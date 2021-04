Bedste VPN-tjeneste i Europa

Vælg en europæisk VPN-serverplacering

Hvis du har brug for en IP-adresse til et bestemt land i Europa, skal du blot vælge det land i ExpressVPN-appen, når du opretter forbindelse til VPN. Din online aktivitet ser nu ud til at komme fra din valgte placering.

ExpressVPN har servere i over 40 lande i Europa, bl.a. Storbritannien, Schweiz, Tyskland, Spanien, Italien, Frankrig, Holland, Sverige, Polen, Letland, Litauen og mange flere!

Hvis du har brug for hjælp til at vælge den bedste VPN-placering til et bestemt sted eller en bestemt tjeneste, skal du kontakte ExpressVPN-support.