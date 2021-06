Näin turvallinen VPN toimii Locastin kanssa

Locast on tällä hetkellä saatavilla 28 eri markkina-alueella Yhdysvalloissa, ja organisaatio suunnittelee saatavuuden laajentamista. Parhaimman suoratoistokokemuksen saat, kun muodostat yhteyden yhdysvaltalaiseen palvelinsijaintiin, joka on lähimpänä fyysistä sijaintiasi.

Locast on ilmainen palvelu, jonka kautta voit katsoa yhdysvaltalaisia paikallis-tv-kanavia suorana internetin välityksellä. Kyseisten kanavien katselu on ilmaista niille, jotka asuvat niiden markkina-alueilla, mutta verkossa katselu vaatii usein kirjautumistunnukset maksullisten tv-kanavien tarjojalta, kuten kaapeli- tai satelliittiyhtiöltä tai suoratoistopalvelulta. Locast on toinen vaihtoehto niille, jotka eivät voi katsella perinteisin menetelmin, esimerkiksi siksi, ettei heillä ole televisiota tai antennia tai koska hankala maasto estää signaalin.

