” w świecie online i w świecie rzeczywistym. Niech Twoje dziecko wie, że powinno być sceptyczne wobec każdej osoby, z którą rozmawia w sieci – a jeśli jej nie zna, nie powinno się z nią zaprzyjaźniać.

Wyjaśnij, że w sieci ludzie mogą tworzyć fałszywe profile i udawać kogoś, kim nie są. Na przykład, mogą kłamać na temat swojego wieku lub udawać dziecko bądź nastolatka, podczas gdy w rzeczywistości są dorośli.

Powiedz swojemu dziecku, aby uważało na to, co udostępnia w Internecie swoim znajomym – nawet tym, których rzekomo zna. Poproś je, aby nigdy nie dzieliło się informacjami na temat swojej szkoły i miejsc spotkań ze znajomymi. Tego typu informacje obcy mogą wykorzystać, aby je namierzyć.

Porozmawiaj o niebezpieczeństwach związanych z witrynami i aplikacjami, które umożliwiają wysyłanie wiadomości i czatowanie wideo.

Niech dziecko od razu poinformuje Cię, jeśli nieznajomy z sieci poprosi je o spotkanie w prawdziwym świecie. Uprzedź dziecko o ryzyku takiego spotkania.

4. Porusz temat bezpiecznej nazwy użytkownika

Ostrzeż dziecko przed używaniem nazw użytkowników, które ujawniają ich dane osobowe. Na przykład, jeśli Twoja córka nazywa się Sarah Louise Smith i urodziła się w 2013 roku, jej nazwa użytkownika w mediach społecznościowych lub aplikacji do gier nie powinna brzmieć „SarahLouiseSmith13”.

Nazwy użytkowników, które zawierają informacje osobiste, ułatwiają drapieżnikom namierzenie dzieci. Zamiast tego zachęcaj dziecko do wykazania się kreatywnością podczas tworzenia nazwy użytkownika.

5. Używaj VPN

VPN, czyli wirtualna sieć prywatna, kieruje Twój ruch internetowy przez bezpieczny tunel. Oznacza to, że pobranie VPN nie tylko zapewni bezpieczeństwo online członkom Twojej rodziny (dzięki szyfrowaniu wszystkich danych), ale także zwiększy anonimowość, nadając Twoim urządzeniom nowy adres IP w innej lokalizacji.