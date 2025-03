คำแนะนำนี้จะบอกวิธี ตั้งค่า ExpressVPN บน Linux ด้วยโปรโตคอล OpenVPN โดยใช้ไฟล์การตั้งค่า ExpressVPN.

ไม่ใช่ทุกตำแหน่ง ExpressVPN จะสามารถใช้งานได้สำหรับการเชื่อมต่อที่ตั้งค่าด้วยตนเอง. เพื่อใช้งานรายการตำแหน่ง VPN แบบเต็ม, ใช้การตั้งค่าแอป.

สำคัญ: การตั้งค่า OpenVPN ด้วยตนเองไม่ได้ให้ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเท่ากับการใช้แอป ExpressVPN. หากคุณอยู่ในประเทศที่มีระดับการเซ็นเซอร์บนอินเทอร์เน็ตสูง แนะนำให้ใช้แอป ExpressVPN เพื่อการเชื่อมต่อ VPN ที่เสถียรกว่า.

ต้องการตั้งค่าแอป? ดูคำแนะนำสำหรับ การตั้งค่าแอป ExpressVPN สำหรับ Linux.

1. ค้นหาข้อมูลรับรองบัญชี ExpressVPN ของคุณ

ไปที่ หน้าการตั้งค่า ExpressVPN. หากมีการร้องขอ ใส่ข้อมูลรับรอง ExpressVPN ของคุณแล้วคลิก เข้าสู่ระบบ.

ใส่รหัสยืนยัน ที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ

ทางขวา ด้วย OpenVPN ที่ถูกเลือกไว้ให้แล้ว คุณจะเห็น ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน และรายการของ ไฟล์การตั้งค่า OpenVPN.

คลิกที่ที่ตั้งที่คุณต้องการเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .ovpn.

ให้เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์นี้ไว้. คุณจะต้องใช้ข้อมูลนี้สำหรับการตั้งค่าในภายหลัง.

2. ติดตั้งและเชื่อมต่อกับ VPN

ดูส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับ Linux ดิสโตรของคุณด้านล่าง.

สำหรับ Ubuntu

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้ผ่านการทดสอบกับ Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa). เมื่อต้องการติดตั้งแพ็คเกจ, ใส่สิ่งต่อไปนี้ในหน้าต่าง Terminal: $ sudo apt install openvpn openvpn-systemd-resolved ระบุรหัสผ่านของคุณ. จากนั้น, ใส่ Y เพื่อดำเนินการต่อ. เมื่อต้องการเปิดใช้งาน OpenVPN, ใส่สิ่งต่อไปนี้: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-systemd-resolved --down /etc/openvpn/update-systemd-resolved --dhcp-option 'DOMAIN-ROUTE .' --down-pre หมายเหตุ: แทนที่ [path to file] ด้วยเส้นทางที่ไฟล์การตั้งค่า ExpressVPN ถูกดาวน์โหลด, และ [server location] ด้วยที่ตั้งที่แสดงในชื่อไฟล์. ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่คุณพบ มาก่อนหน้านี้. หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับ ExpressVPN สำเร็จ คุณจะเห็นคำว่า "Initialization Sequence Completed." เพื่อให้การเชื่อมต่อ VPN ยังคงทำงานอยู่, ให้หน้าต่าง Terminal ทำงานในพื้นหลัง.

สำหรับ Debian

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้ผ่านการทดสอบกับ Debian 10 (Buster). เมื่อต้องการติดตั้งแพ็คเกจ, ใส่สิ่งต่อไปนี้ในหน้าต่าง Terminal: $ sudo apt install openvpn resolvconf ระบุรหัสผ่านของคุณ. จากนั้น, ใส่ Y เพื่อดำเนินการต่อ. เมื่อต้องการเปิดใช้งาน OpenVPN, ใส่สิ่งต่อไปนี้: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-resolv-conf --down /etc/openvpn/update-resolv-conf หมายเหตุ: แทนที่ [path to file] ด้วยเส้นทางที่ไฟล์การตั้งค่า ExpressVPN ถูกดาวน์โหลด, และ [server location] ด้วยที่ตั้งที่แสดงในชื่อไฟล์. ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่คุณพบ มาก่อนหน้านี้. หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับ ExpressVPN สำเร็จ คุณจะเห็นคำว่า "Initialization Sequence Completed." เพื่อให้การเชื่อมต่อ VPN ยังคงทำงานอยู่, ให้หน้าต่าง Terminal ทำงานในพื้นหลัง.

สำหรับ Fedora

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้ผ่านการทดสอบกับ Fedora 38. ขั้นตอนเหล่านี้น่าจะใช้ได้กับ CentOS ด้วย. เมื่อต้องการติดตั้งแพ็คเกจ, ใส่สิ่งต่อไปนี้ในหน้าต่าง Terminal: $ sudo dnf install openvpn เพื่อกำหนดค่า DNS, ใส่สิ่งต่อไปนี้: $ sudo cp /usr/share/doc/openvpn/contrib/pull-resolv-conf/client.{up,down} /etc/openvpn/ $ sudo chmod +x /etc/openvpn/client.{up,down} $ sudo sed -i -e 's|\bresolvconf\b|ignore-&|' /etc/openvpn/client.{up,down} เมื่อต้องการเปิดใช้งาน OpenVPN, ใส่สิ่งต่อไปนี้: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/client.up --down /etc/openvpn/client.down หมายเหตุ: แทนที่ [path to file] ด้วยเส้นทางที่ไฟล์การตั้งค่า ExpressVPN ถูกดาวน์โหลด, และ [server location] ด้วยที่ตั้งที่แสดงในชื่อไฟล์. ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่คุณพบ มาก่อนหน้านี้. หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับ ExpressVPN สำเร็จ คุณจะเห็นคำว่า "Initialization Sequence Completed." เพื่อให้การเชื่อมต่อ VPN ยังคงทำงานอยู่, ให้หน้าต่าง Terminal ทำงานในพื้นหลัง.

ยกเลิกการเชื่อมต่อจากตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN

เมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่อ, ใส่ Ctrl + C ในหน้าต่าง Terminal.

