Aby korzystać z naszych aplikacji i konfiguracji, najpierw zarejestruj się w celu utworzenia konta ExpressVPN.

Ten przewodnik pokaże Ci jak ręcznie skonfigurować ExpressVPN na Linuxie używając protokołu OpenVPN z użyciem plików konfiguracyjnych ExpressVPN.

Nie wszystkie lokalizacje ExpressVPN mogą być dostępne dla ręcznie konfigurowanych połączeń. Aby skorzystać z pełnej listy lokalizacji VPN, skorzystaj z konfiguracji aplikacji.

Ważne: Ręczna konfiguracja OpenVPN nie zapewnia takich samych korzyści związanych z bezpieczeństwem i prywatnością jak aplikacja ExpressVPN. Jeśli znajdujesz się w kraju z wysokim poziomem cenzury w Internecie, zaleca się korzystanie z aplikacji ExpressVPN dla bardziej stabilnego połączenia VPN.

Preferujesz konfigurację aplikacji? Zobacz instrukcje dotyczące konfiguracji aplikacji ExpressVPN dla Linux.

1. Znajdź dane logowania do swojego konta ExpressVPN

Przejdź do strony konfiguracji ExpressVPN. Jeśli pojawi się monit, wprowadź swoje dane logowania ExpressVPN i kliknij Zaloguj się.

Wprowadź kod weryfikacyjny, który został wysłany na twój e-mail.

Po prawej stronie, z OpenVPN już wybranym dla Ciebie, zobaczysz swoją nazwę użytkownika, hasło i listę plików konfiguracyjnych OpenVPN.

Kliknij lokalizację, które chcesz, aby pobrać plik .ovpn.

Pozostaw otwarte to okno przeglądarki. Potrzebujesz tych informacji do późniejszej konfiguracji.

2. Zainstaluj i połącz się z VPN

Skorzystaj z odpowiadającej sekcji dla swojej dystrybucji Linux poniżej.

Dla Ubuntu

Uwaga: Następujące kroki zostały przetestowane na Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa). Aby zainstalować pakiety, wpisz poniższe w oknie Terminal: $ sudo apt install openvpn openvpn-systemd-resolved Wprowadź swoje hasło. Następnie wpisz Y, aby kontynuować. Aby uruchomić OpenVPN, wprowadź poniższe polecenie: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-systemd-resolved --down /etc/openvpn/update-systemd-resolved --dhcp-option 'DOMAIN-ROUTE .' --down-pre Uwaga: Zastąp [path to file] ścieżką do miejsca, gdzie pobrano plik konfiguracyjny ExpressVPN, oraz [server location] lokalizacją pokazującą się w nazwie pliku. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, które znajdziesz wcześniej. Po pomyślnym połączeniu się z ExpressVPN, zobaczysz komunikat „Initialization Sequence Completed.". Aby utrzymać aktywne połączenie VPN, pozostaw okno Terminal uruchomione w tle.

Dla Debian

Uwaga: Następujące kroki zostały przetestowane na Debian 10 (Buster). Aby zainstalować pakiety, wpisz poniższe w oknie Terminal: $ sudo apt install openvpn resolvconf Wprowadź swoje hasło. Następnie wpisz Y, aby kontynuować. Aby uruchomić OpenVPN, wprowadź poniższe polecenie: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-resolv-conf --down /etc/openvpn/update-resolv-conf Uwaga: Zastąp [path to file] ścieżką do miejsca, gdzie pobrano plik konfiguracyjny ExpressVPN, oraz [server location] lokalizacją pokazującą się w nazwie pliku. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, które znajdziesz wcześniej. Po pomyślnym połączeniu się z ExpressVPN, zobaczysz komunikat „Initialization Sequence Completed.". Aby utrzymać aktywne połączenie VPN, pozostaw okno Terminal uruchomione w tle.

Dla Fedora

Uwaga: Następujące kroki zostały przetestowane na Fedora 38. Te kroki powinny również działać dla CentOS. Aby zainstalować pakiety, wpisz poniższe w oknie Terminal: $ sudo dnf install openvpn Aby skonfigurować DNS, wprowadź poniższe polecenie: $ sudo cp /usr/share/doc/openvpn/contrib/pull-resolv-conf/client.{up,down} /etc/openvpn/ $ sudo chmod +x /etc/openvpn/client.{up,down} $ sudo sed -i -e 's|\bresolvconf\b|ignore-&|' /etc/openvpn/client.{up,down} Aby uruchomić OpenVPN, wprowadź poniższe polecenie: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/client.up --down /etc/openvpn/client.down Uwaga: Zastąp [path to file] ścieżką do miejsca, gdzie pobrano plik konfiguracyjny ExpressVPN, oraz [server location] lokalizacją pokazującą się w nazwie pliku. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, które znajdziesz wcześniej. Po pomyślnym połączeniu się z ExpressVPN, zobaczysz komunikat „Initialization Sequence Completed.". Aby utrzymać aktywne połączenie VPN, pozostaw okno Terminal uruchomione w tle.

Rozłącz się z lokalizacją serwera VPN

Aby się rozłączyć, wpisz Ctrl + C w oknie Terminal.

