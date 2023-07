ExpressVPN ei sisällä suoratoistopalveluiden ilmaisia jäsenyyksiä. Jos et vielä ole Netflixin, HBO Maxin, Hulun, Prime Videon tai jonkin muun suoratoistopalvelun tilaaja, sinun on hankittava jäsenyys erikseen. ExpressVPN täydentää katselukokemusta tarjoamalla turvallisemman ja katkeamattoman suoratoiston – jopa julkista Wi-Fi-verkkoa käyttäessäsi.

VPN:n käyttäminen voi hidastaa verkkoyhteyttä. ExpressVPN:n on kuitenkin yksi nopeimmista VPN:istä, joten et luultavasti huomaa yhteyden hidastumista. Suoratoistaminen onnistuu parhaiten, kun yhdistät sinua lähimpänä olevaan palvelinsijaintiin. Jos olet yhdistänyt haluamaasi sijaintiin eivätkä ongelmat ratkea, ota yhteyttä ExpressVPN:n asiakastukeen .

