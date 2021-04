Poista esto Omeglesta missä tahansa VPN:n avulla

Miksi en pääse Omegleen?

Tähän voi olla olemassa useampikin eri syy. Saatat asua maassa tai käydä koulua, joka on estänyt Omeglen käytön. On myös mahdollista, että joku samaa IP-osoitetta käyttävä henkilö (esimerkiksi kämppis, sukulainen tai kahvilan netin toinen käyttäjä) on rikkonut Omeglen sääntöjä (tahallisesti tai tahattomasti) ja aiheuttanut tämän johdosta väliaikaisen porttikiellon. Koska Omegle ei vaadi käyttäjiltään tilin rekisteröimistä, tunnistetaan käyttäjät IP-osoitteiden avulla. Käytännössä siis vain IP-osoitteesi on estetty, ei sinua henkilökohtaisesti.